ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ดึง “นัดดา วิยกาญจน์” ร่วมมอบความสุข ครบรอบ 35 ปี ในงาน “Hearing in the park”

“Hearing in the park” งานครบรอบ 35 ปีศูนย์เครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ถือเป็นการจัดงานตอบแทนความไว้วางใจของทุกๆท่านที่เดินทางร่วมกันมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ ในครั้งนี้ทางศูนย์จัดงานในคอนเซป ร้อง เล่น เต้น ฟัง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทำกิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างมีความสุข บรรยากาศงานจัดขึ้นอย่างอบอุ่นดั่งเป็นครอบครัวเดียวกัน มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ การถ่ายรูป Photo Booth กับครอบครัว, การรับประทานอาหารสุขภาพร่วมกัน, การชมดนตรีย้อนยุค, การเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ, ร้องเพลง , ลุ้นรางวัล และผู้เข้าร่วมงานยังได้พบกับแขกรับเชิญพิเศษ คุณนัดดา วิยกาญจน์ มาเปิดมินิคอนเสิร์ตขับกล่อมด้วยบทเพลงยุค 80 แสนไพเราะ ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านอีกด้วยดร.ดารัตน์ เศรษฐชัยบดี (กรรมการผู้จัดการศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์) กล่าวว่า “สำหรับงานในวันนี้ทางศูนย์เครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อตอบแทนทุกๆท่านที่เดินทางร่วมกับเรามาจนถึง 35 ปี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆท่านจะได้รับความสุข สนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆที่เราเตรียมไว้ให้ รวมถึงอาหารเพื่อสุขภาพที่ทางเราตั้งใจเลือกสรรเพื่อทุกท่านโดยเฉพาะ และในโอกาสนี้อยากจะขอกล่าว สวัสดีปีใหม่กับทุกๆท่าน ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัย จงปกป้อง คุ้มครองทุกท่านให้ประสบแต่ความสุข โชคดี สุขภาพดี ตลอดปีนี้และตลอดไป”นอกจากนี้ ดร.ดารัตน์ เศรษฐชัยบดี ยังฝากข่าว การเปิดศูนย์สุขภาพการได้ยิน “ยิน-ดี” (Yin-Dee)” ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการและข้อกังวลในชีวิตประจำวันของ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ให้ได้มีโอกาสสัมผัสและรับรู้ความสุขเกิดขึ้นจากการได้ยินในชีวิตประจำวัน ด้วยเครื่องช่วยฟังคุณภาพที่ง่ายต่อการเป็นเจ้าของ ให้ความคุ้มค่า คุ้มราคา ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ด้วยการบริการลูกค้าที่ได้มาตรฐาน อีกด้วยสำหรับงานในครั้งนี้ยังได้ความร่วมมือจากพันธมิตร ผู้สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีมากมาย อาทิ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ , บริษัทโกลบอลแคร์ โคออพเปอเรชั่น จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จพันวา , ยาสีฟันพันวา พรีเมี่ยม ออร์แกนิค เฮอร์เบิล และ Gift Voucher จาก โอเอซิส สปา มอบโดยคุณ เอิร์ธ สายสว่าง เซเลบริตี้คนดัง เป็นต้นงาน Hearing in the park โดยศูนย์เครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จบลงไปอย่างชื่นมื่น ด้วยรอยยิ้มของทุกๆคนภายในงาน ความอบอุ่นที่ก่อตัวดั่งเป็นครอบครัวเดียวกัน รอการกลับมาพบกันใหม่ในงานต่อๆไป สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา เวลา 15.00 – 18.00น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลของศูนย์ฯโดยละเอียดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-279-3030, 089-375-5711, 092-254-3030, Line ID : @intimex หรือที่ www.intimexhearing.com