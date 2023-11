ไซเบอร์ อีลีท พร้อมนำองค์กรก้าวเข้าสู่โลกที่เชื่อมโยงไร้ขีดจำกัดอย่างมั่นคงปลอดภัย Hyperconnected World

ดร. ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ในกลุ่มบีซีจี เบญจจินดา กล่าวว่า ในปัจจุบันโลกถูกเชื่อมโยงกันในหลายมิติ เทคโนโลยีและนวัตกรรมถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ ไม่ว่าจะในระดับอุปกรณ์ด้วยกันเอง (Device-to-Device) อุปกรณ์กับระบบ (Device-to-System) อุปกรณ์เข้ากับเครือข่าย (Device-to-Network) และยังมีเรื่องของการปรับตัวมาใช้ Cloud ทำให้เกิดการสื่อสารแบบ Cloud to Cloud มากขึ้นด้วย ซึ่งการเชื่อมโยงดังกล่าวเป็นความท้าทายในการบริหารจัดการเพื่อให้ไร้ช่องโหว่ และมีความท้าทายที่จะต้องลดความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ให้ได้ทั้งนี้ ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคหลังดิจิทัล (Postdigital) ที่ทุกคนจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตและธุรกิจ และอย่างที่ทราบกัน ทุกความเปลี่ยนแปลงมักจะมาพร้อมกับความท้าทายหลากหลายรูปแบบเสมอ จึงจะเป็นปัญหาอย่างแน่นอนหากองค์กรไม่เตรียมตัวตั้งรับตั้งแต่วันนี้“หัวข้อบรรยายในวันนี้ชื่อว่า Transitioning Toward Postdigital Era : How Government and Enterprises Priorities There Investment in Cybersecurity Transformation After The Digital Era โดยได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรเกี่ยวกับการรับมือกับภัยคุกคามในโลกที่ทวีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะยุคหลังจากนี้ อย่างยุคหลังดิจิทัล (Postdigital) ที่ทุกองค์กรต้องพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์พันธกิจขององค์กรมากไปกว่าแค่การเพิ่มผลผลิต เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นก็ย่อมมีความท้าทายด้านไซเบอร์มากขึ้น เราในฐานะผู้นำองค์กร ควรมีแผนรับมือที่เหมาะสมเพื่อควบคุมและจำกัดความเสี่ยงนั้นไว้ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย” ดร.ศุภกร กล่าวภายในงานมีหัวข้อบรรยายและหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น หัวข้อ Cybersecurity Modernization in Digital Government: Coupling Cybersecurity With the Journey Toward of Digital Government ที่ได้รับเกียรติจากตัวแทนทางฝั่งภาครัฐอย่าง พล.ต.ท.ศิริพงษ์ ติมุลา ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดร.พีรเดช ณ น่าน ที่ปรึกษา เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และพันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และ ดร.ศุภกร ร่วมเสวนาและติดกลยุทธ์ให้กับองค์กรภาครัฐในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในยุคดิจิทัลในงานนี้ยังมีการเสวนาบรรยายอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงการจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมจากพันธมิตรทางธุรกิจ ที่คัดสรรแล้วว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน พร้อมนำเสนอแพลตฟอร์ม โซลูชั่น เพื่อความพร้อมในการเข้าสู่ยุค Hyperconnected World อย่างมั่นคงปลอดภัย ด้วยแนวคิด แนวปฏิบัติ เทคโนโลยี โซลูชัน และแพลตฟอร์มที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์องค์กรแต่ละรูปแบบ