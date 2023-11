“อุ๊งอิ๊ง” กับเสียงเย้ย มีดีแค่ลูกทักษิณ !?

แน่นอนว่า เวลานี้หากพูดถึง “อุ๊งอิ๊ง” น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ก็ต้องโฟกัสไปที่ “ซอฟต์เพาเวอร์” จนแทบกลายเป็นสัญลักษณ์แปะเอาไว้แล้ว เพราะนอกจากเธอเป็นรองประธานคณะกรรมการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์เพาเวอร์แห่งชาติ ที่มี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลังเป็นประธานเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยน.ส.แพทองธาร ชินวัตร ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์เพาเวอร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯได้นัดประชุมเป็นครั้งแรก และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และจะจัดประชุมชุดนี้ทุกเดือน พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการ 11 ด้าน 12 คณะ ได้แก่ แฟชั่น หนังสือ ภาพยนตร์ ละครและซีรีส์ เฟสติวัล อาหาร ออกแบบ ท่องเที่ยว เกม ดนตรี ศิลปะ และกีฬา ซึ่งแต่ละคณะได้เสนอแผนการดำเนินการเร่งด่วนภายใน 100 วัน การดำเนินการภายใน 6 เดือน และภายใน 1 ปี เพื่อขับเคลื่อนซอฟต์เพาเวอร์ของไทย ให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้น และคณะกรรมการชุดนี้จะมีกำหนดจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยครั้งต่อไปจะเป็นวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566นอกจากนี้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ยกระดับนโยบาย 30 บาท เรียกว่าเป็นนโยบายที่ถือว่าเป็น “เรือธง” ของพรรคเพื่อไทยทั้งสิ้น เป็นการสะท้อนให้เห็นความสำคัญทั้งระดับตัวบุคคลและนโยบายที่ต้องการขับเคลื่อนก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ได้จัดทำแผนผลักดันซอฟต์เพาเวอร์ของไทย โดยจะเร่งขับเคลื่อน 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์เพาเวอร์ หรือ One Family One Soft Power (OFOS) และ Thailand Creative Content Agency (THACCA) มีเป้าหมายยกระดับทักษะคนไทย จำนวน 20 ล้านคน สู่การเป็นแรงงานทักษะขั้นสูง และแรงงานสร้างสรรค์ และจะสามารถสร้างรายได้อย่างน้อย 4 ล้านล้านบาทต่อปี สร้างงาน 20 ล้านตำแหน่ง สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านชอฟต์เพาเวอร์ของโลกสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามตามนโยบาย OFOS และ THACCA ได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินการเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การพัฒนาคนผ่านกระบวนการส่งเสริมบ่มเพาะศักยภาพ โดยจะเฟ้นหาคนที่มีความฝันและอยากทำความฝันนั้นให้เป็นจริง ไม่ว่าจะเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ จำนวน 20 ล้านคน จาก 20 ล้านครัวเรือน โดยให้แจ้งลงทะเบียนกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อบ่มเพาะผ่านศูนย์บ่มเพาะทักษะสร้างสรรค์ ทั้งด้านทำอาหาร ฝึกมวยไทย วาดภาพศิลปะ ฝึกการแสดง ร้องเพลง ออกแบบ แฟชั่น ฝึกแข่ง e-sport และอื่น ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์เพาเวอร์สาขาต่าง ๆ ภายในประเทศ 11 สาขา ได้แก่ อาหาร กีฬา เฟสติวัล ท่องเที่ยว ดนตรี หนังสือ ภาพยนตร์ เกม ศิลปะ การออกแบบและแฟชั่น กำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์กร THACCA ที่จะถูกจัดตั้งขึ้นในอนาคต โดยจะดำเนินการปรับแก้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป สร้าง One Stop Service อำนวยความสะดวกในการดำเนินการของอุตสาหกรรมชอฟต์เพาเวอร์ต่าง ๆ พร้อมกับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยและพัฒนา การสร้างแรงจูงใจด้านภาษี การทลายกรอบบรรทัดฐานเดิมเพื่อให้เสรีภาพแก่ความคิดสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่สาธารณะให้มากขึ้น ให้ทุกคนสามารถแสดงผลงานได้อย่างไร้ขีดจำกัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งจะมีการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือ TCDC ในทุกจังหวัดขั้นที่ 3 การนำอุตสาหกรรม ซอฟต์เพาเวอร์ รุกสู่เวทีโลก จะเดินหน้าผลักดันซอฟต์เพาเวอร์ ของประเทศสู่ระดับสากลด้วยการทูตเชิงวัฒนธรรม หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ จะร่วมมือกับภาคเอกชนนำซอฟต์เพาเวอร์ของไทย เผยแพร่สู่ตลาดโลกผ่านยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนด้วยการวิจัยข้อมูลเชิงพฤติกรรม กลยุทธ์การสื่อสาร และการร่วมจัดกิจกรรมในระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งสามารถทำได้ทั้งที่เป็นกิจกรรมระดับโลก ซึ่งจัดภายในประเทศ และการนำซอฟต์เพาเวอร์ ศักยภาพสูงเข้าร่วมกิจกรรมระดับโลกในต่างประเทศแน่นอนว่า นั่นคือแผนปฏิบัติการที่ “ทีมงาน” ร่างเอาไว้ให้เธอพูด หรืออ่านตามสคริปต์ ซึ่งพิจารณาแบบหลับตานึกภาพแล้วต้องยิ่งใหญ่อลังการณ์ สามารถสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ได้หลายล้านคน อย่างไรก็ดีแล้วในความเป็นจริงตั้งแต่ น.ส.แพทองธาร เปิดตัว เข้ามาขับเคลื่อนเรื่อง “ซอฟต์เพาเวอร์” แบบเต็มตัว จนถึงตอนนี้ ก็ต้องยอมรับว่า “ไม่ค่อยฮือฮา” เท่าใดนัก หลายเรื่องที่พยายามนำเสนอออกมา ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่อง “พื้นๆ” ธรรมดาทั่วไป เช่น การยกตัวอย่างกรณีของ เครื่องดื่ม “ช็อกมินต์” หรือ ล่าสุดเป็น “หมูกระทะ” เป็นต้น ก็เกิดเสียงวิจารณ์ทำนองว่า มันเป็นซอฟต์เพาเวอร์ตรงไหน ในเมื่อไม่ใช่เป็นเอกลักษณ์ของไทย พร้อมกับเหน็บแนม กลับไปว่า น่าจะยกตัวอย่างประเภท “โอยั๊วะ โอเลี้ยง” หรือแม้แต่ “ชาชัก” น่าจะดีกว่าหรือไม่แต่นั่นไม่เท่ากับเสียงวิจารณ์จาก บางคนที่น่าสนใจก็คือ กรณีของนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ต้องหาคดี 112 ที่โพสต์เยาะเย้ย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ที่ออกมาพูดเรื่องซอฟต์เพาเวอร์ ว่า “ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรนัก ยกตัวอย่างมั่วไปหมด เช่น เรื่อง ช็อกมินต์“คือสมัยหนึ่งคนเพื่อไทยอาจจะสร้างความตื่นเต้นได้ เพราะมีคู่แข่งประเภทประชาธิปัตย์ แต่เดี๋ยวนี้มาเจอ “ช่อ” ธนาธร ฯลฯ ที่อ่านมากกว่า จึงออกจะเชยๆ เสียแล้ว และเรื่องนี้ชวนให้คิดด้วยว่า คนอย่าง อุ๊งอิ๊ง นั้นไม่มีอะไรเลย นอกจากความเป็นลูกพ่อทักษิณเท่านั้น”หรือ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ที่โพสต์ ข้อความกรณีน.ส.แพทองธาร ยกตัวอย่าง “หมูกระทะ” เป็นซอฟต์เพาเวอร์ ว่า เลอะเทอะ คิดได้ไง และว่า “ต้นแบบหมูกระทะมาจากเกาหลี หรือจีน” โน่น