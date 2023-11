ปังต่อเนื่อง! “ไบร์ท วชิรวิชญ์” คว้ารางวัลแห่งปี “GQ JAPAN MEN OF THE YEAR 2023” ที่ประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่องกับที่คว้ารางวัล “Best Asian Entertainer” ในงาน “GQ JAPAN MEN OF THE YEAR 2023” เป็นศิลปินชาวต่างชาติคนแรกที่มาร่วมงานและได้รับรางวัลในสาขานี้ โดยงานจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งงานนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆ ทั้งชาวไทย และต่างประเทศทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีผู้ที่เข้าร่วมรับรางวัลในแต่ละสาขา อาทิ Koji Yakusho, Sakura Ando, Yuki Yamada, Mrs. GREEN APPLE, Joe Hisaishi, Masataka Yoshida, Atarashii Gakkou no Leaders, Hiccorohee, Lars Nootbaar, และ Satoshi Kuwata (SETCHU)