ปิดตำนานนางรอง “ทารีน่า โบเทส” คว้า “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2023” รับเงินรางวัล 1 ล้าน

หลังจากไม่ได้จัดประกวดมาเป็นเวลา 3 ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดปีนี้เวทีคัมแบ็กอย่างงดงามภายใต้การจัดประกวดโดย บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ช่อง 7HD ซึ่งคอนเซ็ปต์ในปีนี้คือ เรียล บิวตี้ เอ็มพาวเวอร์ส (Real Beauty Empowers) เพื่อเฟ้นหาสาวงามที่มีคุณสมบัติที่มีมากกว่าความสวยโดยค่ำคืนวันนี้ (1 ต.ค.2566) เดินทางมาถึงรอบตัดสิน จัดขึ้น ณ พาราเดียม ฮอลล์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยมีผู้ประกาศข่าวช่อง 7HDและรับหน้าที่เป็นพิธีกรบนเวที และมีรองมิสเวิลด์ 2018,รวมถึงคนดังในแวดวงต่างๆ มาร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติบรรยากาศก่อนเริ่มงานเต็มไปด้วยสีสันของแฟนนางงามที่มารอเชียร์ และรอชมการประกวดกันอย่างคึกคัก ก่อนจะเปิดเวทีด้วยโชว์สุดปัง 20 สาวงามผู้เข้าประกวด ปรากฏตัวอวดหุ่นแซบในชุดบิกินีสีแดง จากแบรนด์ Leela & Ella (ลีลา แอนด์ เอลล่า) ก่อนจะเดินสับสาดความแซบแบบไฟลุกท่วมเวที เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมกันตั้งแต่เปิดโชว์เลยทีเดียวจากนั้นพิธีกรก็ได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ และแนะนำคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติที่มาร่วมให้คะแนนตัดสินในวันนี้ ก่อนจะเชิญผู้เข้าประกวดทั้ง 20 คน ที่แต่งตัวสวยในชุดสูทสุดสมาร์ทของแบรนด์ POEM (โพเอม) ขึ้นบนเวทีเพื่อแนะนำตัวและเดินแบบโชว์กันอีกครั้ง พร้อมกับการประกาศผลรางวัลพิเศษต่อทันที ซึ่งในปีนี้มีรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนการประกวดมากมาย โดยมีสาวงาม ผู้คว้ารางวัลต่างๆ ดังนี้รางวัล WOMEN OF WORTH โดย L’OREAL PARIS ได้แก่ MTW 09 ขนม ทารีน่า โบเทส ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมสายสะพายรางวัล READY TO EMPOWER โดย เครื่องดื่มเรดดี้ ได้แก่ MTW 09 ขนม ทารีน่า โบเทส ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมสายสะพาย และสิทธิ์ได้รับการว่าจ้างเป็น Ready Brand Influencerรางวัล Hi HEALTH AND BEAUTY โดย เครื่องดื่มวิตามินไฮ่ ได้แก่ MTW 04 เมลานี เฟลย์ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมสายสะพาย และสิทธิ์ได้รับการว่าจ้างเป็น Hi Brand Influencerรางวัล MISS ELEGANT โดย นาฬิกา U.S. MASTER POLO CLUB ได้แก่ MTW 09 ขนม ทารีน่า โบเทส ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท พร้อมสายสะพาย และนาฬิกา 1 เรือน มูลค่า 25,000 บาทรางวัล STYLE STAR ผู้ที่แต่งกายดีเยี่ยม โดย กองประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2023 ได้แก่ MTW 11 กรองทอง จันทรสมโภช ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมสายสะพายรางวัล ขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน ได้แก่ MTW 09 ขนม ทารีน่า โบเทส ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมสายสะพายรางวัล RISING STAR โดย ช่อง 7HD ได้แก่ MTW 05 หมูแฮม โชตินภา แก้วจรูญ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมสายสะพาย และได้รับการเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัด ช่อง 7HD 1 ปีพักเบรกให้กองเชียร์ได้หายใจด้วยวีทีอาร์สวยๆ กับภาพการเดินแบบชุดราตรีในรอบซ้อมใหญ่ ก่อนที่บนเวทีจะร้อนระอุขึ้นอีกครั้ง กับการเดินอวดหุ่นเซี๊ยะ โชว์ลีลาท่าโพสสุดเซ็กซี่ของ 20 สาวงาม ในชุดว่ายน้ำสุดปัง จากแบรนด์ห้องเสื้อดัง Unkuniya (อันคุนิยะ)และเดินทางมาถึงช่วงเวลาตื่นเต้นในช่วงแรก กับการประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายที่จะได้ไปต่อ โดยเริ่มจาก 4 รางวัล Fast Track สาวงามที่ได้เข้ารอบอัตโนมัติ ได้แก่รางวัล “WORTH IT ATTITUDE BY L’OREAL PARIS” ได้แก่ MTW 09 ขนม ทารีน่า โบเทสรางวัล “HEAD TO HEAD CHALLENGE! – SHINE IT YOUR WAY BY L’OREAL PARIS” ได้แก่ MTW 03 สายฝน พิชชาวรรณ พรมทันรางวัลสาวงามที่มีคะแนนรวมสูงสุด จากทุกกิจกรรม Fast Track ได้แก่ MTW 02 เฟิร์น วรางคณา สิริสถาพรทรัพย์รางวัล MISS POPULAR VOTE ได้แก่ MTW 09 ขนม ทารีน่า โบเทสก่อนจะประกาศผลสาวงามที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย อีก 7 คน ได้แก่ MTW 04 เมลานี เฟลย์, MTW 05 หมูแฮม โชตินภา แก้วจรูญ, MTW 10 ซาร่า สุภัสสรา สุปัญญา, MTW 11 กรองทอง จันทรสมโภช, MTW 12 พริ้ม พริมา บุณยเวศ, MTW 15 ชบา ชุมสาย ณ อยุธยา และ MTW 20 พลอย พลอยวรินทร์ แสนไชยผ่านมาครึ่งทาง สาวงามผู้เข้าประกวด 10 คนสุดท้าย ปรากฏตัวบนเวทีโดดเด่นในชุดราตรียาวสวยงามจากห้องเสื้อแบรนด์ดัง “THEE SI COUTURE” (ทีสิ กูทัวร์) อีกครั้ง ก่อนจะถึงช่วงที่แฟนๆ จับมือลุ้นกันหนัก กับการประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ซึ่งสาวงามที่ได้ไปต่อ ได้แก่ MTW 20 พลอย พลอยวรินทร์ แสนไชย, MTW 09 ขนม ทารีน่า โบเทส, MTW 05 หมูแฮม โชตินภา แก้วจรูญ, MTW 15 ชบา ชุมสาย ณ อยุธยา และ MTW 02 เฟิร์น วรางคณา สิริสถาพรทรัพย์จากนั้นยกเวทีให้กับมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 ขึ้นอำลาตำแหน่งอย่างสวยงาม ก่อนจะเข้าสู่ช่วง Final Questions ที่ผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ปรากฏตัวบนเวทีงามสง่าอยู่ในชุดราตรียาวจากห้องเสื้อแบรนด์ดัง “TIK COUTURE” (ติ๊ก กูทัวร์) พร้อมเตรียมโชว์ไหวพริบและทัศนคติในการตอบคำถามชิงมง ซึ่งคำถามในรอบนี้จะเป็นคำถามเดียวกัน และมีเวลาให้ตอบเพียงคนละ 30 วินาทีเท่านั้น โดยในขณะที่ผู้เข้าประกวดคนใดคนหนึ่งตอบคำถาม ผู้เข้าประกวดอีก 4 คนต้องใส่หูฟังก่อนเพื่อไม่ให้ได้ยินคำถามและคำตอบ เรียกว่าตื่นเต้นทั้งผู้เข้าประกวดและผู้ชมลุ้นกันจนนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยทีเดียวหลังเสร็จสิ้นการตอบคำถาม ก็คั่นเวลาให้คณะกรรมการได้รวบรวมและนับคะแนน ด้วยการเดินโชว์อวดโฉมของ 5 สาวงามกันอีกครั้ง ร่วมกับพระเอกหนุ่มสุดหล่อของ ช่อง 7HDที่มาสร้างสีสัน เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนนางงามด้วยโชว์สุดพิเศษในเพลง “รางวัลที่ 1”เดินทางมาถึงช่วงสุดท้าย ช่วงบีบหัวใจและเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอย กับการประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 3 คนสุดท้าย ได้แก่ MTW 20 พลอย พลอยวรินทร์ แสนไชย, MTW 02 เฟิร์น วรางคณา สิริสถาพรทรัพย์ และ MTW 09 ขนม ทารีน่า โบเทสโดยสาวงามผู้ครองตำแหน่งได้แก่ปิดตำนานนางรองลงซะที หลังจากเธอเคยคว้ารองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 และ Top10 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019 ในที่สุดวันนี้ก็คว้าอันดับหนึ่งมาครอง ซึ่งทารีน่าจะได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท พร้อมมงกุฎเพชรจาก GLORIOUS DIAMONDS (กลอเรียส ไดมอนด์ส) มูลค่า 500,000 บาท และสายสะพายประจำตำแหน่ง รถยนต์ ORA Good Cat 500 Ultra Pistachio Green (โอร่า กู๊ด แคท 500 อัลตร้า พิสตาชิโอ กรีน) มูลค่า 959,000 บาท 1 คัน บัตรกำนัลห้องพักตลอดปี จากโรงแรม อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท และเป็นตัวแทนสาวไทยเดินทางไปประกวด มิสเวิลด์ 2023 ที่กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยจะออกเดินทางจากประเทศไทยในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน นี้ เพื่อทำกิจกรรมเก็บตัวกับทางกองประกวดมิสเวิลด์ และจะประกวดรอบไฟนอล ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566สำหรับรองอันดับ 1 ได้แก่ MTW 02 เฟิร์น วรางคณา สิริสถาพรทรัพย์ ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมมงกุฎเพชรจาก GLORIOUS DIAMONDS (กลอเรียส ไดมอนด์ส) และสายสะพายประจำตำแหน่งรองอันดับ 2 ได้แก่ MTW 20 พลอย พลอยวรินทร์ แสนไชย ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมมงกุฎเพชรจาก GLORIOUS DIAMONDS และสายสะพายประจำตำแหน่ง