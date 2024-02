“ทารีน่า” พร้อมชิงมงฯ “มิสเวิลด์” ปีนี้งานหิน เจอสาวงามคู่แข่งจาก 130 ประเทศทั่วโลก

บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ช่อง 7HD จัดแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมของตัวแทนประเทศไทยมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2023 ก่อนบินลัดฟ้าเข้าร่วมประกวดเวทีนางงามระดับโลกอย่างเวทีในการประกวดณ ประเทศอินเดีย โดยมีสาวงามจาก 130 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัย ซึ่งตัวแทนสาวไทยมีกำหนดเดินทางไปวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ นี้ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG315 กรุงเทพ-นิวเดลีบรรยากาศภายในงานเป็นการโชว์ความพร้อมในทุกๆ ด้านของตัวแทนประเทศไทยน้องก่อนบินเข้าร่วมศึกอย่างการประกวดมิสเวิลด์ครั้งที่ 71 ณ ประเทศอินเดีย โดยรอบตัดสินจะมีขึ้นวันที่ 9 มีนาคม ที่จะถึงนี้ ซึ่งก่อนหน้านั้นสาวไทยของเราต้องผ่านภารกิจสุดหินกับ Fast Track ต่างๆ อย่าง 1.ความสามารถด้านการพูดในที่สาธารณะ (Head to Head Challenge) 2.โครงการด้านการกุศล (Beauty with a purpose) 3.ความสามารถด้านกีฬา (Sport) 4.ทักษะการเดินแบบ (Model) 5.ความสามารถพิเศษ (Talent) และสุดท้ายคือการโหวตและการใช้สื่อยอดเยี่ยม (Vote & Multimedia) เหล่านี้คือตัวตัวแปรสำคัญทั้งสิ้นที่จะทำให้สาวไทยเข้าสู่รอบลึกๆ ได้ในการแถลงข่าวครั้งนี้ยังคงมุ่งเน้นไปที่โครงการ “Good Guardians” ที่ได้ร่วมมือกับองค์กรระดับโลกอย่างมูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนด้านอาหาร ให้ผู้ขาดแคลนมาอย่างยาวนานจนได้รับตำแหน่ง แบรนด์ แอมบาสเดอร์ ของมูลนิธิ SOS เป็นคีย์สำคัญในการพิชิตใจกรรมการนอกจากนี้ยังมีความพร้อมด้านอื่นๆ ให้ชมกันในรูปแบบ VTR ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงในด้าน Sport และลีลาการเต้นกับโชว์ Dance of the World ที่ได้วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (SUPERSTAR COLLEGE OF ARTS) โดย ครูมาร์ช นฤทธิ์ นิยมสุข รับหน้าที่ออกแบบและฝึกสอนไฮไลต์ของงานอยู่ที่การโชว์ชุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชุดราตรีหลักที่จะใส่ในรอบตัดสิน ชุดราตรีในโอกาสต่างๆ ชุดไทย ฯลฯ ที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยมีสาวงามจากเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2023 อย่างรองอันดับ 1 มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2023,รองอันดับ 2 มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2023 และRising Star Ch7HD มาร่วมเดินแบบในชุดสำคัญๆ ให้ชมกันอีกด้วยซึ่งชุดราตรีหลักที่ทารีน่าจะสวมในรอบตัดสินมิสเวิลด์ครั้งที่ 71 คือชุดราตรีสีฟ้า Mermaid of the Andaman ออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อ “โอตกูตูร์” Oat Couture โดยมีแรงบันดาลใจมาจากตัวน้องทารีน่าที่ชื่นชอบและหลงไหลในกีฬา Free Dive ทำให้ทารีน่าดำน้ำได้อย่างอิสระเหมือนนางเงือกกำลังแหวกว่ายอยู่ใต้ท้องทะเลอันดามัน ทะเลภูเก็ตอันสวยงามของประเทศไทย โดยในการตัดเย็บในครั้งนี้เลือกใช้คู่สีขาว เทา ฟ้า ปักไข่มุกและคริสตัลลวดลายเกลียวคลื่น กระโปรงทรงหางปลา ตกแต่งระบายพิเศษด้วยเทคนิคชั้นสูงยังมีชุดอื่นๆ ที่สวยงามไม่แพ้กัน เช่น ชุดไทยศิวาลัย Pride of Suvarnabhumi ออกแบบโดย วนัชกูตูร์ มีความตั้งใจจะนำเอาชุดไทยแบบดั้งเดิม มาใช้เป็นชุดประจำชาติ ในการประกวด มิสเวิลด์ ในครั้งนี้ จึงได้เลือกใช้ชุดไทยศิวาลัย หนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม ซึ่งถูกใช้ในงานราชพิธีทั้งกลางวันและกลางคืน โดยเลือกใช้สีทองอันเป็นสีที่แสดงถึงความรุ่งเรืองและเป็นมงคล ปักลูกปัดและดิ้นทองลงบนผ้าไหมไทย สวมใส่กับเครื่องประดับไทยชุดมรกตลงยาแบบโบราณ แสดงแบบโดย “พลอย พลอยวรินทร์ แสนไชย”ต่อด้วยชุดราตรีอีก 1 ชุด Thailand's sweetheart กับสีชมพูสดใสระยิบระยับจับใจ ตัดเย็บและออกแบบโดยแบรนด์ GL Garlate Design แรงบันดาลใจจากที่ตัวน้องทารีน่าเป็นหนึ่งในนางงามที่เป็นที่รักมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย ด้วยความน่ารัก อ่อนหวาน เป็นกันเอง สีชมพูแทนความน่ารัก อ่อนหวาน เหมือนบุคลิกของทารีน่า โดยเลือกใช้เฉดสีชมพูในโทนอุ่น เพื่อสื่อถึงความอบอุ่นที่ทารีน่าและแฟนคลับมีให้กันและกัน เพิ่มสุ่มบานด้านหลังเพื่อเพิ่มความอ่อนหวานดุจเจ้าหญิง เหมือนกับบุคลิกของทารีน่าที่ทุกคนรัก แสดงแบบโดย “เฟิร์น วรางคณา สิริสถาพรทรัพย์”ไฮไลต์อีก 1 ชุดที่สะกดทุกสายตาคงเป็นชุด “Dance of the World” Dancing Kinnaree ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวรรณคดี ของกินรีผู้ชอบร่ายรำ สู่ชุดเพื่อเป็นตัวแทนบอกเล่าท่วงท่าแห่งนาฏศิลป์ไทยบนเวทีระดับโลก ในชุดไทยผสมผสานชุดหางเครื่องวงลูกทุ่งการแสดงที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน จนฝังรากลึกกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม อันเป็นที่ชื่นชอบของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ออกแบบและตัดเย็บโดย ห้องเสื้อ ทัชใจ และยังมีแบรนด์อื่นๆ ที่ให้การสนับสนุนชุดต่างๆ ให้ทารีน่า นำไปใส่ในช่วงการประกวดอีกหลายแบรนด์อย่างเช่น Poem / Privé Couture / Silhouette Phatrawi Design / Clothear ฯลฯทั้งนี้ รอบตัดสิน การประกวด มิสเวิลด์ ครั้งที่ 71 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม นี้ โดยช่อง 7HD ถ่ายทอดสดให้ชมส่งตรงจากประเทศอินเดีย เริ่มตั้งแต่ 21.30 น. - 24.00 น. และติดตามชมทางช่องทาง Online ได้ทางเฟซบุ๊ก : Miss Thailand World _OFFICIAL และ Ch7HD ห้ามพลาด! มาให้กำลังใจสาวไทยกับภารกิจพิชิตมงฯฟ้ากัน