“ตรวนธรณี” ยังมี “บูม รวีวิชญ์” พร้อมนักแสดงติวเข้มคิวบู๊ ก่อนถ่ายจริง

ไม่ใจสั่นยังไงไหว เมื่อหนุ่มๆนักแสดงจาก ซีรีส์ Chains of heart ตรวนธรณี ของ บริษัท แม็กซิม่อนโซลูชั่น โดย 2 ผู้จัด อัญธิศร เชาวนปรีชา, ศุภกิตติ์ กันอุปัทว์ อาทิ คัท ธนวัฒน์, ไฮด์ ศรุญสธร, บูม รวีวิชญ์, ชะเอม อลงกรณ์ และมาร์ค ปาหุณ, แม็กซ์ ธีรเจต และ นก ภานุพงศ์ พร้อมใจกัน เข้าคลาสเรียนคิวบู๊กันที่ Suwan Action Thailand และเข้าคลาสเรียนแอ็คติ้ง กันที่ The drama academy by ครูเงาะ แบบจัดเต็มทุกการเรียนรู้ ในชุดลำลองสบายๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดกล้องถ่ายทำซีรีส์กันเร็วๆนี้โดย "ไฮด์ ศรุญสธร" เผยว่า "สนุกกันมากครับพวกเรามีแต่เด็กผู้ชายก็จะติดเล่นกันแต่พอจริงจังก็ตั้งใจกันสุดๆ ผมเองเคยเรียนมาก่อนครับ ครั้งนี้แต่ละคนเน้นไปที่พื้นฐานกับการออกอาวุธด้วยมือเปล่าแบบชกต่อยครับ รู้สึกว่ายากกับการออกท่าเป็นชุดเพราะจำไม่ค่อยได้ (หัวเราะ) ครูน่ารักเป็นกันเองมากไม่ดุไม่โหดเลยส่วนใหญ่ครูจะแนะนำให้เรายืดตัวเยอะๆเพราะผมตัวแข็งมาก เรียกว่าทุกคนพร้อมมากๆครับ เปิดกล้องวันนี้ยังได้เลย (หัวเราะ) ฝากด้วยนะครับกับ Chains of heart ตรวนธรณี เร็วๆนี้ได้ชมแน่นอนครับ"ติดตาม Chains of heart ตรวนธรณี ได้ทาง ช่อง 3 กด 33 ดูมือถือกด 3PLUS ในเดือนธันวาคมนี้!!!! พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของ Chains of heart ตรวนธรณี ได้ที่ https://bit.ly/3xCIWqW