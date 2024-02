“ปลา บลา บลา บลา” ชำแหละทักก้า , คช , ลิซ่าเล่นซีรีส์ฮอต

ผู้หญิงไม่ธรรมดา มีไฟจะทำงานดีๆ ปังๆ ออกมาเรื่อยๆ ถึงแม้อายุจะปาไปเลข 5 แล้วก็ตาม สำหรับหลังจากอกหักรักพังกับแฟนฝรั่งหล่อรวยพันล้าน แว่วหวานว่า ตอนนี้ไม่โสดแล้ว หนุ่มหล่อจัดกำลังตามจิกจีบอยู่ ล่าสุดเพิ่งได้กุหลาบแดงช่อโตวันนี้ ปลา บลา บลา บลา จะมาบอกหลายเรื่องหลากประเด็นร้อนน่ารู้ ทั้งเรื่องบินมาถ่ายทำซีรีส์ดังระดับโลกที่ไทย และเรื่องด้านภาพยนตร์ และแน่นอนว่า เรื่องของหนังมีแววแรงระดับโลกเรื่องที่ปลา บลา บลา บลา ลุยทำเองเกือบทุกขั้นตอนควักเงินหลายล้าน ทุ่มจริงแบบไม่แคร์เจ๊ง ตั้งใจเต็มร้อย เพื่อทำหนังคุณภาพเรื่อง คช Mahout หวังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ หนังไทยไประดับโลกให้ได้!ปลา บลา บลา บลา เปิดใจว่า “ถ่ายทำจบไปสักพักแล้วค่ะ ตอนนี้ คช Mahout ตัดต่อใกล้เสร็จแล้ว ใครรักช้าง รักหนังไทย รับรองว่าจะโดนใจจังๆ แน่นอนค่ะ ไม่อยากจะสปอยเยอะแล้ว อยากให้รอดูเองว่าหนัง คช Mahout จะไปไกลได้แค่ไหน จุดหมายแรกที่ปลาตั้งใจส่งไปคือ ที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ ฝรั่งเศส และยังมีอีกหลายที่ค่ะ”ส่วนประเด็นฮือฮาไม่หยุดที่ ลิซ่า BlackPink จะบินมาถ่ายทำ The White Lotus ซีซั่น 3 ซีรีส์ดังระดับโลกที่ไทย โดยจะถ่ายทำหลายจุดเช่น ภูเก็ต เกาะสมุย กรุงเทพ ฯลฯ ปลาได้เผยมุมมองที่น่าสนใจว่า“ลองคิดภาพตามนะคะ หลังจากซีรีย์นี้ออกฉายแล้ว แฟนคลับซีรีส์แฟนคลับลิซ่า จะแห่มาเมืองไทย มาตามรอยมากขึ้นแค่ไหน รู้ๆ กันอยู่ว่า แฟนคลับลิซ่ามีอยู่ทั่วโลก มันเป็นผลดีกับประเทศไทยกับภูเก็ต เกาะสมุย ในทุกมิติเลยค่ะ โดยเฉพาะด้านสื่อ ที่สื่อทั่วโลกรายงานข่าวออกไป Media Value มูลค่าสื่อระดับโลก มันมหาศาลจริงๆ เรียกว่าฟรีโปรโมตมากๆ ถึงมากที่สุด ให้กับประเทศไทยปลาทำธุรกิจอสังหาฯ มีบ้านที่สมุยด้วย อยู่มานานมากกว่า 4 ปีแล้วค่ะ ก็บินไปๆ มาๆ สมุย กรุงเทพ ต่างประเทศตลอด ตื่นเต้นปลื้มมากๆ ที่ ลิซ่า แบล็กพิงก์ จะมาถ่ายทำซีรีส์ดังระดับโลกที่เกาะสมุย และอีกหลายจุดที่ไทย เกาะสมุยที่คนรู้จักกันดีแล้ว จะต้องดังมากขึ้นแน่ๆ เลยค่ะ ธุรกิจท่องเที่ยวที่เกาะสมุยก็น่าจะคึกคักตามไปด้วยอีกเรื่องสำคัญมาก ที่ปลา บลา บลา บลา อยากพูดถึงคือ นโยบายการสนับสนุน SOFT POWER ซอฟต์พาวเวอร์ THACCA ทักก้า Thailand Creative Content Agency ด้านภาพยนตร์ ตรงนี้ดีมากๆ ค่ะ เห็นด้วยมากๆ อยากให้ทำจริงจังต่อเนื่องไป เพราะหนังไทยเรามีดีจริงๆ ขาดแค่การสนับสนุนส่งเสริมอย่างเป็นระบบ เห็นรายชื่อทีมงานแล้ว ก็น่าจะมั่นใจในระดับหนึ่งว่า จะร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริมหนังไทยไปตลาดโลกให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ”วัยทะลุหลัก 5 แล้ว แต่ยังเป็นสาวสตรองสุดแซ่บ มีดีหลายมิติ ต้องยกให้ ปลา บลา บลา บลา เพียงฤทัย ความสามารถเยอะจริง นอกจากกำลังทำหนัง คช Mahout ยังเป็นนักร้องด้วย Wild One ,Sa Bud Bob สะบัดบ๊อบ , เธอมีค่า แต่เธอไม่มีสิทธิ์ ,You Melt MyHeartต้องคลิกฟังด่วนๆ JOOX ,Spotify ,Apple Music ,TikTok ติดตามด่วนๆ Youtube Plah Blah Blah Official FanPage แฟนเพจ : Plah Komaratat IG : plahblahblahofficial TikTok : @plahkomaratat และ @50really เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวย www.plahblahblah.com