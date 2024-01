“บรูโน่ มาร์ส”เพิ่มรอบ 2 แฟนๆ เจอกัน 31 มี.ค. นี้ จำหน่ายบัตรรอบใหม่ 31 ม.ค. นี้ ที่ thaiticketmajor.com

บรูโน่ มาร์ส ถือเป็นหนึ่งในศิลปินขวัญใจแฟน ๆ ชาวไทย การันตีด้วยผลงานเพลงฮิตที่ร้องได้ตั้งแต่วัยรุ่นยันวัยทำงาน ไม่ว่าจะเป็น “Leave The Door Open” , “Uptown Funk” , “Just The Way You Are” และ “24K Magic” รวมไปถึงวลีฮิตติดปากแฟนเพลงที่มักจะพูดกันเล่นๆ ว่า “ใครไม่มา บรูโน่ มาร์ส” ก็ถึงเวลาได้ใช้กันจริง ๆ แล้วในปีนี้แม้ว่าผลงานเพลงล่าสุดของเขาจะออกเมื่อปี 2565 จากการร่วมฟีทเจอริงกับ Silk Sonic ในเพลง “Love’s Train” แต่ความนิยมของบรูโน่ มาร์สก็ยังไม่เคยลดลง นอกจากจะคว้ารางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปี, เพลงยอดเยี่ยมแห่งปี และ โชว์อาร์แอนด์บียอดเยี่ยมแห่งปีจากเวที GRAMMY Awards ครั้งที่ 64 แล้ว เมื่อปีที่แล้วบรูโน่ มาร์ส ยังเดินหน้าทำสเตเดี้ยมทัวร์พบปะแฟน ๆ ทั่วโลก รวมไปถึงเอเชียอย่างฟิลิปปินส์, เกาหลีใต้ รวมถึงเดือนมกราคมนี้กับโชว์ที่โตเกียวโดม ประเทศญี่ปุ่นถึง 7 รอบด้วยกัน