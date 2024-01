สนุกแน่! “PIT BABE THE SERIES” จัด FAN MEETING ครั้งแรกของ 12 นักแสดงสุดฮอต ครั้งแรกในประเทศไทยกับงานที่ชื่อว่า “PIT BABE 1ST FAN MEETING LOVE'S JOURNEY” จากเด็กผู้ชาย 12 คน ที่มีความฝัน ความหวัง และความตั้งใจ ผ่านการผจญภัยในรายการออนไลน์ BOYS’ JOURNEY มาสู่ PIT BABE THE SERIES สิ่งที่พวกเขาได้รับ คือ ความรักจากแฟนๆ ทุกคนแฟนคลับเตรียมวอร์มนิ้วรอได้เลยตั้งแต่วันนี้เพราะวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปจะเปิดให้จับจองบัตร ที่ THAITICKET MAJOR ทุกสาขาhttps://www.thaiticketmajor.com/concert/pit-babe-1st-fanmeeting-love-journey.htmlบัตรราคา 5,500 /4,000 / 3,500 / 2,500 / 2,000 บาท12 นักแสดงนำจาก PIT BABE THE SERIESพาเวล นเรศ พร้อมเผ่าพันธุ์ , พูห์ กฤติน กิจจารุวรรณกุล , นัท ศุภณัฐ เลาหะพานิช ,สายลับ เหมวิช ขวัญอำไพพันธุ์ , ภณ ธนภณ เอี่ยมกำชัย, ปิง โอบนิธิ ลีลาเวชบุตร ,กาฟิวส์ พันธุ์ธัช กันคำ , ไมเคิล เกียรติศักดิ์ วัตนวิทย์สกุล, ท็อปเทน ศุภกรณ์ เสาร์ขอ ,ลี อัสรี วัฒนายากุล , ป๊อป ภัทรพล วัลลภศิริ และ เบนซ์ อัทธ์ธนิน ธนินภาณุวิวัฒน์พร้อมเดินทางเอาความรักกลับมาตอบแทนให้กับทุกคนในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม - อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ที่ TRUE ICON HALL, 7th FLOOR, ICON SIAM CONFIRM ได้ว่างานนี้จะเต็มไปด้วย MOMENT ความสุขที่อัดแน่นหัวใจแน่นอน