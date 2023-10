แสนสิริ จัดงาน Museum of YOU เป้าขายกว่า 3,500 ล. เปิดตัว “Via ARI” คอนโดหรูใจกลางอารีย์

แสนสิริ จัดงานใหญ่แห่งปี รวม 6 แบรนด์ระดับมาสเตอร์พีซ “VIA - SHUSH – BUGAAN – NARASIRI - SETTHASIRI - BURASIRI” ถ่ายทอดผ่านงานอาร์ต ‘Museum of YOU’ ใจกลางสยามพารากอน 27-29 ต.ค. นี้ คัดยูนิตพิเศษจาก 34 โครงการทั่วประเทศ การันตีราคาดีที่สุดแห่งปี เจอต่ำกว่า เราจ่ายคืน พร้อมเปิดตัว “Via ARI” มูลค่า 2,300 ลบ. ห้องใหญ่ Pets Allowed ส่วนตัวเพียง 114 ครอบครัว เปิดพรีเซลล์ 80 ห้องเท่านั้น!! คาด SOLD OUT! ทุกยูนิต

Via ARI ผ่าน EIA แล้ว

จากการสำรวจของแสนสิริ พบว่าโครงการคอนโดฯ ที่อยู่ในระยะ 4 ก.ม. จาก BTS อารีย์ มี supply น้อย เหลืออยู่ไม่ถึง 35% และมีคอนโดตึกสูงเพียงไม่กี่โครงการ ที่มีอัตราดูดซับที่ดี ปัจจุบันคอนโด High Rise มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 160,000 – 240,000 บาทต่อ ตร.ม. ยกตัวอย่างเช่น The Vertical Aree ของแสนสิริ ที่เปิดตัวเมื่อปี 2555 ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 100,000 บาท/ตร.ม. ปัจจุบันราคารีเซลเพิ่มขึ้นกว่า50% สำหรับผลตอบแทนจากการปล่อยเช่า (Rental Yield) อยู่ที่ 5 - 6 % ต่อปี ส่วน Occupancy Rate อยู่ที่ 80-90%”

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “แสนสิริ เราได้เตรียมการจัดงาน Museum of YOU อย่างหนัก และเป็นการกลับมาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นี้อีกครั้งในรอบ 4 ปี ฉะนั้น ทุกท่านมั่นใจได้ว่า เราได้เฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดมานำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่อย่าง Via ARI และ Shush Ratchathewi พร้อมคัดสรรยูนิตพิเศษพร้อมการันตีราคาที่ดีที่สุด* Best Price Ever รวมถึงการร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์จัดโปรแรงทิ้งทวนดอกเบี้ยต่ำครั้งสุดท้ายของปี พร้อมข้อเสนอดีๆ มอบให้กับลูกค้าผู้สนใจโดยเฉพาะที่งานนี้เท่านั้น”เราตั้งใจให้งาน Museum of YOU ครั้งนี้ ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวของบ้าน ผ่านผลงาน Masterpiece ที่มีการใช้ชีวิตของ “คุณ” เป็นแรงบันดาลใจ คุณจะได้พบกับประสบการณ์ครั้งใหม่ จากคอนโดแบรนด์ล่าสุดจากแสนสิริ และอีก 4 แบรนด์บ้าน นอกจากนี้ เราได้คัดยูนิตพิเศษทั้งแนวราบและแนวสูง ที่ครบทุกความต้องการอยู่อาศัย มาการันตีราคาดีที่สุดแห่งปี* ที่หาไม่ได้อีกแล้วในปีนี้“นอกจากนี้ เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กลับมาย่านอารีย์อีกครั้ง ซึ่งเป็นการตอกย้ำ 2 ความยิ่งใหญ่ กับการกลับมาในรอบ 14 ปี ในย่านอารีย์ของคอนโดแสนสิริ หลังประสบความสำเร็จสร้างฟีคแบคดีเยี่ยมกับ The Vertical Aree ในช่วงปี 2555 และการกลับมาในรอบ 11 ปี ของแบรนด์ Via ซึ่งเป็นแบรนด์บูทีคคอนโดของแสนสิริและเป็น 1 ใน Aesthetic Collection โดยจะถูกพัฒนาเป็นคอนโด “Via ARI” (เวีย อารีย์) มูลค่าโครงการ 2,300 ล้านบาท สูง 26 ชั้น จำนวนเพียง 114 ยูนิต ตอกย้ำความเป็นผู้นำของแสนสิริในการพัฒนาคอนโด Hi-end ที่ผ่านการคิดมาอย่างละเมียดละไม​มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตั้งแต่การดูบริบทของทำเลอารีย์ ทำเลแห่ง “Heritage Vibe” ใจกลางเมือง อบอวลไปด้วยวิถีชีวิตคนเมืองที่เรียบง่าย ประณีต และรสนิยมอันโดดเด่น แม้ยุคสมัยเปลี่ยนผ่าน ตลอดจนเป็นทำเลที่หาที่ดินได้ยาก ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาแบรนด์ Via ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในย่านชุมชน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว”ทั้งนี้และดำเนินการก่อสร้างในเดือนตุลาคมนี้ บนสุดยอดทำเลศักยภาพ เพียง 100 เมตร จาก BTS อารีย์ พร้อมที่จอดรถ 170% Facilities แบบจัดเต็ม 2 ชั้น ออกแบบภายใต้แนวคิด "Live in a Work of Art สัมผัสการใช้ชีวิตในทุกๆ วันท่ามกลางงานศิลปะ โดดเด่นด้วย Layout ห้องที่หลากหลายกับ space ห้องใหญ่ รองรับทุกบริบทการใช้ชีวิต สำหรับห้องที่เป็น Highlight คือ 2 ห้องนอน ขนาด 116 ตร.ม. เป็นห้อง Pets Allowed สามารถปิดประตูเปิดแอร์และติดกล้องวงจรปิด ส่องดูความเคลื่อนไหวของเค้า เวลาที่เราไม่อยู่ หรือจัดสรรเป็นพื้นที่อเนกประสงค์แบบ Open Air รับบรรยากาศของย่านอารีย์ ดื่มด่ำกับวิวเมืองได้แบบจัดเต็ม ครบทุกบริการหลังการขาย พร้อมมอบการดูแลลูกบ้านแบบเอ็กซ์คลูซีฟผ่านบริการ Concierge Service ของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ระบบรักษาความปลอดภัย, LIV-24 และเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย รายล้อมด้วยแหล่งไลฟสไตล์ คอมมูนิตี้และร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์มากมาย พลาดไม่ได้ สำหรับที่งาน Museum of YOU นี้ เราได้นำยูนิตจำนวน80% ของโครงการมาเปิดให้จองเป็นครั้งแรก! ซึ่งมั่นใจว่าจะ SOLD OUT ทุกยูนิตที่นำมาขายแน่นอนโครงการ Via ARI คอนโดใหม่ บนอารีย์ซอย 1 พรีเซลล์ 28-29 ต.ค.นี้ ที่งาน Museum of YOU สยามพารากอน เพียง 100 เมตร จาก BTS อารีย์ ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสารเพิ่มเติม และเป็นเจ้าของคอนโดแสนสิริระดับ Rare Item ในย่านอารีย์ ได้ที่ http://siri.ly/qolLaH8พิเศษยิ่งขึ้น ภายในงาน แสนสิริได้ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ซัพพอร์ตทางด้านสินเชื่อให้กับผู้จองซื้อบ้านและคอนโด ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ ต่ำสุดๆ เพียง 0%* นาน 1 ปี ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารไทยพาณิชย์มาให้คำปรึกษาและให้บริการภายในงาน นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษ* มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท อาทิ iPhone 15 Pro Max, MacBook Air, ทองคำและอื่นๆ อีกมากมาย.