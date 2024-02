Coldplay วงระดับโลกวงเเรก ที่พยายามผลักดันเเละเผยเเพร่ด้านความยั่งยืน

แม้จะเป็นวงดนตรีที่มอบความสุขให้กับแฟน ๆ ผ่านเสียงเพลงแล้ว Coldplay ยังมีความตั้งใจที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำของวงการเพลงโลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดทัวร์คอนเสิร์ตที่ยั่งยืนและไม่เป็นภาระต่อโลก #Coldplay ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในทัวร์ Music of the Spheres โดยในเว็บไซต์ของทางวงให้ข้อมูลว่า “Coldplay” กำลังทำให้ Music Of The Spheres Tour เป็นทัวร์ที่ยั่งยืนและปล่อยคาร์บอนต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยยึดตามหลักการสำคัญ 3 ข้อ ดังนี้1.ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ลง 50%2.สนับสนุนเทคโนโลยีสีเขียวใหม่ๆ และพัฒนาวิธีการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ยั่งยืนและคาร์บอนต่ำเป็นพิเศษ3.ทำให้การท่องเที่ยวเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยการระดมทุนสำหรับโครงการที่อิงกับธรรมชาติและเทคโนโลยี โดยการลดปริมาณคาร์บอนมากกว่าที่ทัวร์สร้างขึ้นจากการทัวร์ในครั้งนี้ Coldplay ได้นำเสนอผลลัพธ์ที่น่าทึ่งจากความพยายามในการสร้างความยั่งยืนผ่านทัวร์ “Music Of The Spheres” ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน การปลูกต้นไม้ การจัดการขยะ การใช้พลังงานทดแทน และการบริจาคเพื่อการกุศล กิจกรรมเหล่านี้ได้สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการจัดคอนเสิร์ตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ แอดมินเพจ sdgmove ขยายความต่อประเด็นดังกล่าวว่าเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืน ดังนี้#SDG7 พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้– (7.2) เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในปี 2573#SDG12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน- (12.5) ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน การลดปริมาณ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ภายในปี พ.ศ. 2573#SDG13 การรับมือกับการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศ– (13.2) บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติอ้างอิง https://www.facebook.com/sdgmoveth