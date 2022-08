"แม่เวียร์ ศุกลวัฒน์" แอบใบ้เพศหลาน? หลังลูกสะใภ้ "วิกกี้" ท้อง

เรียกว่าตื่นเต้นกันยกครอบครัวกันเลยทีเดียว หลัง "วิกกี้ พิมนต์ญา" ภรรยาสาวสวยของพระเอกหนุ่ม "เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ" โพสต์ประกาศข่าวดี ว่า เป็นปีแรกที่จะได้เรียกตัวเองว่า “แม่” เพราะเธอนั้นกำลังตั้งท้องเจ้าตัวน้อยนั่นเองอย่างไรก็ตามหลังจากที่ "วิกกี้" โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความดังกล่าวไป งานนี้ก็มีทั้งเพื่อนๆ และแฟนคลับเข้ามาร่วมยินดี รวมถึง "คุณแม่แหม่ม" คุณแม่ของหนุ่ม "เวียร์" ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีด้วยเช่นกันว่า "Congratulations on a new journey in life Mommy can’t wait to meet the little princess!! I am on tears. Love you honey" ซึ่งแปลได้ว่า "ยินดีกับการเดินทางครั้งใหม่ในชีวิต แม่แทบรอไม่ไหวที่จะได้เจอเจ้าหญิงตัวน้อย!! ฉันน้ำตาไหล รักนะที่รัก"งานนี้ทำเอาหลายคนแอบสงสัยว่า ที่คุณแม่ของหนุ่ม "เวียร์" คอมเมนต์นั้น แอบเป็นการเฉลยเพศทายาทตัวน้อย ว่าเป็น "ผู้หญิง" หรือเปล่าเอ่ย