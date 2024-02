ฟินทั้ง 2 รอบการแสดง! “มาร์ค ต้วน” เสิร์ฟ Production สุดอลังการจัดเต็มให้แฟนไทย

คอนเสิร์ต “Mark Tuan ‘The Other Side’ ASIA TOUR 2024 in Bangkok” ได้เปิดการแสดงโดย “Wesdaboy” เป็นการอุ่นเครื่องให้แฟน ๆ ก่อนเข้าสู่ความสนุกแบบจัดเต็ม! โดยเจ้าของเวทีอย่าง “Mark Tuan” ก็ได้เปิดโชว์ด้วย 5 บทเพลงจัดเต็ม “After Hours” / “Save me” / “Change up” / “Exhausted” และ “At My Low” ก่อนทักทายแฟน ๆ ด้วยภาษาไทยว่า “สวัสดีครับ มาร์คครับ” เรียกเสียงกรี๊ดได้สนั่นฮอลล์ ส่งต่อให้โชว์ไฮไลท์อย่าง “Far Away” และ “My Life” ที่มีลูกเล่นเป็นเวทีไล่ระดับ พร้อมไฮไลท์ผ้าที่ลงมาคลุมตัวมาร์คพร้อมกลิตเตอร์ระยิบระยับเหมือนกับงานศิลปะชั้นดี ที่ทีมผู้จัดอย่าง “BEX” บริษัทอีเว้นท์ออกาไนเซอร์ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ปร่วมกับ CDNZARECORDS / YJ PARTNERS / PROUD2 และมาร์คได้ตั้งใจเตรียมมาให้แฟน ๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ!ตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมงเต็มกว่า 26 บทเพลง มาร์คขนเพลงฮิตที่แฟน ๆ อยากฟังมาครบถ้วน อาทิ “Fallin” / “Your World” / “Everyone Else Fades” / “2 Faces (Ft.Wesdaboy)” และ “My name” เป็นต้น และครั้งแรกกับสเตจเพลงใหม่ที่ยังไม่เคยได้โชว์ให้แฟน ๆ ชาวไทยได้ดูอีกด้วย! โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้พี่จ๋าได้ตั้งใจจัด Setlist มาเป็นอย่างดี พร้อมเสริมทัพด้วย “LIVE BAND” ตลอดการแสดงอีกด้วย โดยงานนี้ได้รับคำชมแบบสุด ๆ ทั้งคุณภาพงานโชว์ แสง สี เสียง Production สุดปัง จัดหนักจัดเต็มตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งเหมือนจะเป็นการยกระดับงานคอนเสิร์ตในประเทศไทยไปอีกขึ้น! ถือเป็นการการันตีได้เป็นอย่างดีว่ามาร์คมีความผูกพันและมีความทรงจำที่ดีกับแฟน ๆ ชาวไทย และประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วย “ความพิเศษที่สุด” ในทุกครั้งที่ได้กลับมาในช่วงท้ายของคอนเสิร์ต แฟน ๆ ก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับ “Mark Tuan” ด้วยคลิปโปรเจกต์สุดซึ้งที่มีความต่อเนื่องกันในทั้ง 2 วัน พร้อมข้อความน่ารัก ๆ ว่า “มาร์คเหมือนดวงดาวที่หันมาเมื่อไหร่ก็เจอ” นับเป็นโมเม้นท์ดี ๆ ส่งท้ายคอนเสิร์ตที่สุขใจทั้งผู้รับและผู้ให้ ซึ่ง “Mark Tuan” สัญญาว่าจะมีผลงานใหม่ ๆ มาให้แฟนได้ติดตามกันอย่างแน่นอน และจะรีบกลับมาหาแฟน ๆ ชาวไทยอีกบ่อย จนกว่าจะพบกันใหม่ โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Official Facebook: BEXConcert และ X: @BEX_Concert#MarkTuan_TheOtherSide_BKK#TheOtherSideAsiaTour#MARKTUAN #MARK #마크 #段宜恩#BEX