“WOODZ” เซอร์ไพรส์จัดเต็ม! ปิดเวิลด์ทัวร์ MOODZ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ฟินกันทั้งฮอลล์

จบลงไปแล้วแบบสมการรอคอย กับคอนเสิร์ตปิดท้ายเวิลด์ทัวร์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยของศิลปินภายใต้สังกัด “EDAM ENTERTAINMENT” กับงานซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี งานนี้ได้รับการตอบรับจาก “MOODZ” (ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมสร้างความทรงจำดี ๆ ไปด้วยกันเต็มพื้นที่จัดการแสดง“WOODZ” ได้เปิดโชว์กับบทเพลง “Busted”, “HIJACK” และ “Love Me Harder” เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ได้ทั้งฮอลล์ ก่อนส่งต่อเข้าเพลงฮิตอีกมากมายที่ผ่านการจัด Setlist มาเป็นอย่างดี ทำให้แฟน ๆ ได้ฟินกันแบบนอนสต็อปไปกับดนตรีสดแบบ LIVE BAND ที่ทำให้บรรยากาศคอนเสิร์ตอบอวลไปด้วยความมันส์แบบสุด ๆ โดยซึงยอนได้มีเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้แฟน ๆ ชาวไทยกับบทเพลง “โต๊ะริม” ศิลปิน NONT TANONT เรียกเสียงกรี๊ดได้แบบฮอลล์แทบแตกกันเลยทีเดียว! โดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้ยังมีอีกหลากหลายบทเพลงที่แฟนชาวไทยชื่นชอบอาทิ “DIFFERENT”, “Drowning”, “I hate you” และในเพลง “Journey” แฟน ๆ ก็ได้ทำการเซอร์ไพรส์ด้วยโปรเจกต์ร่อนเครื่องบินกระดาษส่งขึ้นไปบนเวทีให้ซึงยอนอีกด้วยนับเป็นภาพที่สวยงามมาก ๆ โดยความพิเศษยังไม่หมดแค่นี้ ซึงยอนยังได้แสดงโชว์เพลงใหม่ล่าสุดอย่าง “AMNESIA” เป็นครั้งแรกบนโลกอีกด้วย!โดยตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมงเต็มกว่า 23 บทเพลงที่ “WOODZ” ได้คัดสรรอย่างตั้งใจ เพื่อนำมาฝากแฟน ๆ ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ เรียกได้ว่าจุใจแบบสุด ๆ พร้อมเสริมทัพด้วย Production สุดปัง ทั้งแสง สี เสียง ที่สร้างสรรค์งานโดย “BEX” บริษัทอีเว้นท์ออกาไนเซอร์ ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป / “EDAM ENTERTAINMENT” / Kong Yeon Team / “YJ PARTNERS” / “PROUD2” และ MERRY GO ROUND เรียกว่างานนี้แฟน ๆ คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม!โดยในช่วงท้ายของคอนเสิร์ต แฟน ๆ ก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้กับ “WOODZ” อีกครั้ง ด้วยธงผ้าที่มีข้อความพิเศษจากแฟน ๆ เขียนให้ซึงยอน พร้อมแฟนโปรเจกต์สุดซึ้งที่มาพร้อมข้อความน่ารัก ๆ ว่า “ไม่ว่าจะด้วยภาพลักษณ์แบบไหน แค่การมีอยู่ของอูจึ ก็เพียงพอแล้วสำหรับมูจึ” นับเป็นโมเม้นท์ดี ๆ ส่งท้ายคอนเสิร์ตที่สุขใจทั้งผู้รับและผู้ให้ ซึ่ง “WOODZ” สัญญาว่าจะรักษาสุขภาพและกลับมาด้วยภาพลักษณ์ใหม่ที่โตขึ้นในทุก ๆ ผลงาน ฝากแฟน ๆ ร่วมให้กำลังใจหนุ่ม All Rounder คนนี้ไปด้วยกันนาน ๆ จนกว่าจะพบกันใหม่ โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ของงานเพิ่มเติมได้ที่ Official Facebook: BEXConcert และ X: @BEX_Concert