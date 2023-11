RS ส่งอาวียองซ์ จับมือ เดอะคลีนิกค์ ลุยเสริมอาหารเป้าปีแรก50 ล้านบาท

ผู้จัดการรายวัน 360- ยูไลฟ์ (ULife) ธุรกิจ Subscription ด้านสุขภาพและความงาม ในเครือ อาร์เอส กรุ๊ป ส่งอาวียองซ์ (aviance) จับมือ เดอะคลีนิกค์ (THE KLINIQUE) ผนึกกำลัง 2 ผู้นำนวัตกรรมความงาม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “อาวียองซ์ เดอะคลีนิกค์ โปร เมด (aviance x THE KLINIQUE PRO MED) เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ Business Partners พร้อมเดินหน้าผลักดันยอดขายของผลิตภัณฑ์ aviance x THE KLINIQUE PRO MED ให้ยูไลฟ์โดยตั้งเป้า 50 ล้านบาท ในปีแรกนางสุชาดา ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส คอนเน็ค จำกัด กล่าวว่า “จากความตั้งใจของเราในการขยายพอร์ตสินค้าต่างๆ ภายใต้ยูไลฟ์ พร้อมนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลก ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และยกระดับสุขภาพของผู้บริโภคอยู่เสมอ ในขณะที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ Business Partners และสร้างความมั่นคงให้แก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน นำมาสู่การค้นหาโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ที่เหมาะสม รวมถึงการร่วมมือกับเดอะคลีนิกค์ ผสานศักยภาพจาก 2 ผู้นำด้านนวัตกรรมความงามเข้าด้วยกันเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าด้านยูไลฟ์ เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม เพื่อการดูแลความงามแบบองค์รวม (Holistic Beauty) ในขณะที่ เดอะคลีนิกค์ ได้นำความเชี่ยวชาญในฐานะศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์ชั้นนำมาร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บุกตลาดเสริมอาหารเจาะกลุ่มคนที่ทำหัตถการ และทำศัลยกรรมได้เพิ่มมากขึ้น คาดว่าผลิตภัณฑ์นี้ที่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นในตลาด จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ ‘ยูไลฟ์’ ได้มากกว่า 50 ล้านบาทในปีแรกนายแพทย์อภิรุจ ทองวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด กล่าวว่า “นอกจากการพัฒนาบริการของคลินิกให้คงความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความงามครบวงจร เรายังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ ทางเดอะคลีนิกค์จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับอาวียองซ์ ผลิตภัณฑ์ของยูไลฟ์ ในเครือ อาร์เอส กรุ๊ป ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดดเด่นด้วยการผสานประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในฐานะศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์ชั้นนำของเดอะคลีนิกค์ ผสมผสานนวัตกรรมทางการแพทย์ มาตรฐานสหรัฐอเมริกา เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงามของอาวียองซ์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยชะลอวัย โดยผลิตภัณฑ์ aviance x THE KLINIQUE PRO MED จำหน่ายในราคาทดลองใช้ ลด 10% กล่องละ 4,755 บาท (ราคาปกติ 5,280 บาท) โดย 1 กล่อง บรรจุ 30 ซอง ซองละ 2 แคปซูล หรือลด 30% เหลือ 3,555 บาท เมื่อเป็นสมาชิก Subscription VIP