CHANGE2561 ORIGINAL !! เปิดตัว 12 นักแสดงนำ “PIT BABE The Series”

ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ !!! สำหรับการออดิชั่นค้นหานักแสดง Boys Love Series โปรเจกต์สำคัญครั้งแรกของ CHANGE2561 ORIGINAL ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ คุณฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) และคุณเอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากวัยทีน คนรุ่นใหม่อย่างล้นหลามที่มีความฝันก้าวเข้ามาร่วมออดิชั่นกันแน่นบริเวณชั้น Auditorium ตึก GMM Grammy Place เรียกว่าแต่ละคนต่างก็พกพาความมั่นใจ พร้อมกับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นออกมาจนกระแทกตาโดนใจกรรมการแล้ว ยังพกความสามารถรอบด้านมาเต็มร้อย พร้อมเสน่ห์ที่แพรวพราวแบบครบเครื่องโดยล่าสุดก็ได้ประกาศเปิดตัว 12 นักแสดงนำ “PIT BABE The Series” โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL เป็นที่เรียบร้อย ได้แก่ภณ ธนภณ เอี่ยมกำชัยเบนซ์ ณัฐพงศ์ ผาทองพูห์ กฤติน กิจจารุวรรณกุลไมเคิล เกียรติศักดิ์ วัตนวิทย์สายลับ เหมวิช ขวัญอำไพพันธุ์พาเวล นเรศ พร้อมเผ่าพันธ์นัท ศุภณัฐ เลาหะพานิชป๊อป ภัทรพล วัลลภศิริกาฟิวส์ พันธุ์ธัช กันคำลี อัสรี วัฒนายากุลท็อปเทน ศุภกรณ์ เสาร์ขอปิง โอบนิธิ ลีลาเวชบุตรซึ่งทั้ง 12 คนนี้ คือ ผู้ที่จะได้ก้าวเข้ามาสู่ประตูของ CHANGE2561 ORIGINAL ที่พร้อมจะพัฒนาให้เป็นนักแสดงที่ครบวงจรที่สุด ทั้งการฝึกซ้อม การสร้างสรรค์และการโปรโมทผลงาน เพื่อผลักดันเข้าสู่การเป็นนักแสดงมืออาชีพในอนาคต พร้อมทั้งได้โอกาสร่วมเป็นนักแสดง “PIT BABE The Series” นิยายออนไลน์ที่มีผู้อ่านกว่า 700 ล้านครั้ง และได้เข้ามาเป็นนักแสดงภายใต้สังกัด CHANGE2561 สามารถติดตามรายเอียดโปรเจกต์นี้ได้ทาง Social media ของ PitBabe The Series https://www.facebook.com/PitBabeTheSeries และ CHANGE2561