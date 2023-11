GROW with SAP จับมือ "ไอแอม คอนซัลติ้ง" ช่วยเอสเอ็มอีขึ้นสู่อีอาร์พีคลาวด์

กรุงเทพมหานคร, วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 – ในงาน DigiTech จัดขึ้น ณ อิมแพคเมืองทองธานี บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด (I AM Consulting Co., Ltd.) ผู้ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีแก่องค์กรต่างๆ ในระดับประเทศ ได้ร่วมงานแสดงโซลูชันที่บูธ D10 และคุณวัชรินทร์ ไตรสัมฤทธิ์ผล ผู้ช่วยกรรมการสายงานระบบการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรได้บรรยายในหัวข้อ Adopt Cloud ERP with Speed, Predictability and Continuous Innovation โดยมีใจความสำคัญว่าระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ดูแลกระบวนการทำงานต่างๆ ที่อยู่ในองค์กรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดย SAP ซึ่งเป็นผู้นำในตลาด ERP มีผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ได้แก่ SAP S/4HANA และ SAP B1 โดย ไอแอมคอนซัลติ้งจะดูแลในส่วนของ SAP S/4HANA ที่ขณะนี้ได้พัฒนาขึ้นสู่คลาวด์ โดยมีแพ็คเกจสำหรับ SMEs อยู่ 2 แบบได้แก่ Grow with SAP และ RISE with SAPGROW with SAP คือ โซลูชั่นที่จะช่วยธุรกิจ SMEs ในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลด้วยการยกระดับระบบ ERP โดยทำงานบน Cloud Public Edition ซึ่งบริหารจัดการโดย SAP เอง เป็นระบบที่พร้อมใช้ (Ready-to-Run) สามารถทำโครงการได้อย่างรวดเร็วทันที เพราะในระบบจะมีกระบวนการที่รองรับการทำงานที่เป็น Best Practices ซึ่งถูกพิสูจน์แล้วจากการใช้งานมาแล้วกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ว่าใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ยังมีข้อดีที่ช่วยให้ SMEs สามารถมี Continuous Innovation อยู่ตลอดเวลา จากที่มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอปีละ 2 ครั้ง ทำให้องค์กรได้ใช้คุณสมบัติใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นภายหลัง มีความทันสมัยอยู่เสมอ ในขณะที่ RISE with SAP จะเป็น Cloud Private Edition ซึ่งถูกแบ่งให้ลูกค้ารายนั้นๆ โดยเฉพาะ และจะถูกปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานหรือความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย และการอัพเดทเวอร์ชันลูกค้าสามารถเลือกเองได้ในการบรรยายครั้งนี้ได้เน้น GROW with SAP โดยมี 3 แกนคือProduct จะมี SAP S/4HANA Cloud, Public Edition เป็น Core ERP ที่ทำงานอยู่บน HANA database ที่ข้อมูลถูกเก็บอยู่ที่ memory ข้อมูลจึงถูกดึงมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ได้เพิ่มขึ้น และยังมี SAP Business Technology Platform (BTP) เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างหรือพัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้เอง เป็น Low-code พัฒนาได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และใน BTP ยังมี Robotic Process Automation (RPA) มาให้ด้วย รวมถึงมี Best Practices สำหรับกระบวนการทำงานต่างๆ ให้หยิบขึ้นมาใช้ได้อย่างรวดเร็วในส่วนของการ Implementation จะมี Tools และ Methodologies ที่ได้รับการพิสูจน์จากการทำงานจริงมาแล้ว ให้สามารถเลือกที่เหมาะสมก่อนเริ่มโครงการ นำมาใช้ทดสอบ User Acceptance Tests สำหรับกระบวนการและจำกัดกรอบเวลาในการ implement โครงการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทาง I AM Consulting เป็นพาร์ทเนอร์กับ SAP ที่ได้รับการรับรอง ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าโครงการจะสำเร็จอย่างแน่นอนนอกจากนั้นยังมี SAP Community ที่เปิดกว้างให้สามารถสอบถามปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญได้ และมีหลักสูตรการเรียนที่ทั้งเสียค่าใช้จ่ายและฟรี รวมไปถึงทาง I AM Consulting เองก็มี I-Coach ที่เป็น Learning Center เจ้าเดียวในประเทศไทยGROW with SAP เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ที่มีความต้องการในการใช้คลาวด์ โดยมีข้อดีคือ1.มี Best Practices ที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้จริง2.Fast Time to Value เป็นระบบ subscription จ่ายเป็นรายปีได้ จึงไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากๆ ในทันที3.มีการอัพเดทที่มีอย่างสม่ำแสมอตามหมายกำหนดการ ทำให้ระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ทันสมัยอยู่เสมอ4.SAP เป็นผู้ดูแลมาตรฐานของคลาวด์ที่ใช้จึงมั่นใจได้ในเรื่อง Cybersecurity และ Compliance ต่างๆ และถ้าวันหนึ่งธุรกิจของลูกค้าขยายใหญ่ขึ้น ระบบ SAP Database รวมทั้งคลาวด์ และกระบวนการทำงานต่างๆ สามารถขยายระบบ (Scalability) ตามได้I AM Consulting เป็นผู้มีประสบการณ์อย่างยาวนานในการ Implement ระบบ SAP แก่องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย สามารถให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ที่จะช่วยปรับองค์กรเข้าสู่ดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วย IT โซลูชั่นมากมายที่ตอบโจทย์องค์กรในทุกๆ ด้าน พร้อมจำนวนทีมงานผู้เชี่ยวชาญชาวไทยมากที่สุดในประเทศที่พร้อมให้การสนับสนุนแก่องค์กรของท่านบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ดูรายละเอียดของ Grow with SAP เพิ่มเติมได้ที่ https://www.iamconsulting.co.th/product/grow-with-sap