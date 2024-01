ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป สยายปีกอย่างโดดเด่นในมาเลเซีย พร้อมเปิดตัวโรงแรมใหม่ 3 แห่งในปี 2024

บริษัทบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู สัญชาติไทย ภายใต้แบรนด์ อมารี (Amari) โอโซ่ (OZO) ชามา (Shama) และโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence) มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างโดดเด่นในการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ในหลากหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิค ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงขนาดใหญ่ให้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ปเข้ารับบริหารโรงแรมทั้ง 4 แห่ง ที่มีความโดดเด่นอย่างมากในประเทศมาเลเชีย ภายใต้แบรนด์ อมารี (Amari) และ โอโซ่ (OZO) ประกอบด้วย อมารี ยะโฮร์ บาห์รู (Amari Johor Bahru) โรงแรมที่เป็นที่รู้จักอย่างดี ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจที่รายล้อมไปด้วยร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง ความบันเทิง และศูนย์ประชุมนานาชาติ, โอโซ่ จอร์จทาวน์ ปีนัง (OZO George Town Penang) โรงแรมที่มีชีวิตชีวาตั้งอยู่ใกล้เมืองมรดกโลกและสนามบินนานาชาติ พร้อมให้ผู้เข้าพักได้สนุกไปกับประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังรวมถึง อมารี สไปซ์ ปีนัง (Amari SPICE Penang) และ อมารี กัวลาลัมเปอร์ (Amari Kuala Lumpur) ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ด้วยอัธยาศัยที่โอบอ้อมอารีของประเทศมาเลเชีย ความหลากหลายด้านทำเลที่ตั้งของทั้ง 4 โรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันรายล้อม ทำให้ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มั่นใจถึงศักยภาพของตลาดท่องเที่ยวในประเทศมาเลเชียที่พร้อมจะตอบสนองความต้องการของนักเดินทางทุกรูปแบบ อาทิ นักธุรกิจ ผู้จัดงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (MICE) ผู้ที่ต้องการพักผ่อน รวมถึงนักท่องเที่ยวในรูปแบบ bleisure ซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อตอกย้ำความเชื่อและความมุ่งมั่นต่อการเติบโตเชิงกลยุทธ์ในประเทศมาเลเชีย ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เตรียมพร้อมในการเปิดตัวโรงแรมใหม่อีก 3 แห่งในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ โอโซ่ เมดินี (OZO Medini), ชามา เมดินี (Shama Medini) และชามา ซัวซานา ยะโฮร์ บาห์รู (Shama Suasana Johor Bahru) ในปี2024 ซึ่งจะส่งผลให้ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มีโรงแรมที่เปิดให้บริการในประเทศมาเลเซียรวมทั้งสิ้น 7 แห่งภายในสิ้นปี 2024 และยังนับได้ว่าประเทศมาเลเซียเป็นประเทศแรกนอกประเทศไทยที่มีแบรนด์ภายใต้เครือออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เปิดให้บริการครบทั้ง 3 แบรนด์ ได้แก่ อมารี (Amari) โอโซ่ (OZO) และชามา (Shama) และยังนับเป็นครั้งแรกของการเปิดตัวแบรนด์ชามา (Shama) ในมาเลเซียอีกด้วยสำหรับการเปิดตัวโรงแรมแห่งใหม่ในมาเลเซียครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การเติบโตของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวที่สำคัญในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความพยายามที่จะบรรลุวิสัยทัศน์โดยรวมในการเป็น “The Best Medium-sized Hospitality Management Company in Southeast Asia” โดยตั้งเป้าหมายการบริหารโรงแรม รีสอร์ต และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์จาก 44 แห่งในปัจจุบัน ให้ได้มากกว่า 50 แห่งภายในปี 2025 และเพิ่มเป็น 70 แห่งภายในปี 2028โดยปัจจุบันโรงแรมทั้ง 4 แห่งที่เปิดให้บริการแล้วประกอบด้วยอมารี สไปซ์ ปีนัง (Amari SPICE Penang) เปิดให้บริการในปี 2022 ตั้งอยู่ติดกับศูนย์การประชุม SPICE Convention Centre และ SPICE Arena ซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์สำหรับจัดกิจกรรม MICE ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดแห่งแรกของโลก และอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติปีนังเพียง 5 กม. โดยโรงแรมสไตล์ร่วมสมัย 453 ห้องแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในปีนังในแง่ของจำนวนห้องพัก เป็นสถานที่ที่เหมาะทั้งสำหรับการเข้าพักเพื่อการพักผ่อนและการประชุมทางธุรกิจ สามารถรองรับนักเดินทางในกลุ่ม MICE ได้อย่างครบครัน ด้วยสถานที่จัดงานและกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งรองรับผู้เข้าร่วมประชุม ได้ตั้งแต่10 ท่าน ไปจนถึง 250 คน ณ ห้องบอลรูม Jadeite ที่มีความสวยงามตระการตา รวมถึงศูนย์การประชุม SPICE Convention Center ซึ่งตั้งอยู่ติดกับโรงแรมยังเป็นสถานที่จัดงานสังสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกรองรับผู้เข้าร่วมได้มากถึง 8,000 คน อีกด้วย และเมื่อเร็วๆนี้ อมารี สไปซ์ ปีนัง ยังได้รับรางวัล "Best MICE Hotel" ของประเทศมาเลเซีย ในงานประกาศผลรางวัล HAPA อันทรงเกียรติอีกด้วยอมารี กัวลาลัมเปอร์ (Amari Kuala Lumpur) ตั้งอยู่ย่านใจกลาง KL Eco City ซึ่งเป็นย่านธุรกิจและความบันเทิงที่มีชีวิตชีวา ในทำเลที่สะดวกสบายอยู่ใกล้กับ Mid Valley Megamall รายล้อมไปด้วยสำนักงานของบริษัทจากนานาชาติ เช่น Mercu 2 & 3, Aspire Tower, The Garden North Tower และ South Tower, Centrepoint และ Menara IGB และใช้เวลาเดินทางเพียง 45 นาทีจากสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (KLIA) พร้อมรองรับกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่สามารถจัดขึ้นที่ห้อง Veria Ballroom ซึ่งรองรับแขกผู้เข้าร่วมงานได้ถึง 200 คน และยังมีพื้นที่จัดงานต่างๆอีกมากมายสำหรับการพบปะสังสรรค์ การสร้างเครือข่าย และนิทรรศการ รวมถึงห้องรับรองทางธุรกิจที่ทันสมัยอมารี ยะโฮร์ บาห์รู (Amari Johor Bahru) ตั้งอยู่ในทำเลที่สมบูรณ์แบบใจกลางย่านศูนย์กลางธุรกิจของยะโฮร์บาห์รู ติดกับศูนย์การประชุม Persada Convention Centre และใกล้กับจุดผ่านแดนสิงคโปร์ รองรับนักเดินทางกลุ่ม MICE ด้วยห้องประชุมที่หลากหลาย ตั้งแต่ห้อง Lido & Rex ที่รองรับได้ 220 คน สามารถจัดการประชุม สัมมนา และงานกาล่าดินเนอร์ ไปจนถึงห้อง Amari Sky 3 ห้อง ซึ่งเหมาะสำหรับการพบปะสังสรรค์อย่างใกล้ชิดและการประชุมเชิงกลยุทธ์ พื้นที่ Sky Banquet ที่สามารถรองรับแขกได้ 150 คน พร้อมยกระดับงานเลี้ยงอาหารค่ำและงานเลี้ยงต้อนรับขององค์กร และห้อง Ideas Room ที่จะกระตุ้นความรู้สึกและจุดประกายจินตนาการโอโซ่ จอร์จทาวน์ ปีนัง (OZO George Town Penang) ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปีนัง พร้อมที่จะมอบความสะดวกสบายอันทันสมัยและการดื่มด่ำไปกับวัฒนธรรมและประสบการณ์ที่น่าจดจำอย่างไม่รู้ลืมในปีนัง โดยมีห้องพักและห้องสวีทที่ได้รับการออกแบบอย่างมีสไตล์เพื่อการพักผ่อนอันเงียบสงบ ในขณะที่มีห้องอาหารเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน พร้อมสร้างความพึงพอใจให้แขกผู้มาเยือนด้วยเมนูอาหารอันสร้างสรรค์มากมาย นอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งให้ผู้เข้าพักได้ผ่อนคลาย หรือเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าที่สปาก่อนที่จะออกไปสำรวจความมีชีวิตชีวาที่น่าค้นหาและมรดกทางวัฒฯธรรมที่มั่งคั่งของปีนังแบรนด์โอโซ่ ถือได้ว่าเป็นแบรนด์ที่มีชีวิตชีวาและร่วมสมัยของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ถูกออกแบบมาเพื่อนักเดินทางยุคใหม่ที่มองหาที่พักที่ทันสมัยและเรียบง่าย ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบาย การเชื่อมต่อ และกลิ่นอายของความน่าค้นหาของท้องถิ่นออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เป็นบริษัทบริหารจัดการโรงแรมชั้นนำที่มีชื่อเสียงในตลาดการท่องเที่ยวระดับโลก ด้วยประสบการณ์มากกว่าห้าทศวรรษ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ภูมิใจในความสามารถในการเชื่อมโยงแนวทางปฏิบัติด้านการต้อนรับที่เป็นเลิศในเอเชียเข้ากับความแม่นยำทางธุรกิจระดับโลก พร้อมคำมั่นสัญญาของแบรนด์ที่ว่า 'A Tailored Approach to Hospitality' ความมุ่งมั่นของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ปในการมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมแก่ผู้เข้าพักและการให้บริการชั้นเลิศถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของโมเดลธุรกิจของออนิกซ์ คือ การอุทิศตนเพื่อมอบบริการที่เหนือระดับแก่ลูกค้า ความมุ่งมั่นในหลักความยั่งยืนและการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการมุ่งเน้นในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.onyx-hospitality.com