เศรษฐีไทยเงินล้น! Sold Out! 'บูก้าน พระราม 9–เหม่งจ๋าย' จองเกลี้ยง หลังละ 70-180ลบ.

แสนสิริ ร้อนแรงทุบสถิติประเดิมต้นปี Sold Out! “BuGaan Rama 9-Meng Jai” ทันที ภายใน 1 วันแรกที่เปิดจองเอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ ในกลุ่ม Sansiri Luxury Collection สุด Rare item เพียง 8 ยูนิต มูลค่ากว่า 800 ล้านบาท พร้อมแบบบ้านราคาสูงสุดถึง 180 ลบ.เผยภาพรวมตลาดเอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ มีซัพพลายไม่มาก เป็นกลุ่มเรียลดีมานด์ มีกำลังซื้อสูง มองหาที่อยู่อาศัยที่มีดีไซน์เอกลักษณ์และรสนิยม ในสังคมไพรเวท พร้อมสานต่อดีมานด์ เตรียมเปิดขายเฟสใหม่ล่าสุด 2 โครงการ BuGaan Pattanakarn และ BuGaan Krungthep Kreetha เดินหน้าปี’67 รุกขยายพอร์ตลักซ์ชัวรี่และซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่กว่า 23,000 ลบ.รวม 16 โครงการ

"เราพบว่าตลาดเอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ นี้ยังมีซัพพลายไม่มาก และจากการสำรวจแบบเจาะลึกในกลุ่มลูกค้าที่สนใจพบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเรียลดีมานด์ มีกำลังซื้อจริง และมองหาที่อยู่อาศัยที่มีดีไซน์เอกลักษณ์ และรสนิยม ในสังคมไพรเวท และใส่ใจในทุกดีเทลรายละเอียด” ศรีอำไพ กล่าว พร้อมย้ำถึงจุดเด่นของเซ็กเมนท์ลักซ์ชัวรี่และซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ของแสนสิริ ที่เชื่อมโยงทั้งเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงการดูแลหลังการขายจาก Sansiri Service ที่มุ่งดูแลครอบครัวแสนสิริตลอดการอยู่อาศัย จากแสนสิริและพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง LIV-24 มาตรฐานจากแสนสิริที่ดูแลตลอด 24 ชม. ตอบโจทย์ดีมานด์ตลาดเอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างเหนือระดับ"

BuGaan Rama 9-Meng Jai (บูก้าน พระราม 9 – เหม่งจ๋าย) เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ ใน Sansiri Luxury Collection เพียง 8 ครอบครัว Rare item มูลค่ารวมกว่า 800 ล้านบาท บนทำเลสุดไพร์มย่านพระราม 9 ระดับราคา 70–180 ล้านบาท

ประธานผู้บริหารสายงานการตลาดบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ เปิดเผยถึงภาพรวมตลาด Luxury Residence ที่ระดับราคาขายต่อยูนิตมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไปว่า โครงการขนาดเล็ก จำนวนยูนิตไม่มากนัก ในพื้นที่ใกล้เมืองและพื้นที่เมืองชั้นใน อย่างพื้นที่ตามแนวถนนสาทร นราธิวาสราชนครินทร์ สุขุมวิท พระราม 9 เป็นต้น ที่ผ่านมามีการเปิดตัวและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งปิดการขายไปหมดแล้ว เพราะตอบโจทย์กลุ่มผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อและไม่ต้องการอยู่นอกเมืองหรือชานเมือง เนื่องด้วยสถานที่ทำงาน หรือย่านธุรกิจอยู่ในพื้นที่เมืองชั้นในที่ตอบไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงการที่บุตรหลานอาจจะกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในพื้นที่เมืองชั้นใน ดังนั้น การซื้อบ้านระดับราคานี้ในทำเลหรือพื้นที่ที่การเดินทางสะดวก และได้บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มคนที่มีความพร้อมมากล่าสุดสร้างสถิติใหม่ล่าสุดให้กับวงการอสังหาฯลักซ์ชัวรี่ไทย ประสบความสำเร็จ Sold Out! ทันทีภายใน 1 วัน ที่เปิดให้ชมบ้านตัวอย่าง ซึ่งนับเป็นบทพิสูจน์ที่ตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่ง และ Taste-Maker Brand ของแสนสิริ ในการมุ่งเซทมาตรฐานบทใหม่แก่วงการอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่และซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ไทยนอกเหนือจากการเป็นตัวจริงอันดับหนึ่งที่ครองใจลูกค้าระดับบนแล้ว ยังเป็นการตอกย้ำผู้นำด้านดีไซน์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็น Key Driver ความสำเร็จ และเป็นจุดแข็งที่แตกต่างและเหนือกว่าของแสนสิริ ผ่านประสบการณ์จริงของลูกค้าที่ได้สัมผัสสินค้าที่มาพร้อมกับคุณภาพและฟังก์ชั่นตลอดจนการบริการของแสนสิริ ที่สั่งสมประสบการณ์มากว่า 40 ปี“แสนสิริ เตรียมเดินหน้าขยายเปิดโซนใหม่ใน 2 โลเคชั่น ทั้ง BuGaan Pattanakarn ที่มาพร้อมกับบ้านตกแต่งหลังใหม่ล่าสุด ครั้งแรกกับ Luxury Private Villa เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ 3 ชั้น พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว เพียง 17 ยูนิต บน The Best Location ที่สุดของทำเลไพร์มย่านพัฒนาการ สังคมการอยู่อาศัยคุณภาพระดับลักซ์ชัวรี่ ราคา 65-130 ล้านบาท และ BuGaan Krungthep Kreetha มาสเตอร์ พีซการอยู่อาศัยระดับเวิลด์คลาส สไตล์ Modern Luxury ราคา 38-70 ล้านบาท เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่กลุ่ม Young Successor ที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วจนเป็นกลุ่ม HNWI (High Net Worth Individual) มีกำลังซื้อสูงมีคาแรกเตอร์ และรสนิยมการอยู่อาศัยที่ชัดเจน ต้องการบ้านที่มีเอกลักษณ์ กับสเปซที่มอบความส่วนตัวสูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถือเป็นบทพิสูจน์ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้าระดับบน สะท้อนความแข็งแกร่งและโดดเด่นกับ customize design ของการออกแบบโครงการในแต่ละ Prime Location เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยใกล้เมือง”สำหรับปี 2567 นี้ แสนสิริ เดินหน้ารุกขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเพิ่มสัดส่วนของโครงการบ้านลักซ์ชัวรี่และซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่เพื่อตอบโจทย์ดีมานด์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งแสนสิริมองเป็นโอกาส และมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 16 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 23,000 ล้านบาท ติดตามชมความเหนือระดับของโครงการใหม่ๆ ในกลุ่มลักซ์ชัวรี่และซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่จากแสนสิริในเร็วๆ นี้.