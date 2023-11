Scoop พิเศษ : ย้อนฟีเวอร์แฟนมีตจีนบุกไทย สะท้อนความปังสุดฉุดไม่อยู่ของซีรีส์แดนมังกร

ปรมาจารย์ลัทธิมารฟีเวอร์ สู่งานแฟนมีตติ้งฉบับมาราธอน





2566 ปีแห่งงานแฟนมีตติ้งจากแดนมังกร





ประเทศไทยมีจ้าวลู่ซือแล้ว

รู้สึกว่าช่วงนี้ ‘เมืองไทย’ จะเป็นหมุดหมายของเหล่านักแสดงจีนให้มาจัดงานแฟนมีตติ้งเสียเหลือเกิ๊น และนับวันดาราแดนมังกรที่จะบินลัดฟ้ามาเยือนไทยก็จะเบอร์ใหญ่ขึ้นทุกวันส่วนหนึ่งอาจเพราะสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลาย ทำให้การจัดงานแฟนมีตติ้งต่างๆ ที่เคยมีอันต้องยกเลิกไปทยอยมาจัดกันในปีนี้ แต่ที่เซอร์ไพรส์สุดๆ น่าจะเป็นข่าวการมาเจอแฟนคลับชาวไทยครั้งแรกของ ‘หลัวอวิ๋นซี’ พระเอกสุดฮอตจากซีรีส์จีน จันทราอัสดง (Till the End of the Moon -2023) ที่ขโมยใจสาวๆ ทั่วทั้งเอเชีย รวมทั้งกลายเป็นหนุ่มในฝันของซูเปอร์สตาร์เมืองไทยอย่าง "อั้ม” พัชราภา ไชยเชื้อ ถึงขนาดเจ้าตัวบอกว่าลงจากกำแพงเมืองจีนไม่ได้เพราะหนุ่มคนนี้แม้ว่าซีรีส์เรื่องนี้จะลาจอไปตั้งแต่ต้นปีแล้ว แต่กระแสความฮอตในตัวหลัวอวิ๋นซียังไม่มีตก แถมกำลังมีผลงานซีรีส์ ให้รักเยียวยากัน (Love Is Panacea - 2023) ออนแอร์ทาง YOUKU International และล่าสุดได้เจ้าภาพใหญ่คว้าตัวมาในฐานะทูตวัฒนธรรมมิตรภาพไทย-จีน จัดงานโชว์ตัว China-Thailand Friendship Culture Exchange “Special Live Show with Luo Yunxi” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นี้ ที่ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 โดยมีการจำหน่ายบัตรเข้างาน อีกทั้งจับมือกับแบรนด์ไทยชั้นนำต่างๆ จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้โชคดีเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความฮอตของซีรีส์และตัวศิลปินจีนที่นับวันจะทวีความนิยมมากขึ้นในไทย จนสามารถสร้างสาวกคอซีรีส์เหนียวแน่นมากพอที่จะเปย์ เพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับศิลปินในดวงใจของพวกเขา ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันกันดุเดือดของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งจีนที่ต่างพยายามงัดลูกเล่นต่างๆ นานาเพื่อมาดึงฐานติ่งให้อยู่หมัด หนึ่งในนั้นก็คือการพานักแสดงในดวงใจจากซีรีส์สุดฮิตบินลัดฟ้ามาโชว์ตัวถึงเมืองไทยหลายต่อหลายคนไม่ต่างจากศิลปินเกาหลีหลายครั้งก็สร้างกระแสทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ สั่นสะเทือนวงการติ่งซีรีส์จีนเมืองไทยอยู่ไม่น้อย ก่อนหน้านี้มีใครกันบ้าง เราย้อนรอยมาให้ชมกันต้องบอกก่อนว่า ก่อนกระแสซีรีส์ อุ่นไอในใจเธอ (Put Your Head On My Shoulder – 2019) จะโด่งดังเป็นพลุแตกแบบไม่ทันตั้งตัวในไทย ซีรีส์จีนเพิ่งกลับเข้ามาบุกตลาดเมืองไทยได้ไม่นาน โดยเมืองไทยมักเป็นประเทศที่เหล่าศิลปินจีนมักบินมาเที่ยวพักผ่อน หรือบางคนเคยมาทำงานถ่ายละครหรือรายการอยู่บ่อยครั้ง เพียงแต่ยังไม่เคยจัดงานแฟนมีตติ้งอย่างเป็นทางการ เพราะการจัดแฟนมีต นั่นหมายถึงต้องมีกระแสความดังจนมีฐานแฟนที่แข็งแรงและมีเจ้าภาพที่มีพาวเวอร์พอจะจัดงานลักษณะนี้ ซึ่งในเวลานั้น ‘หลินอีและซิงเฟย’ คู่พระนางดาวรุ่งจากอุ่นไอในใจเธอ สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดนั้นมาได้ เพราะความสำเร็จของซีรีส์อุ่นไอในใจเธอเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากในโลกโซเชียล โดยคอซีรีส์ไทยได้รับชมพร้อมจีน ผ่านแอปพลิเคชั่น WeTVความอินขั้นสุดของผู้ชม ทำให้ต้นสังกัด WeTV ทุ่มทุนพาทั้ง 2 พระนางบินข้ามน้ำข้ามทะเลมากระทบไหล่แฟนคลับชาวไทย ในงานแฟนมีตติ้ง 520 Put Your Head on My Shoulder 1st Fan Meeting in Bangkok ซึ่งเป็นการจัดงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกนอกประเทศของทั้งคู่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ท่ามกลางแฟนคลับชาวไทยแห่ไปต้อนรับแบบถล่มทลาย ทำเอาโรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียร์เตอร์ ศูนย์การค้าสยามพารากอนเกือบแตก ไปพร้อมกับการแจกความเขิลบนเวทีชนิดเบาหวานขึ้นตาให้เหล่า FC อินไปตามๆ กันผ่านไปไม่ทันเดือนจากงานแฟนมีตติ้งอุ่นไอในใจเธอ แฟนคลับซีรีส์จีนก็ได้ฟินชุดใหญ่อีกรอบ เพราะทางแอปสตรีมมิ่ง WeTV จัดอีเวนต์สุดพิเศษพานักแสดงตัวท็อปแดนมังกรอย่าง ‘หยางหยาง’ มาเมืองไทย โดยทาง WeTV คว้าทั้งตัวหยางหยาง และ ตี๋ลี่เร่อปา ซูเปอร์สตาร์เอเชีย บินตรงมาเปิดตัวผลงานซีรีส์ของตัวเองที่ออนแอร์ทาง WeTV ไปพร้อมกับแนะนำแอปฯ WeTV อย่างเป็นทางการในไทย ร่วมกับนักแสดงไทยชื่อดังอีกหลายชีวิต ช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2562สำหรับเวลานั้นเป็นเรื่องยากมากสำหรับการดึงตัวดาราเบอร์ใหญ่ระดับนี้เดินทางมาร่วมงานอีเวนต์ในเมืองไทย ซึ่งเป็นประเทศที่เพิ่งมีการเปิดตลาดซีรีส์จีนไม่นาน ถ้าไม่ได้บารมีค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง WeTV ก็ไม่รู้จะได้เห็นเจอตัวเป็นๆ ของดาราเบอร์นี้ในไทยหรือเปล่า? โดยตอนนั้นมีเพียงหยางหยางเท่านั้น ที่มีกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟแฟนมีตติ้งต่อในชื่องาน WeTV presents “YangYang 1st Fan Meeting in Bangkok” ถือเป็นงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกของเขาในไทย เพื่อโปรโมทซีรีส์เทพยุทธ์เซียนกลอรี่ (The King's Avatar -2019) ผลงานของหยางหยาง ที่จะฉายทาง WeTV ในปีนั้นนั่นเองงานนั้นไม่ได้มีแค่แฟนคลับชาวไทยเท่านั้น แต่ยังมีแฟนซีรีส์จากประเทศเพื่อนบ้านบินข้ามน้ำข้ามทะเลยกขบวนแฟนด้อมมาร่วมกิจกรรมในงานวันนั้นอีกด้วย เรียกว่าตอกย้ำความฮอตในตัวหนุ่มคนนี้ว่าแรงจริงไม่เป็นสองรองใครเลยทีเดียวในจำนวนงานแฟนมีตติ้งที่มาจากฐานซีรีส์จีน ถ้าไม่พูดถึงทีมนักแสดงจากปรมาจารย์ลัทธิมาร (The Untamed -2019) เห็นทีจะตกข่าวสุดๆ เพราะถือเป็นซีรีส์ประวัติศาสตร์ที่สร้างปรากฏการณ์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้กับวงการซีรีส์จีน จนแจ้งเกิด 2 นักแสดงหนุ่มดาวรุ่งอย่าง ‘เซียวจ้าน’ และ ‘หวังอี้ป๋อ’ ให้กลายเป็นซุปตาร์ชั่วข้ามคืน ที่ไม่ใช่แค่ดังระดับเอเชีย แต่โด่งดังไปทั่วโลก!กระแสความฮอตแผ่ขยายมาถึงเหล่านักแสดงสมทบของเรื่องที่เต็มไปด้วยหนุ่มหล่องานดีย์ จนในที่สุดก็ได้เจ้าภาพ NewStyle Media จับมือ RegiStar (รีจิสตาร์) พา 8 นักแสดงนำจากซีรีส์เรื่องดังกล่าว ได้แก่ เซียวจ้าน, หวังอี้ป๋อ, อวี๋ปิน, วังจั๋วเฉิง, หลิวไห่ควาน, เฉาอวี๋เฉิน, ซ่งจี้หยาง และ เฉินจั๋วเสวียน มาจัดงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในไทย ในชื่องาน The Untamed Fan Meeting in Thailand ที่ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-6 เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 งานนี้แน่นขนัดไปด้วยแฟนด้อมกว่า 9,000 คน เรียกว่าบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วชั่วพริบตาฟังแค่นี้เหมือนภารกิจติ่งจะคอมพลีทแล้ว แต่เปล่าเลย….เวลาผ่านไปกระแสปรมาจารย์ลัทธิมารฟีเวอร์ก็ไม่มีแผ่ว ปีต่อมาทีมนักแสดงหนุ่มจากปรมาจารย์ลัทธิมารก็มาจัดแฟนมีตติ้งอีกครั้ง ชนิดไม่กลัวสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังมาแรงส์ในเวลานั้น โดยเป็นการรวมทีมเฉพาะกิจ ประกอบด้วย 6 หนุ่ม อวี๋ปิน (ผู้รับบท ขุนพลผีเวินหนิง) ซ่งจี้หยาง (ผู้รับบท เสี่ยวซิงเฉิน) เฉาอวี้เฉิน (ผู้รับบท คุณชายจินจื่อเซวียน) หลี่ป๋อเหวิน (ผู้รับบท ซ่งหลาน) จี้หลี่ (ผู้รับบท เนี่ยหวายซัง) และเจิ้งฝานซิง (ผู้รับบท หลานซือจุย) มารวมตัวเดบิวต์เป็นบอยด์แบนด์ “The Untamed Boys” จัดเป็นงานแฟนมีตติ้ง THE UNTAMED BOYS 2020 FAN MEETING IN BANGKOK ที่ Union Hall 2 ศูนย์การค้า Union Mall เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563กิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่ต่อยอดความสำเร็จจากซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมารในไทยเท่านั้น ทั้ง 6 หนุ่ม The Untamed Boys ยังมีเวิลด์ทัวร์ต่ออีกหลายประเทศ ทั้งสิงคโปร์, เวียดนาม, ญี่ปุ่น, เกาหลี, มาเก๊า, มาเลเซีย, โตรอนโต้, ลอสแองเจอริส และนิวยอร์กนี่ขนาดในกรุ๊ปไม่มีตัวท็อปอย่าง ‘เซียวจ้าน’ และ ‘หวังอี้ป๋อ’ ยังตะลอนทัวร์ยาวขนาดนี้ แสดงให้เห็นถึงความนิยมถล่มทลายเลเวล 10 เต็ม 10 จริงๆเท่านั้นยังไม่พอ เวลาล่วงมาถึงปี 2566 ตัวซีรีส์จบไป 4 ปีแล้ว แต่คนไม่จบ แม้แต่ ‘วังจั๋วเฉิง’ นักแสดงหนุ่มสุดหล่อ เจ้าของบทบาทประมุขเจียงแห่งอวิ๋นเมิ่งจากซีรีส์เรื่องเดียวกัน ก็กลับมาเมืองไทยอีกครั้ง ในงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวของตัวเองเป็นครั้งแรกในประเทศไทย Wang Zhuo Cheng 1st Fan Meeting in Bangkok ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 ที่ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ซึ่งเขาก็ยังคงได้รับการต้อบรับจากเหล่าสาวกแฟนคลับที่ยังหลงอยู่ในดินแดนกูซูอย่างเหนียวแน่นเช่นเดิมอย่างที่เกริ่นไปอาจเพราะสถานการณ์โควิด-19 ที่ดีขึ้นทั่วโลก กิจกรรมบันเทิงกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงสังเกตได้ว่าปีนี้มีงานแฟนมีตติ้งจากจีนมาจัดที่ไทยมากขึ้นขนัดตา จากช่วงแรกจะเห็นแค่ค่าย WeTV แอปฯ สตรีมมิ่งวิดีโอเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดงานอยู่เสมอๆมาปีนี้ถึงคิว iQIYI (อ้ายฉีอี้) อีกหนึ่งแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชั้นนำของจีน ที่เดินหน้าจัดงานแฟนมีตติ้งเพื่อโปรโมทซีรีส์ที่ฉายผ่านแอปฯ ของตัวเองบ้าง อย่างกลางปีที่ผ่านมาก็พาหนุ่มฮอต เจ้าของฉายาท่านประธานแห่งชาติหรือท่านประธานจอมหยิ่ง ‘หลัวเจิ้ง’ นักแสดงที่มีผลงานสร้างชื่อจาก ยิ้มให้รัก จากหัวใจ (Make My Heart Smile - 2021), รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง (Perfect Mismatch -2023) และเรื่องล่าสุดของ iQIYI อย่าง จังหวะหัวใจกลายเป็นเธอ (Skip A Beat -2023) เดินทางมาร่วมงานแฟนมีตติ้ง “iQIYI VIP TOUR PRESS CONFERENCE AND FAN MEETING WITH LOU ZHENG” ที่ ลานบีคอน 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในฐานะ iQIYI International VIP Ambassador เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566เช่นเดียวกับข่าวการมาถึงของ ‘ติงอวี่ซี’ พระเอกจีนสุดฮอตจากซีรีส์เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา ที่ทำเอาแฟนคลับชาวไทยหัวใจว้าวุ่นกันถ้วนหน้า กับการปรากฏตัวเป็นๆ ในงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกที่ไทย ในฐานะ iQIYI VIP Content Ambassador คนล่าสุดผ่านกิจกรรม “เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา iQIYI VIP MEETING” ในงาน “iQIYI VIP FAN MEETING WITH DING YUXI” เพื่อตอบแทนและขอบคุณสมาชิก iQIYI VIP พรีเมียมและแฟนซีรีส์จีน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ที่ โรงภาพยนตร์มาสเตอร์การ์ด เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า และบริเวณลานสแควร์ C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์งานนี้ติงอวี่ซีกวาดหัวใจแฟนละครชาวไทยไปเต็มๆ เพราะไหนจะรัวภาษาไทยอ้อนแฟนคลับ อวดภาพใส่ชุดนักเรียนไทย แถมโชว์โมเมนต์ความเป็นเขยไทยป้ายแดงด้วยการลองชิมขนมไทย พาเอาสาวไทยใจเหลวเตรียมจ่อคิวส่งใบสมัครสะใภ้จีนกันเป็นทิวแถวปิดท้ายด้วยงานใหญ่ประจำปีของ WeTV ที่ทำเอาเหล่าสาวกซีรีส์ฟินสุดๆ เพราะปีนี้คว้า ‘จ้าวลู่ซือ’ นางเอกสุดฮอตสายคิ้วท์ บินลัดฟ้ามาเมืองไทย เพื่อมาร่วมงานแถลงข่าว “WeTV Always More 2024” ในฐานะ Global Brand Ambassador เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ ยูเนี่ยนฮอลล์ ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์แม้งานนี้จะไม่ใช่งานแฟนมีตติ้งเต็มรูปแบบ แต่ทางผู้จัดงานก็มีการจัดกิจกรรมพิเศษให้สมาชิก WeTV VIP มีโอกาสลุ้นรับบัตรเข้าร่วมงานเพื่อใกล้ชิดกับแขกรับเชิญในงานนั้นด้วย ซึ่งด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูอันเป็นเอกลักษณ์ของจ้าวลู่ซือ บวกกับฐานแฟนคลับของน้องจ้าวที่มีอยู่อย่างมากมายในไทย และพร้อมจะเป็นสายซัพพอร์ตแบบมีร้อยให้ล้าน ทำให้ทันทีที่น้องจ้าวลูซือแลนด์ดิ้งลงเมืองไทย ก็พาให้เกิดแฮชแท็ก “ประเทศไทยมีจ้าวลู่ซือ” ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในชั่วข้ามคืนไม่ว่าเธอจะย่างก้าวไปทางไหนก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นล้นหลาม มีแฟนคลับแห่ไปรอรับเธอถึงสนามบินแน่นขนัด ขนาดว่าเธอโพสต์อาหารมื้อแรกที่กินในเมืองไทยบน weibo เป็นไข่ดาว 5 ฟอง พร้อมท่ากินที่แสนน่ารักก็ยังเป็นข่าวให้ถูกพูดถึงบนสื่อแทบทุกสำนัก ยิ่งเมื่อถึงเวลาขึ้นเวทีแถลงข่าวเธอยังแจกความสดใสเป็นกันเอง ทำหน้าทะเล้น แถมโชว์สกิลพูดไทยชัดแจ๋ว เรียกเสียงกรี๊ดคว้าหัวใจแฟนคลับเพิ่มได้ไปอีกกระบุ้งโกยทั้งหมดนี่แค่หยิบส่วนหนึ่งยกมาเล่าสู่กันฟัง ยังมีงานแฟนมีตจากศิลปินจีนอีกหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยถึง หลายคนเคยมีแผนจะมาไทย แต่มีอันยกเลิกไปเพราะพิษโควิด-19 อย่างหวังต้าลู่, หวังเฮ่อตี้ เป็นต้น แต่เชื่อว่าหลังจากนี้แฟนชาวไทยจะได้เห็นกิจกรรมต่างๆ ของศิลปินจีนที่จะมาเยือนไทยมากขึ้น 