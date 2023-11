เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่! “เมย์ พิชญ์นาฏ” เป็นทั้งเจ้าของและพรีเซนเตอร์ในคนเดียวกัน เปิดตัวแบรนด์เครื่องสำอาง M A Y(เอ็มเอวาย)

เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงสาวสวย นางแบบ ผู้คร่ำหวอดในวงการบันเทิงเมืองไทย เมย์ พิชญ์นาฏ สาขากร นักธุรกิจคนเก่ง และพรีเซนเตอร์คนสวย กับ แบรนด์เครื่องสำอางใหม่ของเธอ ในชื่อ M A Y(เอ็มเอวาย)โดยเมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน ได้มีการ Grand Opening แบรนด์เครื่องสำอาง M A Y (เอ็มเอวาย) ที่ Lady L Bistro ปาร์คนายเลิศ ท่ามกลางผู้บริหาร เพื่อนสนิทและสื่อมวลชนมากมาย มีไดอาน่า จงจินตนาการ เป็นพิธีกร สัมภาษณ์ เมย์ พิชญ์นาฏ กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เธอลงทุนเป็นเจ้าของเองและพรีเซนเตอร์เองด้วย บรรยากาศเป็นไปอย่างกันเอง พร้อมกันนั้นยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษกับซีนหวานๆ คุณบิ๊ก อัครวัชร คงสิริกาญจน์ นักธุรกิจชื่อดัง แฟนหนุ่มว่าที่เจ้าบ่าวของคุณเมย์ มามอบดอกไม้แสดงความยินดีด้วย ทุกคนได้เก็บภาพหวานรัวๆของคูนี้ก่อนงานแต่งงานที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคมนี้แล้วเมย์ พิชญ์นาฏ ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงการเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง MAY(เอ็มเอวาย) ในครั้งนี้ว่า“ก่อนอื่นเมย์ขอพูดที่มาของเครื่องสำอาง M A Y(เอ็มเอวาย) แบรนด์นี้ถือกำเนิดขึ้นมาจากความเชื่อที่ว่า ทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเอง และด้วยความที่หลงใหลในความงามและการดูแลตัวเอง เมย์จึงได้คิดค้นแบรนด์นี้ขึ้นมา เพื่อส่งต่อความสวยงามให้กับทุกคน เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึง และคุ้มค่า เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ เมย์ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์สอดคล้องและตรงกับความตั้งใจของเมย์ เมย์บอกได้เลยว่าถ้าทำออกมาแล้วไม่ดี เมย์ไม่ทำดีกว่า เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าของดีจริงๆ”“นอกจากนี้ M A Y(เอ็มเอวาย) ยังไม่ใช่เครื่องสำอางเพื่อแต่งแต้มอย่างเดียว แต่ยังมอบการบำรุงล้ำลึก ด้วยการผสานส่วนผสมที่คิดค้นมาอย่างดี เพื่อความงามที่ยั่งยืน และยังเหมาะกับกระแสการดูแลตัวเองในปัจจุบัน ที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์น้อยชิ้น เพื่อความงามที่มากกว่าได้ ด้วยความตั้งใจนี้จึงถูกถ่ายทอดออกมาเป็นแบรนด์ M A Y แบรนด์ที่มุ่งมั่นในการสนับสนุนให้ทุกคนเปิดเผยความงามในแบบของตนเอง ตอนนี้ที่เปิดตัวมีหลากหลายสินค้าให้เลือก ทั้ง MAY TWINKLE TINT(ลิปทินท์) เนื้อเจล 2 IN 1 ใช้ได้ทั้งแก้มและริมฝีปาก, MAYICONIC BLUSH (BLUSH 3 IN 1) ครีมมูสที่นุ่มลื่น เกลี่ยง่าย และสบายผิว สร้างสีสันที่ละมุนสำหรับตา แก้ม และปาก, MAY ICONIC BALM (รองพื้นบาล์ม 2IN 1) สวยและบำรุงในหนึ่งเดียว บำรุงแบบไม่ต้องใช้ครีม เพียงแค่วนบาล์มลงบนผิว เปลี่ยนเป็นแป้งเนียนทันที และ MAY POWDERPUFF AURA POWER (แป้งผสมรองพื้นออร่าพัฟ พาวเดอร์) แป้งเกาหลีเกาใจให้ผิวงาม เบลอรูขุมขน คุมมัน ชุ่มชื่น ชะลอริ้วรอย ช่วยลดความแห้งกร้าน เปิดตัว 4 เครื่องสำอางออกมาก่อนค่ะ อยากให้ลองมาซื้อและทดลองใช้ดูค่ะ”สนใจซื้อสินค้า ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร.086-309-3348 หรือซื้อแบบด่วนๆที่📍Line OA: https://lin.ee/VAGNMQCFacebook Fanpage: https://www.facebook.com/maycosmeofficialIG: maycosmeofficialinstagram.com/maycosmeofficialLAZADA: MAYCOSME-OFFICIALhttps://www.lazada.co.th/shop/maycosme-officialSHOPEE: MAYCOSME_OFFICIALhttps://shopee.co.th/maycosme_official