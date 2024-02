“เทย์เลอร์ สวิฟต์ - ไมลีย์“ เบียดกันคว้ารางวัลใหญ่ ด้าน ”เจย์-ซี“ ประกาศกร้าวบนเวทีขออัลบัมแห่งปีให้ ”บียอนเซ“

โดยปีนี้ขาประจำอย่างก็คว้ารางวัลกลับไปสะสมที่บ้านได้อีกครั้ง โดยรางวัลตัวที่ 13 ซึ่งเป็นเลขนำโชคของเธอได้มาในสาขา Best Pop Vocal Album จากอัลบัม Midnights ซึ่งระหว่างที่ขึ้นกล่าวขอบคุณบนเวที เธอยังเผยข่าวช็อคแฟนคลับด้วยว่าเธอได้ซุ่มทำอัลบัมเพลงและเตรียมจะปล่อยอัลบัมใหม่เร็วๆนี้ด้วย“โอเค นี่คือแกรมมี่ตัวที่ 13 ของฉันค่ะ มันเป็นเลขนำโชคของฉัน ฉันไม่รู้ว่าเคยบอกคุณหรือเปล่า ฉันอยากจะขอบคุณสมาชิกของสถาบันที่โหวตให้ฉันด้วยค่ะ ฉันรู้ว่าวิธีที่ Recording Academy โหวตก็มาจากเสียงสะท้อนโดยตรงจสกความหลงใหลของแฟนๆ ดังนั้นฉันจึงอยากจะขอบคุณแฟนๆ โดยการบอกความลับเรื่องที่ฉันอุบไว้ไม่ให้รู้มานานกว่า 2 ปีว่าฉันกำลังจะมีอัลบัมใหม่ออกมาค่ะ ในวันที่ 19 เม.ย. ชื่อว่า The Tortured Poets Department. เดี๋ยวฉันจะไปโพสต์ภาพปกให้ดูตอนนร้เลย ที่ด้านหลังเวที ขอบคุณค่ะ ฉันรักคุณ ขอบคุณค่ะ“นอกจากนั้นรางวัลใหญ่อย่าง อัลบัมแห่งปี ที่ถูกประกาศเป็นรางวัลสุดท้าย เจ้าตัวก็ได้รับรางวัลนี้จากผลงานอัลบัม Midnight ซึ่งนับเป็นการได้รางวัลในสาขานี้เป็นครั้งที่ 4 แล้วในส่วนของเพลงแห่งปีนักร้องสาววัย 22 ปี รวมถึง ฟินเนีย พี่ชายวัย 26 ปีของเธอ ก็พาผลงานเพลง What Was I Made For? ซาวนด์แทร็คของภาพยนตร์ Barbie 2023 คว้ารางวัลเพลงแห่งปี รวมถึงสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยซึ่งเจ้าตัวได้ขึ้นกล่าวบนเวทีแบบไม่เชื่อหูตนเองว่า เหลือเชื่อ พร้อมขอบคุณโอกาสที่หยิบยื่นให้ลองทำเพลงประกอบภาพยนตร์ทางด้านก็คว้ารางวัลแกรมมีได้เป็นครั้งแรกในงานประกาศผลรางวัลแกรมมี่ครั้งที่ 66 นับเป็นปีที่ ไมลีย์ ได้มีชื่อเข้าชิงรางวัลมากถึง 6 สาขา โดยเฉพาะในสาขาใหญ่ๆอย่าง บันทึกเสียงแห่งปี, เพลงแห่งปี และ อัลบัมแห่งปี จากผลงานอัลบัมล่าสุดอย่าง “Endless Summer Vacation.” นับเป็นปีที่เธอมีชื่อเข้าชิงมากที่สุด โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอเคยถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมาถึง 8 ครั้งแล้วรางวัลแกรมมีตัวแรกของ ไมลีย์ มาจากผลงานเพลง Flowers ในสาขา ศิลปินเดี่ยวป็อปยอดเยี่ยมแห่งปี เบียดคู่แข่งตัวเป้งอย่าง เทย์เลอร์ สวิฟต์ ไปได้ซึ่งเอาเจ้าตัวแทบจะไม่เขื่อหูตนเอง แถมยังได้รับรางวัลจากดีว่าชื่อดังอย่าง มารายห์ แครีย์ ซึ่งเธอได้ขึ้นกล่าวระหว่างรับรางวัลเพื่อบอกเล่าถึงเกียรติยศครั้งนี้หลังจากที่อยู่ในวงการมาเกือบ 20 ปี“โอ้พระเจ้า ฉันทั้งติดฝนแล้วก็รถติดคิดว่าคงต้องพลาดโมเมนต์นี้แน่ๆ แล้วก็อาจจะพลาดรางวัล แต่ไม่ใช่เลย มารายห์ แครีย์ ฉันเพิ่งได้เจอคุณที่ Hollywood Bowl นั่นคือที่เกิดขึ้น มันมีเด็กคนหนึ่งที่ทุกอย่างที่เขาต้องการในวันเกิดก็คือผีเสื้อ ดังนั้นพ่อแม่ของเขาจึงมอบตาข่ายจับผีเสื้อให้ ซึ่งเขาตื่นเต้นมาก เขาออกไปข้างนอกท่ามกลางแสงอาทิตย์ แล้วก็เริ่มแกว่งไปแกว่งมา แต่ก็โชคไม่ดี เขานั่งทิ้งตัวลงกับพื้น เขาปล่อยมันไปแล้วใช้ชีวิตต่อไป เขาโอเคที่จับผีเสื้อสวยๆไม่เคยได้ และทันทีที่เขาทำ ผีเสื้อมันมาเกาะที่ปลายจมูกเลย และเพลงนี้ Flowers ก็คือ ผีเสื้อของฉันค่ะ ขอบคุณค่ะ”นอกจากนั้นอีกหนึ่งรางวัลใหญ่อย่าง บันทึกเสียงแห่งปี หรือ Record of the Year เจ้าตัวก็พาเพลง Flowers คว้ารางวัลไปได้เป็นรางวัลแกรมมี่ตัวที่ 2 กลับบ้านได้อย่างเต็มภาคภูมิซึ่งเพลง Flowers นับเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของ ไมลีย์ โดยเป็นเพลงที่เข้าไปติดชาร์ต Billboard Hot 100 นานถึง 8 สัปดาห์หลังจากเปิดตัว และยังทำลายสถิติ Spotify กับยอดสตรีมมิงสูงที่สุดภายในหนึ่งสัปดาห์โดยมีผู้ฟังมากถึง 100 ล้านคน และไม่กี่เดือนหลังปล่อยออกมาก็ทยานขึ้นเป็นเพลงที่แตะพันล้านสตรีมได้เร็วที่สุดทาง รอน เพอร์รีย์ ซีอีโอ ของ Columbia Records ค่ายเพลงสังกัดของ ไมลีย์ ไซรัส ได้เผยว่า “เพลงนี้เป็นบันทึกการเดินทางและการล้มแล้วรีบลุกขึ้นมาของ ไมลีย์ ที่สมบูรณ์แบบ มันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเธอเท่านั้น แต่มันยังสะท้อนถึงความรักตัวเองได้อย่างงดงาม ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่โดนใจทุกคน”ทางด้านที่เป็นผู้มีชื่อเข้าชิงรางวัลมากที่สุดในปีนี้ถึง 9 สาขา ก็คว้ารางวัลล่วงหน้าก่อนวันประกาศผลแบบถ่ายทอดสดไปแล้ว 2 สาขา ก่อนจะขึ้นรับรางวัลออกกล้องในสาขา Best R&B Songทางด้านศิลปินน้องใหม่มาแรงอย่างที่มีชื่อเข้าชิง 7 สาขา ก็พาอัลบัมแรกอย่าง “Jaguar II.” คว้ารางวัลกลับบ้านไปได้ถึง 3 สาขาทั้ง Best Engineered Album (non-classical) และ Best R&B Album ก่อนที่รางวัลใหญ่อย่าง ศิลปินหน้าใหม่แห่งปี ก็ตกเป็นของเธอด้วยเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีของเพื่อนหญิงพลังหญิงที่แท้จริงที่ 4 สาขาใหญ่ยักษ์ทั้ง อัลบัมแห่งปี, บันทึกเสียงแห่งปี, เพลงแห่งปี และ ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ล้วนเป็นศิลปินหญิงทั้งหมดแต่ทางด้านตัวพ่ออย่างที่ขึ้นรับรางวัล Dr. Dre Global Impact Award ก็ขอกล่าวสปีชเพื่อเมียรักอย่างโดยขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้เมีย ที่ไม่เคยคว้ารางวัลอัลบัมแห่งปีได้เลย ถึงแม้ว่าจะมีสถิติเป็นศิลปินที่ครองรางวัลแกรมมีสูงที่สุด“ผมไม่ได้อยากทำให้หญิงสาวคนนี้ต้องอับอายหรอกนะครับ แต่เธอคือคนที่ได้รางวับแกรมมี่มากกว่าใครทั้งหมด แต่เธอกลับไม่เคยได้รับรางวัลอัลบัมแห่งปีเลย เพราะงั้นแม้จะใช้วิธีการวัดในแบบของพวกคุณเอง มันก็ไม่เวิร์ก ลองคิดดูแล้วกันว่า คนที่ได้รางวัลแกรมมี่มากที่สุดแต่ไม่เคยได้รางวัลอัลบัมแห่งปี มันไม่เวิร์กนะครับ”นอกจากนั้นในปีนี้ยังมีการเพิ่มรางวัลอีก 2 สาขาในปีนี้ ซึ่งได้ประกาศไปแล้วก่อนวันถ่ายทอดสด โดยได้รับรางวัลจากผลงานเพลง “Padam Padam” ในสาขา Best Dance Pop Recording ขณะเดียวกันก็รับรางวัลใหม่อย่าง Best African Music Performance จากเพลง “Water” ซึ่งเป็นการเข้าชิงครั้งแรกและสาขาเดียวของเธอด้วยRecord of the Year : “Flowers,” Miley CyrusAlbum of the Year : “Midnights,” Taylor SwiftSong of the Year : “What Was I Made For?” [จากภาพยนตร์เรื่อง “Barbie”] — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, นักแต่งเพลง (Billie Eilish)Best New Artist : Victoria MonétProducer of the Year, Non-Classical : Jack AntonoffSongwriter of the Year, Non-Classical : Theron ThomasBest Pop Solo Performance : “Flowers,” Miley CyrusBest Pop Duo/Group Performance : “Ghost in the Machine,” SZA featuring Phoebe BridgersBest Pop Dance Recording : “Padam Padam,” Kylie MinogueBest Dance/Electronic Recording : Skrillex, Fred again.. & Flowdan – RumbleBest Dance/Electronic Music Album : Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)Best Rock Album : “This Is Why,” ParamoreBest Alternative Music Performance : “This Is Why,” ParamoreBest Alternative Music Album : “The Record,” boygeniusBest Rock Performance : Boygenius – Not Strong EnoughBest Metal Performance : Metallica – 72 SeasonsBest Rock Song : Boygenius – Not Strong EnoughBest R&B Performance : “ICU,” Coco JonesBest R&B Album : “Jaguar II,” Victoria MonétBest Traditional R&B Performance : PJ Morton ft. Susan Carol – Good MorningBest R&B Song : SZA – SnoozeBest Progressive R&B Album : SZA – SOSBest Melodic Rap Performance : “All My Life,” Lil Durk featuring J. ColeBest Rap Performance : Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane – Scientists & EngineersBest Rap Song : Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane – Scientists & EngineersBest Rap Album : Killer Mike – MichaelBest Country Solo Performance : “White Horse,” Chris StapletonBest Country Album : “Bell Bottom Country,” Lainey WilsonBest Country Duo/Group Performance : Zach Bryan ft. Kacey Musgraves – I Remember EverythingBest Country Song : Chris Stapleton – White HorseBest Latin Pop Album : “X Mí (Vol. 1),” Gaby MorenoBest Score Soundtrack for Visual Media (Includes Film and Television) : “Oppenheimer,” Ludwig Göransson ( นักแต่งเพลง )Best Song Written for Visual Media : “What Was I Made For?” จาก “Barbie the Album,” Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell, นักแต่งเพลง (Billie Eilish)Best Jazz Performance : Samara Joy – TightBest Jazz Vocal Album : Nicole Zuraitis – How Love BeginsBest Traditional Pop Vocal Album : Laufey – BewitchedBest Pop Vocal Album : Taylor Swift — Midnights