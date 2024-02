“Coldplay Music Of The Spheres World Tour Bangkok” การกลับมาของหนึ่งในโชว์ที่ดีที่สุดโลก

อีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่สร้างความประทับใจให้แฟนๆ รับต้นปี 2567 สำหรับคอนเสิร์ตของศิลปินขวัญใจมหาชนอย่างที่ปิดเลก 2 ของเอเชียทัวร์ ที่ราชมังคลากีฬาสถานบ้านเรา เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในคอนเสิร์ตรอบนี้ได้ Valentina Ploy (วาเลนติน่า พลอย) ศิลปินมากความสามารถจาก What The Duck มาร่วมเล่นเปิดการแสดงทั้ง 2 วันคอนเสิร์ตครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาประเทศไทยในรอบ 7 ปีของ Coldplay แต่เปิดมาก็บูสเอเนอร์จี้กันแบบไม่มีพักด้วย Higher Power ชวนแฟนๆ มาเล่นบอลลูกยักษ์ด้วยกันกับเพลง Adventure of a lifetime ตามด้วยเพลงฮิตอย่าง Paradise และ The Scientistช่วง Songbook ของทั้งสองวัน “คริส มาร์ติน” ฟรอนต์แมนของวงเลือกเล่นเพลง Up & Up ในวันเสาร์ และ Warning Sign ในวันอาทิตย์ ถือเป็นแทร็คหาฟังยากจากอัลบั้ม A Rush of Blood to the Head ก่อนจะเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ที่หลาย ๆ คนรอคอยคือการได้ร่วมร้องเพลง Yellow ร่วมกับแฟนColdplayกว่า 40,000 คนให้สนั่นราชมังฯอีกหนึ่งเพลงที่แฟนเพลงรุ่นใหม่รอคอยคือเพลง My Universe ซิงเกิ้ลที่ Coldplay ทำร่วมกับวง BTS ก่อนจะส่งแฟน ๆ กลับบ้านด้วยเพลง Fix You และ Biutyful พร้อมเซอร์ไพรส์สำหรับแฟน ๆ ที่เข้าชมคอนเสิร์ตวันสุดท้าย เมื่อ Zweed n Roll ศิลปินจากวอร์เนอร์ มิวสิค ไทยแลนด์ ได้ขึ้นมาแสดงเพลงช่วงเวลา (A Moment) โดยมี คริส มาร์ติน เล่นคีย์บอร์ดให้ ปิดท้ายช่วงเวลาแห่งความสุขเอ่อล้น สมกับชื่อคอนเสิร์ต Music Of The Spheres อย่างแท้จริงAct.i. PLANETS1. MUSIC OF THE SPHERES2. HIGHER POWER3. ADVENTURE OF A LIFETIME4. PARADISE5. THE SCIENTISTAct ii. MOONS1. VIVA LA VIDA2. HYMN FOR THE WEEKEND3. SONGBOOK (3 Feb: Up and Up / 4 Feb: Warning Sign)4. CHARLIE BROWN5. YELLOWAct.iii. STARS1. HUMAN HEART2. PEOPLE OF THE PRIDE3. CLOCKS4. THE LIGHTCLUB5. MY UNIVERSE6. A SKY FULL OF STARSAct.iv. HOME1. SUNRISE2. SPARKS (A MOMENT WITH Zweed N Rolls on 4 Feb)3. Fix You4. BiUTYFUL