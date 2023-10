งาน Blockchain Genesis, Thailand Blockchain Week 2023

คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จัดงาน Blockchain Genesis, Thailand Blockchain Week 2023 มหกรรมงานบล็อกเชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ภายใต้ธีม “Build in Bear, Rise in Bull” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การค้าใจกลางเมือง Samyan Mitrtown Hall

นายสัญชัย ปอปลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงานได้ร่วมเผยมุมมองต่อเทคโนโลยีบล็อกเชน การพัฒนา Web3.0 ตลาดคริปโตฯ และเหตุผลในการจัดงาน Blockchain Genesis, Thailand Blockchain Week 2023 มหกรรมงานบล็อกเชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ภายใต้ธีม “Build in Bear, Rise in Bull” ว่า“เริ่มจาก BTC Halving เหตุการณ์ที่จำนวน Bitcoin ใหม่ที่ขุดได้จะลดลงครึ่งหนึ่ง โดยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นทุกๆ 4 ปี และ BTC Halving ครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นในปี 2024 ซึ่งจะส่งผลให้อุปทานของ Bitcoin ลดลง ประกอบกับเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม สิ่งนี้ส่งผลให้ตลาดคริปโตฯ มีฐานผู้ใช้งานที่กว้างขึ้น มีโอกาสเติบโตในอนาคต รวมถึงหลายประเทศเองมีการเปิดรับบล็อกเชนมากขึ้น ซึ่งในงาน Blockchain Genesis, Thailand Blockchain Week 2023 นี้ ได้รับเกียรติจาก “HashKey Capital” ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ระดับโลกจากฮ่องกง มาร่วมเป็น “Branded Sponsor” ผู้สนับสนุนหลัก ผลักดันอุตสาหกรรมคริปโตฯ ในประเทศไทยไปด้วยกัน” นายสัญชัย กล่าว“นอกจากนี้ สินทรัพย์ดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีบล็อกเชน ยังได้การยอมรับจากภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล Web 3.0 และการเติบโตของตลาดคริปโตฯ”Blockchain Genesis, Thailand Blockchain Week 2023 ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด "Build in Bear, Rise in Bull" จึงจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีตลอดจนนักลงทุนใช้เวลาในช่วงตลาดชะลอตัวเพื่อศึกษาหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ช่วงตลาดขาขึ้นหรือตลาดกระทิง โดยนักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้ในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีและลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานดังกล่าวจัดเต็ม 2 วัน ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การค้าใจกลางเมือง Samyan Mitrtown Hallภายในงานพบกับผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน นำโดย นายพิริยะ สัมพันธารักษ์ (อ.ตั๊ม) และนายโฉลก สัมพันธารักษ์ (ลุงโฉลก) นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล นายกานต์นิธิ ทองธนากุล เจ้าของเพจ Kim DeFi Daddy นายปรมินทร์ อินโสม ผู้ร่วมก่อตั้ง Firo พร้อมนักลงทุนและวิทยากรด้านการลงทุนชื่อดังของไทย นายซีเค เจิง (CK Cheong) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จำกัด (Fastwork) แพลตฟอร์มรวมฟรีแลนซ์ชื่อดัง HashKey Capital ผู้ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกในฮ่องกง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้ใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด ตลอดจนผู้ก่อตั้งโปรเจกต์บล็อกเชนระดับโลก เช่น Sandbox, MEMELAND & 9GAG, Coin98, Hashed, Trust Wallet, Sui Foundation และ Aura Network รวมไปถึงวิทยากรชาวต่างชาติอีกมากมายที่จะมาให้ข้อมูลเชิงลึกอัปเดตในงานนี้เป็นที่แรกนอกจากนี้ ยังมีการเสวนาจากตัวแทนผู้บริหารของผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานนี้ ได้แก่ คุณธนะเมศฐ์ อาริยวัฒน์ Venture Director บริษัท กสิกร เอ็กซ์ จำกัด (KX) คุณดีพร้อม สมเกียรติเจริญ Development Lead บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) คุณอดิรุจ นิธิเลิศวิวัฒน์ ผู้ก่อตั้ง 100X คุณวิมลพรรณ วิบูลย์มา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด บริษัท บิทาซซ่า จำกัด ได้มาร่วมเสวนาในหัวข้อ “Blockchain Vision Forward เปิดมุมมองอนาคตโลกบล็อกเชน” โดยมีสาระสำคัญว่า“ก่อนหน้านี้เทคโนโลยีบล็อกเชนถูกพูดถึงมากมาย เพราะอาจเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดและพัฒนาระบบการชำระเงินรูปแบบใหม่ในประเทศไทยเลยด้วยซ้ำ แต่การที่จะเกิด Mass Adoption (การนำมาใช้งานโดยทั่วไป) อยู่ที่ความง่ายของการใช้งาน ผู้ให้บริการที่ครอบคลุม รวมไปถึงระบบหลังบ้านที่รองรับธุรกรรมมหาศาล สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ไม่สามารถขาดอันใดอันหนึ่งได้ แน่นอนว่าผู้ประกอบการและสถาบันการเงินอันดับต้นๆ ในประเทศไทยต่างเริ่มให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้งานอย่างจริงจัง ซึ่งงาน Blockchain Genesis, Thailand Blockchain Week 2023 ถือเป็นศูนย์รวมความรู้ และคอนเน็กชันด้านบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”งานในครั้งนี้จะอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสุดเข้มข้นกับ 3 เวที ตลอดทั้ง 2 วัน ได้แก่ เวทีใหญ่ “เจเนซิส เสตจ” (Genesis Stage) เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นศึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมผู้ดำเนินรายการมืออาชีพที่จะช่วยย่อยเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ตลอดจนอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีที่สำคัญให้คุณได้รู้ก่อนใคร เวทีที่ 2 “แอดวานซ์ เสตจ” (Advance Stage) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับความรู้ในการลงทุนหรือพัฒนาโปรเจกต์ เนื้อหาเจาะลึกจากแบรนด์และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจ ในเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโตเคอร์เรนซีเป็นอย่างดี และเวทีที่ 3 “เวทีกิจกรรม” (Activities Stage) พบกับกิจกรรมแจกของรางวัล สุดพิเศษพร้อมโปรโมชันจากบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งไทยและต่างชาติผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถซื้อบัตรได้ที่ www.eventpop.me/e/15676/blockchainth2023 บัตรแบบมาตรฐาน (General) ราคา 299 บาท สามารถเข้าร่วมงานได้ 2 วัน พร้อมรับของที่ระลึกและสิทธิร่วมลุ้นรางวัลจากกิจกรรม Quest Hunting พร้อมรับ NFT ซึ่งพัฒนาโดย SIX Network และบัตรนักเรียน-นักศึกษาราคาพิเศษ 150 บาทพิเศษสุด!! กับบัตร VIP ราคา 10,000 บาท รับสิทธิประโยชน์มากมาย ได้แก่ สิทธิเข้าร่วมเวิร์กชอปอย่างไม่จำกัด สิทธิเข้าใช้ VIP Lounge ภายในงานพร้อมอาหารเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าร่วม Welcome Dinner และ Exclusive Networking Party ส่วนตัวกับนักลงทุนและนักพัฒนาโปรเจกต์แนวหน้า พร้อมโอกาสได้พบกับผู้นำด้านบล็อกเชนจากนานาประเทศนอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานสามารถซื้อบัตรเข้าเวิร์กชอปพิเศษ 'เรียนลัดฉบับเจาะลึก' เพิ่มเติมได้ไม่จำกัดหัวข้อ ในราคา 200 บาท เช่น “เทคนิคการจัดพอร์ตคริปโตฯ ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด ในทุกช่วงเวลาตลาด”.“เจาะลึกการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อการลงทุนคริปโตฯ แบบฉบับมือโปร” และหัวข้ออื่นๆ อีกมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.blockchain-th.com, www.facebook.com/blockchainthailandevent, https://twitter.com/BGTHOfficial