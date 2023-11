พร้อมลุ้น & พร้อมฟิน ซีรีส์ "Beyond The Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาว" กับการประเมินยกทีม จะผ่านหรือไม่!

เตรียมพร้อมเดินทาง สู่การเป็นศิลปินเต็มตัว กับโปรเจค Beyond The Star ที่ได้ทำการเเบ่งกลุ่ม เพื่อเตรียมโชว์สำหรับการประเมิน เเต่ทว่าครั้งเเรกที่ซ้อมด้วยกัน ก็ได้เกิดการทะเลาะเบาะเเว้งกันเกิดขึ้นซึ่งทางฝั่ง เก่งกล้า-นะโม ซ้อมร้องเพลง เเละซ้อมเต้น รำลึกความหลัง ที่ทั้งสองคนเคยมีช่วงเวลาดีๆ ให้กัน ส่วนภูผาก็คอยดูเเลต้นน้ำแบบไม่ห่าง จนต้นน้ำเผยความในใจกลัวว่าตัวเองจะไม่เหมาะกับการเป็นศิลปิน นักเเสดง และทางฝั่งของคีตะก็ดูเเลนทีอยากให้ตั้งใจซ้อม งานนี้ต้องมารอติดชมว่าเด็กเทรนในโปรเจค Beyond The Star จะผ่านการประเมินครั้งเเรกได้หรือไม่เตรียมติดตามรับชมซีรีส์ Beyond The Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาว ทุกวันเสาร์ ทางช่อง 34 อมรินทร์ทีวี เวลา 22.45 น. และดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT บนแอปพลิเคชัน iQlYl (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ www.iQ.com ที่เดียวเท่านั้น เวลา 23.45 น.ติดตามรับชมตัวอย่าง EP2 https://youtu.be/Yy_6oBpMwJo?si=7OgIuIZKn8MucFR_