มัดรวมความสำเร็จ “NEW COUNTRY” ปั้นแนวเพลง “COUNTRY POP” วงแรกของไทย

ย้อนกลับไปช่วงต้นเดือนธันวาคม 2565 หลายคนได้ยินเพลงท่อนนี้ “โดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไรยูจะมีใจ” ซึ่งร้องโดย 4 หนุ่มหน้าใส เพียงไม่กี่วัน ก็มีคนเต้น cover เพลงท่อนนี้อย่างแพร่หลายเลยทีเดียว ทำเอาสื่อมวลชนแขนงต่างๆก็ตามหากันให้ควัก ว่า “นี่คือเพลงอะไร” , “ใครเป็นคนร้อง “ เพื่อชวนมาสัมภาษณ์ พามาออกรายการ​หลังจากนั้นก็มีการเฉลยว่า ท่อนเพลง “โดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไรยูจะมีใจ” นั้น มาจากเพลง “STAND BY หล่อ” ซึ่งเป็นของน้องๆ 4 หนุ่ม วง “NEW COUNTRY” ของ GMM MUSIC นั่นเอง แต่ที่เซอร์ไพรส์สุดๆก็คือ ผู้อยู่เบื้องหลังของเพลงนี้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเพลง ดนตรี รวมทั้งท่าเต้น และ MUSIC VIDEO คนที่ดูแลทั้งหมดนั่นคือเจ้าชายลูกทุ่ง “ก๊อท จักรพันธ์” หลังจากนั้นเพลงเต็มก็ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ด้วยกระแสเพลงที่โด่งดังมาจาก tiktok พอเข้ามาสู่เพลงเต็มๆใน YouTube ทำให้เพลง GO MASS แบบสุดๆสามารถขึ้นเทรนด์ดิ้งเพลงมาแรงสูงสุดอันดับที่ 3และหลังจากปล่อยเพลงนี้ออกไปก็มีช่องต่างๆทำคลิป REACT MV เพลงนี้ ก็ยิ่งทำให้เพลงนี้มีกระแสมากขึ้น จนทำให้สินค้าประเภท โดนัทเจ้าดังอย่าง MISTER DONUT เลือกที่จะให้วงนี้ เพลงนี้ เป็น EVENT PRESENTER ต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังได้เป็น EVENT PRESENTER ให้มันฝรั่ง LAY MAX และ กานิเย่ อีกด้วย​ยังไม่หยุดแค่นั้น ในขณะที่เพลง STAND BY หล่อ กำลังพุ่งทะยาน ก็มีการปล่อยท่อนเพลง “ติ่งค่ะติ่งค่ะติ่งค่ะติ่ง”ของเด็กสาว 2 คน ร้องเพลงนี้ออกมา หลังจากนั้น 8 ธันวาคม 2566 ก็ปล่อยเพลงเต็มของน้องเด็กผู้หญิงดูโอ้นี่ออกมาในนามของเพลง “ติ่งค่ะ” ที่เซอร์ไพรส์อีกขั้นคือทั้ง 2 สาวนี้อยู่ในวง NEW COUNTRY วงเดียวกับ 4 หนุ่ม เพลง STAND BY หล่อ นั่นเอง เลยยิ่งทำให้ชื่อวง NEW COUNTRY มีกระแสอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบัน ทั้ง 2 เพลงนั้น มียอดวิวแตะหลัก 20 ล้าน ทั้ง 2 เพลง​ก่อนหน้านี้เราเคยได้ยิน K-POP, J-POP และในประเทศไทยก็มี T-POP แต่น้อง ๆ วง NEW COUNTRY ทำให้คำจำกัดความนี้แตกแขนงแยกย่อยไปอีก นั่นคือ T-POP ที่ดึงเอกลักษณ์เพลงไทย Local แบบดั้งเดิมผสมเข้ากับกระแสเพลง POP สมัยใหม่ ถ้าจะนิยามแนวเพลงนี้ให้เห็นภาพชัด ๆ ก็คือ “COUNTRY POP” หรือ “ลูกทุ่งป๊อป” ที่ความเป็นลูกทุ่งจะอยู่ในท่วงทำนอง การขับร้องที่แทรกลูกคอ และสำเนียง ส่วนความเป็น POP สากลจะอยู่ในแง่ของดนตรีที่ร่วมสมัย เสื้อผ้า โชว์ ภาษาที่ใช้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ ทำให้ร้องตามได้ และที่สำคัญคือท่าเต้นที่สามารถเต้นตามได้ง่ายจึงทำให้เป็นกระแสใน TikTok เป็นอย่างมาก โดยทั้ง 2 เพลง STAND BY หล่อ และ ติ่งค่ะ เนื้อร้อง ทำนองเพลงแต่งโดย ก๊อท จักรพันธ์​จากกระแสทั้ง 2 เพลงของวง NEW COUNTRY นั้น ทำให้น้องๆได้ขึ้นเวทีเทศกาลดนตรีระดับประเทศ อย่าง BIG MOUNTAIN ถึง 2 ปีซ้อนกันเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังได้เป็นแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ต Peck Aof Ice Infriendnity Concert อีกด้วย และน้อง กีต้าร์ ได้มีโอกาสได้ร่วมร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง เพื่อน(ไม่)สนิท ของค่ายหนังยักษ์ใหญ่อย่าง GDH​โดยในตลอดทั้งปี 2566 น้องๆ NEW COUNTRY ทั้ง 6 คน เอ็มโบว์,นุ,กีต้าร์,ติณติณ,กิ๊ก และมัทรี ก็มีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นเพลง “เฉือนใจ” “มีคนเสียใจแล้วหนึ่ง” “รบกวนเอ็นดู” และเพลงจากโปรเจคซนซน 40 ปี GMM “โอ้ละหนอ ...My Love” และที่ตอกย้ำความสำเร็จของ NEW COUNTRY อย่างเห็นได้ชัดคือ ในแอพพลิเคชั่น TIKTOK มียอดคนใช้แผ่นเสียงทุกเพลงรวมกันของ NEW COUNTRY มากกว่า 1 ล้านคลิปในส่วนของรางวัลนั้นการันตีด้วยรางวัลหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น รางวัลคมชัดลึกลูกทุ่ง อวอร์ด 2566 สาขา ลูกทุ่งกลุ่ม ยืนหนึ่ง ขวัญใจ มหาชน, รางวัลเกียรติยศ MAYA TV AWARDS 2023 รางวัล VIRAL SONG OF THE YEAR ประจำปี 2023, รางวัลเกียรติคุณ Thailand Master Youth 2022-2023 “เยาวชนต้นแบบ สาขา ศิลปิน นักร้อง นักแสดง”, รางวัล THE WORLD’S HIGHEST AWARDS 2023 รางวัลในประเภท Global Star Media Awards 2023 สาขา ศิลปินกลุ่มยอดนิยมแห่งปี เพลง “STAND BY หล่อ” และได้เข้าชิงรางวัล NINE ENT.AWARD และ TIKTOK AWARD ปี 2023 นอกจากนี้ TIKTOK ยังจัดอันดับให้เป็น ศิลปิน Most Viewed Artist Thailand 2023 ·อันดับที่ 8 อีกด้วย อีกด้วย​พี่อั๋น ประพัฒน์ คูศิริวานิชการ โปรโมเตอร์ ของวง NEW CONTRY กล่าวถึงแผนในปี 2567 ว่า“แผนของนิวคันทรีในปี 2567 จะทำให้ภาพของความเป็น Country Pop ชัดเจนขึ้น โดยจะดึงความโดดเด่นของแต่ละคนออกมา จะมีการปล่อยเพลงทั้ง Solo และ กลุ่ม และจะมีการไปร่วม Feat. กับศิลปินอื่นๆที่น่าสนใจรอติดตามความสนุกได้ตลอดปี 2567”​และนี่คือมัดรวมผลประกอบการ ครบ 1 ปี ของวงน้องใหม่ในแนว “COUNTRY POP” วง “NEW COUNTRY” เราจะมาตามดูกันว่าในปี 2567 นี้ น้องๆทั้ง 6 จะมีอะไรมาให้เราได้เซอร์ไพรส์กันอีก แต่ที่แน่ๆวงในรายงานมาว่า สมาชิก 3 คนในวง จะได้มีโอกาสโชว์สกิลด้านการแสดงในปีนี้แน่นอน หรือไม่แน่อาจจะมีสมาชิกใหม่ๆมาเติมวง NEW COUNTRY ให้มีความหลากหลายมากขึ้นก็เป็นไปได้