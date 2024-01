อาร์มมี่ไทยเตรียมเช็คอิน!!! “The Fact Music Awards Exhibition B★VERSE, BTS; Singing the Stars :B★VERSE” ปักหมุดไทย มี.ค.นี้แน่นอน!!!

อาร์มมี่ไทยพร้อมไหม!เตรียมพบกับนิทรรศการสุดยิ่งใหญ่ที่ไม่ควรพลาดในกำลังจะมาจัดที่ประเทศไทย! ไม่ได้เป็นเพียงแค่นิทรรศการเท่านั้น จะมีการเปิดเผยภาพการแสดงที่น่าทึ่งของ 7 หนุ่มบังทันที่เพิ่งจะเข้ากรมรับใช้ชาติไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา“B★VERSE (BTS, SINGING THE STARS) จัดขึ้นโดย The Fact Music Awards ร่วมกับ YIZ Entertainment และ Apollon Studios เป็นการแสดงระดับโลกที่โกยความสำเร็จจากผู้ชมในประเทศมาเลเซียและญี่ปุ่น โดยที่ญี่ปุ่นบัตรจำหน่ายหมดรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้น เรียกว่าเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียวB★VERSE นำเสนอโดย YIZ Entertainment (บริษัท วายไอแซด เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด) ดำเนินการขยายธุรกิจในประเทศไทย โดยจับมือร่วมกับ Sugar High Enterprise (บริษัท ชูก้า ไฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด) ในการทำและพัฒนาธุรกิจร่วมกัน เพื่อตอกย้ำให้อาร์มมี่ไทยมั่นใจว่าประเทศไทยจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้แน่นอนดื่มด่ำไปกับประสบการณ์อันน่าจดจำนี้ เพราะนอกจากจะจัดแสดงภาพที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนของ อาร์เอ็ม (RM), จิน (JIN), ชูกา (SUGA), เจโฮป (J-HOPE), จีมิน (JIMIN), วี (V) และ จองกุก (JUNGKOOK) ที่รอคุณอยู่ นิทรรศการนี้ก้าวข้ามความธรรมดา ผู้ชมจะได้พบกับ VR ของหนุ่ม ๆ บังทันที่ขึ้นแสดงงานประกาศรางวัล “The Fact Music Awards” ผู้ชมจะได้ประสบการณ์สุดพิเศษได้ชมโชว์ในรูปแบบ 360 องศาเหมือนเกาะขอบเวทีแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด หลังชมนิทรรศการจบคุณ จะได้เลือกช็อปสินค้าสุดพิเศษที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน เปิดจำหน่ายบัตร Early Bird วันที่ 24 -31 มกราคมนี้ ในราคา 799 บาท สำหรับ VIP ราคา 1,499 บาท หรือถ้าจองในวันที่ 1กุมภาพันธ์ - 1 มิถุนายนนี้ บัตรทั่วไปราคา 899 บาท และ VIP 1,499 บาท สามารถจองบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ และถ้าซื้อในวันงาน บัตรทั่วไปราคา 999 บาท และ VIP 1,499 บาท สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร VIP ลุ้นรับรางวัลสุดลิมิเต็ดที่ไม่มีจำหน่ายทั่วไป โดยผู้ถือบัตรวีไอพีมีโอกาสลุ้นรับรางวัลพิเศษจำนวนจำกัด! “The Fact Music Awards Exhibition B★VERSE, BTS; Singing the Stars : B★VERSE” จะจัดขึ้นใน วันที่ 1 มีนาคม- 1 มิถุนายน 2567 ที่ เอ็มควอเทียร์ห้ามพลาดโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในชีวิตในช่วงที่ RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V และ Jungkook รับใช้ชาติปักหมุดเช็คอิน!!! เตรียมนับถอยหลังสู่ "B★VERSE (BTS, SINGING THE STARS)" ที่กำลังจะเริ่มขึ้น! พร้อมรึยังที่จะดำดิ่งไปในห้วงเวลาสุดแสนมหัศจรรย์ของ BTS อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่ก้าวข้ามพรมแดนและผลักดันเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกของ BTS!สำรองบัตรและติดตามข่าวสารได้ตั้งแต่วันนี้ทาง bstarverse.ioภาพวีดีโอขณะที่ผู้ชมชาวญี่ปุ่นชม VR#bstarverse #bts #thefactmusicawards #exhibition#yizent #army #btsarmy #kpop #korea #music#bstarverse #bts #thefactmusicawards #exhibition#yizent #army #btsarmy #kpop #korea #music