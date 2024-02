แฟนๆ Slot Machine เตรียมเฮ! ตบเท้าขึ้นยานแม่กับทัวร์คอนเสิร์ต “EXIT TO ENTER WORLD TOUR 2024” ประเดิมโชว์แรก 16 ก.พ. นี้ ที่กรุงเทพฯ

Slot Machine คือหนึ่งในศิลปินไทยแถวหน้าของไทยที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนทั้งภาพลักษณ์สุดล้ำ, โชว์สุดอลังการ และแนวทางดนตรีที่ไม่เคยหยุดอยู่กับที่ จนมีแฟนเพลงมากมายทั้งในไทย และต่างประเทศ และยังเป็นหนึ่งในศิลปินที่แฟนเพลงต้องได้มาดูโชว์แบบสด ๆ สักครั้งในชีวิต “EXIT TO ENTER WORLD TOUR 2024” จึงเป็นคอนเสิร์ตที่แฟนๆ ของวงทั้งไทย-เทศต่างเฝ้ารอคอย ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘EXIT’ your ordinary life ‘ENTER’ a new exciting concert experience! ที่จะพาแฟนๆ ขึ้นยานแม่ ออกเดินทางอีกครั้ง พุ่งทะยานรับความมันส์ในแบบของ Slot Machine กับเพลงฮิตที่แฟนเพลงคุ้นเคยจัดเต็มกว่า 2 ชั่วโมง พร้อมโปรดักชั่น จัดเต็มทั้งแสง สี เสียง เอฟเฟกต์ให้สมกับที่แฟนๆ รอคอย“Slot Machine EXIT TO ENTER WORLD TOUR 2024” จะประเดิมโชว์แรกที่กรุงเทพ ให้แฟนเพลงชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ยูโอบี ไลฟ์ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ซึ่ง Slot Machine จะเป็นศิลปินไทยวงแรกที่จะได้จัดคอนเสิร์ตที่ฮอลล์หรู สุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ บอกได้เลยว่านี่คือโชว์ที่แฟนเพลงของ Slot Machine ห้ามพลาด!บัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท เปิดจำหน่ายบัตร ที่ thaiticketmajor.com และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 11 สาขาหลัก และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา พิเศษสำหรับแฟนเพลงรุ่นใหม่ กับโปรโมชั่นพิเศษ เพียงนำบัตรนักเรียน/นักศึกษา ไปซื้อบัตรที่เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ รับส่วนลดบัตรคอนเสิร์ตใบละ 500 บาท (จำนวนจำกัด) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ livenationtero.co.th