‘2023 WOODZ WORLD TOUR OO-LI in BANGKOK’ มันส์แบบตะโกน! ยกทั้งใจให้ “WOODZ” ศิลปินคนโปรดตลอดกาล

ปลดล็อคสกิลหูทองคำกันให้ฉ่ำไปทั้งฮอลล์ กับการกลับมาตามสัญญาของหรือศิลปินหนุ่มมากความสามารถ “All Rounder Artist” ตัวจริง! ในงานที่จัดให้ชาว มู๊ดจึไทย (MOODZ ชื่อแฟนคลับของ WOODZ อย่างเป็นทางการ) ได้ฟินแบบจัดเต็มถึง 2 รอบการแสดง ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 และวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานีซึ่งก่อนจะไปรับชมความสนุกแบบฟินถึงใจ(บีเฮียนาว เคป็อป) ได้จัดงานแถลงข่าวให้ WOODZ ได้พบปะกับสื่อมวลชน รวมถึงเหล่าแฟนคลับผู้โชคดี 200 ท่าน โดยภายในงาน “WOODZ” ได้เผยที่มาของชื่อเวิร์ลทัวร์ครั้งนี้ พร้อมอัพเดตชีวิตช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการทำเพลงในมินิอัลบั้มชุดที่ 5 ‘OO-LI’ การท่องเที่ยวในยุโรป รวมถึงการทำ HOW : how ordinary, we're ในช่องยูทูป และแอบสปอยล์ความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้ให้แฟนๆ ได้ตื่นเต้นรออีกด้วยโดนเสน่ห์ความน่ารัก ใจดี ขี้เล่น และความหล่อของ “WOODZ” โจมตีเข้าไปใครจะไปต้านไหว แต่ถึงไม่ไหวก็ต้องไปต่อ เพราะความสนุกของจริง! กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว“WOODZ” เปิดตัวด้วยลุคสุดเท่ในชุด All Black เสิร์ฟโชว์ไฟลุก ทั้งร้อง และแร็ปแบบเดือดๆ เรียกเสียงกรี๊ดดังกระหึ่มฮอลล์ ในเพลง Busted, HIJACK และ 파랗게 (Love Me Harder) ก่อนจะพักเบรกให้แฟนๆ ได้พักหายใจ และทักทายชาว MOODZ อย่างเป็นทางการ“สวัสดี MOODZ ยินดีที่ได้เจอทุกคนนะครับ สวัสดีครับ(ภาษาไทย) ตอนนี้เราอยู่ในงาน ‘2023 WOODZ WORLD TOUR OO-LI in BANGKOK’ ที่นี่เป็นที่ที่ 8 แล้วนะครับ เอเนอร์จี้ของทุกคนวันนี้ดีมากเลยครับ ผมรู้สึกได้ตั้งแต่ตอนสแตนบายด์ด้านหลังเลยครับ ปีที่แล้วช่วงนี้ผมก็ได้มาที่ประเทศไทย จำได้ว่าพลังของแฟนๆ ชาวไทยดีมาก แต่วันนี้มากขึ้นเป็น 2 เท่าเลยครับ วันนี้ผมก็จะแสดงให้เต็มที่ 2 เท่าเหมือนกันครับ หวังว่าวันนี้จะสนุกสนานกันให้เต็มที่นะครับ”ทักทายกันไปแล้ว ก็ไปต่อกันยาวๆ กับความสนุกแบบดับเบิลที่หนุ่ม WOODZ เตรียมเอาไว้ ในเพลง WAITING และChaser ก่อนที่เขาจะกลับมาบนเวทีอีกครั้งด้วยลุคเสื้อกล้ามสบายๆ แต่ความเท่ยังเต็มร้อยเหมือนเดิม มาพร้อมกับเพลง Who Knows, Dirt on my leather และ 방아쇠 (Trigger) ที่มาปลุกพลังความร้อนแรงให้ลุกพรึ่บ! ขณะเดียวกันก็สาดน้ำเล่นกับแฟนๆ ทำเอาชาว MOODZ ฉ่ำฟินกันถ้วนหน้า ต่อด้วยการมอบของขวัญสุดพิเศษ ที่แอบสปอยล์เอาไว้ นั่นก็คือการร้องคัฟเวอร์เพลงฮิตอย่าง "Hype boy จาก NewJeans และคัฟเวอร์เพลงไทยที่ทุกคนรอคอย! อย่างเพลง Mr. Everything จาก Billkin ณ จุดจุดนี้ ใครจะมีความสุขเท่า MOODZ ไทย ไม่มีอีกแล้วแวะเติมพลังใจกันแล้ว ดนตรีเพลง Multiply ก็ดังขึ้นพร้อมให้สนุกกันต่อ เพลงหวานๆ ที่พิเศษมากขึ้น เมื่อ WOODZ เติมคำว่า Bangkok เข้าไปในเนื้อเพลง เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ ก่อนจะไปต่อกับเพลง ABYSS เพลงช้าๆ ฟังชิลๆ ที่เขาเขียนขึ้นมาเพื่อปลอบประโลมใจของทุกคน สะกดใจด้วยเสียงเพลงไปแล้ว WOODZ เปลี่ยนลุคหล่อๆ มาสะกดสายตาแฟนๆ อีกครั้ง และพาทุกคนสนุกไปกับลิสต์เพลงที่ชวนโยก ชวนขยับไปด้วยกัน ในเพลง Kiss of fire และ Feel like ที่แฟนๆ ได้เห็นเขาขยับตัวแดนซ์แบบจัดเต็มมากยิ่งขึ้นไปอีกกับเหล่าแดนเซอร์ และตามมาด้วยคอมโบความน่ารัก สนุกๆ ในเพลง On My Own ที่มีเสียงกรุ๊งกริ๊งจากแทมโบรีนจิ๋วของ MOODZ คลอไปด้วย เพลง Sour candy และ Bump Bump ที่แฟนคลับพร้อมใจชูกระดาษรูปหัวใจทั้งฮอลล์ ทำให้บรรยากาศสนุกไปอีกขั้นยิ่งเวลาผ่านไปความสนุก ความมันส์ก็ยิ่งฉุดไม่อยู่ และมาถึงเพลงที่หลายคนรอคอยที่จะฟังสดๆ อย่างเพลง Drowning เพลงความหมายดีๆ ที่แฟนๆ ไม่พลาดที่จะชูป้ายแฟนโปรเจกต์ที่มีข้อความว่า “언제든 어디라도 무즈는 항상 우즈의 편 우리를 믿어.” แปลว่า “ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ ที่ไหนก็ตาม MOODZ จะอยู่ข้างๆ WOODZ เสมอ เชื่อใจพวกเราได้เลย” และวันที่ 2 กับข้อความว่า “ไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหน MOODZ จะอยู่ข้างๆ และเป็นร่มให้ WOODZ เอง” รวมถึง FAN VCR คลิปวิดีโอที่แฟนๆ ทำขึ้นมา เพื่อบอกรักและขอบคุณ WOODZ พร้อมกับข้อความว่า “ขอบคุณ WOODZ ที่เปล่งประกายจนทำให้ MOODZ ได้ค้นพบ”ทำเอาหนุ่ม WOODZ ซึ้งใจสุดๆ พร้อมกับบอกขอบคุณสำหรับโปรเจกต์นี้ เขาเองก็เชื่อใจ MOODZ เช่นกัน และจะเก็บความทรงจำในวันพิเศษแบบนี้ไว้ในใจตลอดไปช่วงเวลา ความสุข ความสนุก มักจะผ่านไปเร็วเสมอ ชั่วพริบตาเดียวก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของ 2023 WOODZ WORLD TOUR OO-LI in BANGKOK’ กันแล้ว หนุ่ม WOODZ โบกมือบ๊ายบายแฟนๆ ด้วยเพลง Journey ก่อนจะกลับขึ้นมาอังกอร์อีกครั้งตามเสียงเรียกร้อง ในเพลง I hate you, Better and Better และ Ready to fight พร้อมกับถ่ายภาพความประทับใจครั้งนี้เก็บไว้ และทิ้งท้ายคำสัญญา 3 ข้อ ที่ MOODZ ต้องรักษาเอาไว้ จนกว่าจะพบกันอีกครั้งเป็นภาษาไทยว่าต้องรักษา “สุขภาพ ความสุข และรักตัวเอง” เป็นคำสัญญาที่อบอุ่นหัวใจเป็นที่สุด! ก่อนจะลงเวทีโบกมือลาไปแบบเท่ๆ ตามสไตล์คนคูล ให้ MOODZ ได้กรี๊ดส่งท้าย เป็นสัญญาณว่าพวกเขาทั้ง สนุก และมีความสุข กับ 2 วันสุดพิเศษ ในคอนเสิร์ตครั้งนี้