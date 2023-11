“ไอซีเอส” ตอกย้ำ “Always A Good Day ความสุขของทุกวันที่ ICS” ส่งร้านใหม่สุดฮิต เอาใจสายกินพร้อมรวมมิตรเมนูเด็ดสุดคุ้มแห่ง Daily Tasty อิ่มอร่อยจบในที่เดียว

ตอกย้ำแลนด์มาร์คใหม่ย่านฝั่งธนบุรี เชื่อมต่อประสบการณ์ระดับโลก ครบครันทุกมิติ นำ 2 ร้านดังย่านฮิตเสิร์ฟตรงถึงลูกค้า และร้านค้าสไตล์สตรีทฟู้ดมากมายให้ทุกท่านได้มาลิ้มรสอาหารรสเลิศให้ที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นอร่อยแบบยกก๊วนกับเพื่อนฝูง หรือใช้เวลาอิ่มอร่อยกับครอบครัวเริ่มที่ “เฮียเล็ก เกาเหลาหมูสามอย่าง” ตำนานห้างดังย่านพาหุรัด ที่มีชื่อเดิมว่า “ก๋วยจั๊บหัวสั่น” ฉายาที่ได้มาจาก คุณพ่อของเฮียเล็ก ผู้คิดค้นสูตรที่ยืนลวกเครื่องในจนหั่วสั่น หัวคลอน เพื่อให้ได้ความสุกที่พอดีที่สุด จากความนิยมและชื่อเสียงที่แพร่หลาย จึงได้ขยายตัวโดยมีแฟรนไชส์หลายสาขา จนถึงสาขาล่าสุดที่ ICS เป็นสาขาที่ 5 เปิดให้บริการบนชั้น 4 ของ ICS ในรูปแบบสไตล์จีนโมเดิร์นที่ยกทัพเอาความอร่อยของต้นตำรับมาแบบจัดเต็ม ความพิเศษคือป็นที่แรกที่พร้อมเสิร์ฟแบบ Dinning ให้ลูกค้าสามารถสั่งกินที่ร้านได้เลยจุดเด่นของร้านเฮียเล็ก เกาเหลาหมูสามอย่าง อยู่ที่วัตถุดิบหลักซึ่งจะถูกส่งจากครัวกลาง เพื่อให้ได้รสตรงตามมาตรฐานที่สุด ทั้งยังมีการดัดแปลงจานร้อน อาหารจานเดียวเข้ามาเสริมให้ครบครันยิ่งขึ้น โดยมี Signature Menu ที่พลาดไม่ได้ที่ใครๆ ก็ต้องสั่ง คือ “เกาเหลาหมูสามอย่าง” ซึ่งถูกนำมาตั้งเป็นชื่อร้านใหม่ ในยุคของเฮียเล็ก “ธานินทร์ เหลืองบารมี” ที่มารับช่วงต่อจากคุณพ่อ ที่ว่าสามอย่างเพราะเมนูประกอบด้วยหมู ‘ช่อ กรอบ ชิ้น’ นั่นคือ หมูบะช่อ หมูกรอบ หมูชิ้น ในน้ำซุปเสิร์ฟในหม้อดิน เกาเหลาที่เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ ที่พร้อมให้ทุกคนได้พิสูจน์ความอร่อย โรยด้วยกระเทียมเจียวบนข้าว รับรองไม่ทำให้ผิดหวังนอกจากเมนูซิกเนเจอร์แล้ว ที่ร้านยังมีอีกสองจานเด็ด “หมูกรอบคั่วพริกเกลือ” และ “บะช่อคั่วกระเทียม” ที่ทุกคนห้ามพลาดเช่นกัน ไม่เพียงเท่านั้นที่ร้านยังมีเมนูเอาใจคนรักอาหารจานทอด อาทิ หมูกรอบเข้าวัง ไส้อ่อนทอดกระเทียม ฯลฯ ทั้งหมดพร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนมาลิ้มลองความอร่อยแล้ว ที่ร้าน “เฮียเล็ก เกาเหลาหมูสามอย่าง” ชั้น 4 ของ ICS ตั้งแต่วันนี้อีกร้านใหม่ที่สายกินพลาดไม่ได้คือ “พลิกล็อคหมูกรอบ” (Pig Lock Crispy Pork) ร้านหมูกรอบจานด่วนที่พร้อมเสิร์ฟทุกเวลา กับปณิธาน การเสิร์ฟหมูกรอบแบบไม่มีวันหมด เพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งหมูกรอบมาอร่อยฟินได้ทุกเวลา ไม่พลิกล็อคความคาดหวัง ถือเป็นอีกร้านสุดฮอต ที่เริ่มต้นมาจากเดลิเวอรี่ในย่านลาดพร้าว ซึ่งสร้างปรากฏการณ์เปิดได้ไม่กี่เดือนก็มียอดออเดอร์ถล่มทลาย จนต้องขยับขยายเปิดหน้าร้านและเดินหน้าขยายสาขาไปในโลเกชั่นต่างๆ จนล่าสุดคือที่ชั้น 4 ไอซีเอส ที่วันนี้พร้อมเสิร์ฟให้ชาวฝั่งธน ได้ฟินกันอย่างเต็มที่ความพิเศษของร้าน “พลิกล็อคหมูกรอบ” ที่เปิดให้บริการที่ ICS ถือเป็นสาขาแรกที่ใส่ความเป็นตัวเองในเรื่องดีไซน์ร้านอย่างเต็มที่ โดยเน้นออกแบบตกแต่งร้านสไตล์สุดโมเดิร์น เอาใจสายชิคให้สามารถมาเช็คอินถ่ายรูป พร้อมอิ่มเอม อิ่มใจ ไปกับบรรยากาศของความอร่อยและสนุกไปพร้อมๆ กันสำหรับเมนูซิกเนเจอร์ต้องลอง ได้แก่ “ข้าวขยำพลิกล็อคหมูกรอบ” จานเด็ดที่หาจากที่อื่นไม่ได้ เสิร์ฟครบทุกรสชาติ ทั้งเปรี้ยว หวาน เค็ม เผ็ด อีกเมนูที่แนะนำคือ “ข้าวหมูกรอบคั่วพริกเกลือคลุกข้าวหน้าล้น” เสิร์ฟความพิเศษในชามใหญ่สไตล์ข้าวด้ง เอาใจคนกินจุด้วยการให้ทุกอย่างเป็นสองเท่า เสิร์ฟพร้อมไข่ดองน้ำปลาสุดนัว อีกจานที่ต้องลอง คือ “หมี่ต้มยำหมูกรอบ” ซึ่งเป็นซุปต้มยำน้ำข้นร้อนๆท๊อปด้วยหมูกรอบ เมนูสำหรับสายเส้นโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับคนชอบกินเมนูผัดผงกะหรี่ “ข้าวหมูกรอบผัดผงกะหรี่” ทั้งหมดพร้อมให้ทุกคนมาลิ้มลองความอร่อยแล้ววันนี้นอกจากนี้ ไอซีเอส เอาใจสายกินมากขึ้น ให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยในราคาสบายกระเป๋ากับ รวมมิตรเมนู Grab & Go จาก 6 ร้านเด็ดแห่ง Daily Tasty ชั้น G ที่ ICS ด้วยการรวบรวมทุกความอร่อยเอาไว้ครบครันกับร้านอาหารหลากสไตล์ โดยเฉพาะเมนูสตรีทฟู้ดชื่อดัง ที่นำมาไว้ในที่เดียวกันให้ลูกค้าได้เลือกสรรกันแบบสุดฟิน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งแบบ Grab แล้ว Go หรือจะนั่งทาน ที่นี่ก็มีโซนรับประทานอาหารบนชั้นลอย พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่เริ่มที่ “ข้าวขาหมูท่านลอร์ด” ที่เด็ดทั้งเมนูขาหมูที่มีให้เลือกทั้งเนื้อ หนัง คากิ รวมถึงเมนูจานเดียวอื่นๆ อย่างข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่ทอด โดยมีเคล็ดลับความอร่อย คือ น้ำซุปกระดูกหมูผักดอง ที่เสิร์ฟพร้อมกับทุกเมนู ตามด้วยร้าน “หลาลูกชิ้นปลาเยาวราช” กับเมนูเด็ดหลากหลายที่รับรองความอร่อย ทั้งก๋วยเตี๋ยวแห้ง น้ำใส ต้มยำ หรือเย็นตาโฟ โดยมีทีเด็ดอยู่ที่ลูกชิ้นปลา แถมยังมีเผือกทอด หนังปลากรอบ และสารพันเครื่องเคราจัดแน่นจัดเต็มในทุกชาม โดยมีเมนูแนะนำอย่าง “บะหมี่เย็นตาโฟต้มยำ” ครบเครื่อง แซ่บซี้ด ถึงใจ เช่นเดียวกับ “บะหมี่ลูกชิ้นปลาเยาวราชรวมมิตร” ที่เน้นเครื่องแน่นๆ ทั้งสองชามนี้ราคาชามละ 60 บาทเท่านั้นอีกร้านอาหารจานเดียวที่แนะนำให้ลิ้มลองคือ “มังกรหยกเป็ดย่าง” ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องเมนูย่างๆ ทุกรายการ ทั้งเป็ดย่าง หมูแดง และหมูกรอบ มากับเคล็ดลับการย่างที่ทำให้ทั้งหมูและเป็ดได้หนังที่หอม กรอบ อร่อย โดยมีเมนูเด็ดอย่าง “ข้าวเฉโป” ที่มีทั้งหมูแดง หมูกรอบ และเป็ดย่างพร้อมเสิร์ฟ ในราคา 65 บาท, บะหมี่หยกเป็ดย่าง หอมเส้นบะหมี่เนื้อนุ่มเข้ากันกับเป็ดย่าง ในราคา 55 บาท เป็นต้นอีกร้านสำหรับคนชอบทานเผ็ด ห้ามพลาดกับ “เด็ดกะเพรา” ร้านกะเพรายืนหนึ่งของที่นี่ ที่มีทุกกะเพราให้เลือกสรร ทั้งหมูสับ ไก่ เนื้อ เบคอนรมควัน เต้าหู้ไข่ ไข่เยี่ยวม้า ฯลฯ และยังสามารถเพิ่มท็อปปิ้งสารพัดไข่ อย่างไข่ดาวสุก-ไม่สุก เต้าหู้ไข่ ไข่เยี่ยวม้า และไข่ลาวา โดยมีเมนูแนะนำอย่าง “ข้าวกะเพราเนื้อโปะไข่ลาวา” กับไข่แดงไหลเยิ้มคลุกเคล้ากับข้าวและกะเพรา จุดเด่นของร้านนี้คือ ไซส์ใหญ่และใช้ของดี ด้วยราคาที่เข้าถึงง่าย อย่างกะเพราเนื้อราคาอยู่ที่ 85 บาท ท็อปไข่ลาวาเพิ่มอีกเพียง 20 บาทเท่านั้นตบท้ายด้วยเครื่องดื่มต่างๆ ที่มีเสิร์ฟอย่างครบครันที่นี่ เริ่มที่ “ร้านน้ำผลไม้ปั่น” เจ้าเดียวใน Daily Tasty แห่งนี้ กับเมนูแนะนำ “น้ำมะม่วงปั่น” ที่ใช้มะม่วงน้ำดอกไม้ 1 ลูกเน้นๆ เช่นเดียวกับ “น้ำอะโวคาโดปั่น” ที่ใช้เนื้ออะโวคาโดครึ่งลูก ในราคาแก้วละ 50 บาทเท่านั้น ลูกค้าสามารถเลือกผสมผลไม้อะไรกับอะไร หรือจะใส่เครื่องดื่มชูกำลังเสริมเข้าไปด้วยก็มีให้บริการเช่นกันเอาใจสายสุขภาพกับอีกหนึ่งร้านที่แนะนำกับร้าน “วุ้นกบไต้หวัน” กับวุ้นกบเจ้าแรกในประเทศไทยที่ทำจากวุ้นธรรมชาติ 100% ห้ามพลาดกับ “อ้ายหยู้” ผลไม้ท้องถิ่นของไต้หวันที่นำเอาเมล็ดซึ่งหน้าตาคล้ายไข่กบมาทำเป็นวุ้น แคลอรี่ต่ำ ไฟเบอร์สูง มีกากใยอาหารและคอลลาเจนจากธรรมชาติ สายคีโตทานได้อย่างปลอดภัย“ชาตักวุ้น” เจ้าของเดียวกับวุ้นกบไต้หวัน แตก ต่างตรงที่วุ้นที่ร้านนี้ทำจาก Jelly Powder อร่อยได้ในราคาสบายกระเป๋า โดยมีเมนูชาให้เลือกครบครัน รวมถึงเครื่องดื่มอื่นๆ เช่น น้ำมะนาวสด น้ำเสาวรส บ๊วยชาเขียว น้ำฟักเขียวมะนาว ฯลฯ โดยมีเมนูแนะนำอย่าง “น้ำฟักเขียวตักวุ้น” และ “ชาอู่หลงเก๊กฮวยตักวุ้น” ที่หวานน้อย อร่อยได้คุณค่าในแบบน้ำสมุนไพร ราคาแก้วละ 30 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ไอซีเอส ยังมีร้านอาหารอีกมากมาย พร้อมต้อนรับให้ทุกท่านได้มาอิ่มอร่อยสุดคุ้มได้ทุกวันพร้อมกันนี้ ไอซีเอส เอาใจนักกิน ให้อิ่มฟินและยิ้มรับไปกับแคมเปญโปรโมชั่นสุดคุ้ม “ICS DINE & SMILE” สำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp รวบรวมใบเสร็จจากยอดใช้จ่ายสินค้าในโลตัส พรีเว่, ร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในไอซีเอส ครบ 800 บาทขึ้นไป สามารถแลกรับคูปองส่วนลดจากโลตัส พรีเว่ มูลค่า 50 บาท ทันที (รวม 2,000 รางวัลตลอดรายการ) *ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณพบกับแคมเปญโปรโมชั่นที่เหล่าสายกินฟินจนหุบยิ้มไม่ได้ “ICS DINE & SMILE” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 2 ม.ค. 67 ณ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ถนนเจริญนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ Facebook : ICS