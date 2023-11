“โรสฯ” ผนึก “TrueID-GagaOOLala” ส่งซีรีส์วายลุยสนามรับตลาดพุ่ง 270%

ผู้จัดการรายวัน 360 -โรส สตูดิโอ (Rose Studio)จับมือกับพันธมิตร บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป หรือ TrueID ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มความบันเทิงและพันธมิตรใหม่ GagaOOLala (กาก้าอูลาล่า) แพลตฟอร์มสตรีมมิง คอนเทนต์ LGBTQ+ และ Boy’s Love จากทั่วเอเชีย เดินหน้าผลิต Y Project “Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวาน” ผลักดันแนวคิดธุรกิจวายอีโคโนมี ขยายฐานแฟนคลับทั่วโลกนางสาวนงลักษณ์ งามโรจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด กล่าวว่า “โรส สตูดิโอ ภายใต้บริษัท อาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่สร้างสรรค์ คอนเทนต์ ละคร และซีรีส์ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางทีวีดิจิทัล และแพลตฟอร์ม OTT พร้อมดูแลบริหารศิลปิน-ผู้ประกาศ แบบครบวงจรปัจจุบันอัตราการผลิตซีรีส์วายเติบโตขึ้นกว่า 270% สะท้อนให้เห็นถึงฐานคนดูซีรีส์วายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มคนดู Rose Studio จึงได้ผลิตซีรีส์วาย ‘Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวาน’ เรื่องแรกขึ้น โดยมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพเพื่อกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น และ LGBTQ+ดังนั้น เมื่อมีคอนเทนต์ที่ใช่แล้ว เราจึงต้องการสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ตรงและชัดเจนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงได้จับมือกับ TrueID หนึ่งในผู้ให้บริการสตรีมมิงเจ้าใหญ่ของประเทศไทยที่มีการเติบโตต่อเนื่องและได้ร่วมงานกับช่อง 8 มาตลอด ร่วมด้วยพันธมิตรใหม่ GagaOOLala (กาก้าอูลาล่า) แพลตฟอร์มสตรีมมิงที่เจาะกลุ่มเป้าหมาย LGBTQ+ ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ที่พร้อมจะผลักดันทั้งคอนเทนต์และนักแสดงเข้าสู่ตลาดต่างประเทศกลยุทธ์การบุกตลาดของทาง Rose Studio คือ สร้างศิลปินที่พร้อมจะเป็นได้มากกว่าศิลปิน คือ ศิลปินที่เป็นได้ทั้งนักแสดง, นักร้อง, Influencer และ Idol รวมไปถึงการสร้าง talk of the town จึงเลือก โอห์ม ฐิติวัฒน์ เป็นนักแสดงแม่เหล็กที่มีฐานแฟนคลับ, ไกด์ กันตพล ที่กำลังได้รับความนิยม มาเป็นตัวนำทัพในการแสดงนายโกมินทร์ อ่าวอุดมพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการพันธมิตรด้านคอนเทนต์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป กล่าวว่า หลังจากที่ทรูไอดี ได้ร่วมมือครั้งสำคัญกับทางช่อง 8 เผยแพร่ละครมาตลอดทั้งปี 2566 เราเห็นถึงกระแสของแฟนๆ ละคร รวมถึงแฟนๆ ของนักแสดง ที่เริ่มเข้ามาติดตามทรูไอดีกันอย่างเหนียวแน่นมากขึ้นสำหรับ คอนเทนต์ซีรีส์บอยเลิฟบนทรูไอดี ต้องยอมรับว่า เราอาจจะเพิ่งได้มีการเริ่มทำกันอย่างจริงจังในปีนี้ เนื่องจากเราเห็นถึงความต้องการของตลาด การได้ซีรีส์ Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวาน จาก Rose Studio เข้ามา เปรียบเหมือนกับการต่อจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญให้ภาพการรับชมคอนเทนต์บนทรูไอดีดูชัดเจนมากยิ่งขึ้น เราเชื่อว่าสัดส่วนของการเติบโตจะตามมาอย่างแน่นอน เพราะจะเป็นกลุ่มคนดูกลุ่มใหม่ โดยคาดหวังว่าในแง่ของเชิงผลงานทั้งยอดการรับชมและรายได้น่าจะมีส่วนเพิ่มขึ้นมาราวๆ 5-10% ต่อทั้งเซอร์วิส ส่วนตัวคอนเทนต์ซีรีส์ Bake Me Please จะเป็นซีรีส์บอยเลิฟเรื่องแรกจาก Rose Studio ด้วย ทางเราเชื่อว่าแฟนๆ จะไม่ผิดหวังแน่นอน”นายวศิน กลิ่นชั้น ตัวแทนประจำประเทศไทย GagaOOLala กล่าวว่า “GagaOOLala เป็นผู้บุกเบิกแพลตฟอร์มสตรีมมิงที่นำเสนอคอนเทนต์ LGBTQ + และ BL คอนเทนต์ BL ของไทย ซึ่งมีอันดับผู้ชมในแพลตฟอร์มที่มีคนรับชมมากที่สุด จึงทำให้เราอยากเป็นหุ้นส่วนกับสตูดิโอโปรดักชันหลายแห่งในประเทศไทยเป็นอย่างมาก การจับมือร่วมกับ Rose Studio ในครั้งนี้ เป็นหมุดหมายสำคัญ เพราะเป็นครั้งแรกที่ช่อง 8 ได้ก้าวเข้ามาสู่การสร้างคอนเทนต์ BL “Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวาน” คาดว่าจะเพิ่มผู้สมัครเป็นสมาชิก แต่ยังเป็นคอนเทนต์เรือธงของ BL ไทยสำหรับผู้ชื่นชอบ BL บนแพลตฟอร์ม GagaOOLala อีกด้วย เราเชื่อมั่นว่าการจับมือร่วมกันครั้งนี้จะเป็นการได้ประโยชน์ร่วมกัน”ในปีหน้า Rose Studio วางแผนผลิตซีรีส์ 4 เรื่อง และละคร 1 เรื่อง ในงบลงทุน 150 ล้านบาท ตั้งเป้าเติบโตที่ 22% จากปี 2566 และคาดหวังการสร้างคอมมูนิตี้ของกลุ่มแฟนคลับในเรื่องต่างๆ ทั้งจากการจัดกิจกรรม Fan Meeting ทั้งไทยและต่างประเทศในทุกๆ เรื่องที่ผลิตออกมา พร้อมทั้งผลักดันนักแสดงทุกคนเข้าสู่การเป็น Presenter สินค้า หรือ Brand Ambassador อย่างต่ำ 8 สินค้าในปีหน้า ด้วยกลยุทธ์ Unlock Value ที่พร้อมผลักดันให้เกิดธุรกิจที่แยกตัวออกมาจากกรอบการทำงานของช่อง 8 ทั้งในแง่กลุ่มลูกค้า, กลุ่มพันธมิตรคู่ อีกทั้ง Rose Studio ยังมี Business model หลากหลาย ทั้งร่วมลงทุน การจ้างผลิต หรือการซื้อคอนเทนต์ที่ผลิตสำเร็จรูป ในแผนธุรกิจเราต้องมีพันธมิตรไม่ต่ำกว่า 4 บริษัทในปี 2024” นางสาวนงลักษณ์ กล่าว