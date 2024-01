“เจฟ ซาเตอร์” กับเอเชียทัวร์ครั้งแรก “Jeff Satur: Space Shuttle No.8 Asia Tour” แฟนไทยเจอกัน เม.ย. นี้! ซื้อบัตรก่อนใคร 29 ม.ค.

สำหรับคอนเสิร์ต "Jeff Satur: Space Shuttle No.8 Asia Tour" ครั้งนี้จะเป็นการสะท้อนความคิดและมุมมองต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวของเจฟ ซาเตอร์ โดยกลั่นกรองเรื่องราวที่พบเจอมาในชีวิตออกมาเป็นบทเพลง ผสานกับการบอกเล่าในรูปแบบการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ซึ่งเป็นคอนเซปต์เดียวกับสตูดิโออัลบั้มแรกของเจฟ ซาเตอร์ในชื่อเดียวกันอย่าง Space Shuttle No.8 ที่มีกำหนดปล่อยมาให้แฟน ๆ ฟังกันในช่วงต้นปีหน้าเจฟ ซาเตอร์ ศิลปินมากความสามารถ ที่มาพร้อมเสียงทรงพลัง ความสามารถในการแต่งเพลง การทำเพลงด้วยตัวเอง รวมไปถึงผลงานการแสดงที่เป็นที่ยอมรับ ผลงานเพลงของเจฟ ซาเตอร์ได้รับความนิยมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยสไตล์เพลงแปลกใหม่เฉพาะตัว ที่ผสานระหว่างความเป็นป๊อป, อาร์แอนด์บี, ฮิปฮอป และกลิ่นอายของเพลงยุค 80 โดยกวาดยอดสตรีมทุกแพลตฟอร์มกว่า 361 ล้านสตรีม จาก 8 ซิงเกิ้ลที่ออกกับทางวอร์เนอร์ มิวสิค ไทยแลนด์ (Warner Music Thailand)นอกจากจะออกทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศอาเซียนอย่างสิงคโปร์ อินโดนีเซีย รวมถึงกรุงเทพฯ บ้านเราแล้ว เจฟ ซาเตอร์ยังเดินหน้าสร้างฐานแฟนระดับอินเตอร์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการร่วมแสดงใน Asia Stars Festival ที่ประเทศบราซิล ทั้งยังร่วมแข่งขัน “Call Me By Fire 3” เรียลลิตี้ชื่อดังจากประเทศจีน ที่ได้คว้ารางวัล The Hot Song Performance of The Year 2023 และ 2023 Singing Family นับเป็นศิลปินคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ และกลายเป็นเครื่องการันตีความสามารถที่หลากหลายของเขา ไม่เพียงแต่ความสามารถด้านการร้องเพลง แต่เจฟ ซาเตอร์ยังมีบุคลิกและสไตล์ที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะในแวดวงแฟชั่น โดยเจฟได้ร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง Valentino ในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงล่าสุด “Black Tie” ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Black Tie Collection ของแบรนด์อีกด้วยร่วมออกเดินทางไปด้วยกันกับเจฟ ซาเตอร์ และทัวร์ครั้งใหม่ของเขาใน “Jeff Satur: Space Shuttle No.8 Asia Tour in Bangkok” 20 เมษายน 2567 บัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาท จำหน่ายบัตรวันแรก 31 มกราคม 2567 เวลาเที่ยงตรง พิเศษสำหรับสมาชิกไลฟ์ เนชั่น เทโร รับสิทธิ์พรีเซลส์ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม (10.00 น.) จนถึง 31 มกราคม เวลา 9.59 น. รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก livenationtero.co.th และโซเชียลมีเดียของ Live Nation Tero#JeffSatur #JeffSaturSpaceShuttleNo8 #JeffSaturSpaceShuttleNo8BKK #LiveNationTeroรายละเอียดวันจำหน่ายรอบ Live Nation Tero Presale: ตั้งแต่ 10.00 น. วันที่ 29 มกราคม (จันทร์) ถึงเวลา 9.59 น. 31 มกราคม (พุธ) 2567จำหน่ายบัตรรอบทั่วไป: 31 มกราคม 2567 (ศุกร์) 12.00 น. เป็นต้นไป