“ไบร์ท วชิรวิชญ์” ศิลปินหนุ่มคนไทยคนแรก คว้ารางวัลใหญ่เวทีระดับโลก MTV VMAJ 2023

ร่วมฉลองความปังให้ศิลปินหนุ่มคนแรกของไทยที่สามารถคว้ารางวัลใหญ่ในเวทีระดับโลกอย่างสาขา Best Asia Celebrity รางวัลพิเศษที่มอบให้เหล่าคนดังที่เป็นตัวแทนของเอเชีย เรียกได้ว่าเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟน ๆ ชาวไทย และต่างประเทศทั่วโลก โดยวันแรกของการจัดงาน ไบร์ท ได้ไปร่วมเดินพรมแดง และขึ้นรับรางวัล Best Asia Celebrity โดยมี กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ เป็นผู้มอบรางวัลนี้ จากนั้นไบร์ทได้โชว์เพลง “Who am I” ในเวอร์ชั่นพิเศษออเครสตร้า ท่ามกลางเสียงปรบมืออย่างกึกก้อง ณ K Arena Yokohama ประเทศญี่ปุ่นวันที่สองเป็นช่วงของ Special Live Event ซึ่ง ไบร์ท วชิรวิชญ์ ได้เลือกเพลงพิเศษทั้งหมด 6 เพลง ที่นำมาร้องร่วมกับวง คือ Saturday Night, คั่นกู, Who am i, Try, My Ecstasy และ Sad Movie ที่ได้ศิลปินเพื่อนซี้สุดฮอต กลัฟ คณาวุฒิ มาร่วมแร็ปในเพลงนี้ด้วย บอกเลยว่าหนุ่มไบร์ทเอาคนทั้งฮอลล์ อยู่หมัด ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับทั้งที่อยู่ในฮอลล์หรือคนที่เกาะขอบจอรอติดตามก็ต้องกรี๊ดให้กับความเท่ของหนุ่มคนนี้ นอกจากนี้ยังมีศิลปินดัง ยามะพี, ชาอึนอู ฯลฯ ที่มาร่วมโชว์บนเวทีเดียวกันนี้ด้วยเผยความรู้สึกว่า “ผมรู้สึกดีใจและขอบคุณมากๆ ที่ได้มาอยู่บนเวทีนี้ ถือว่าเป็นเกียรติมาก ๆ สำหรับผมที่เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้จากเวที MTV Japan นี่คือโมเมนต์สำคัญมาก ๆ สำหรับพวกเราศิลปินไทย และผมก็หวังว่าโมเมนต์นี้ จะทำให้พวกเราในฐานะศิลปินไทยได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ขอบคุณทีมและแฟนคลับของผมมาก ๆ ที่ทำให้วันนี้เกิดขึ้น ขอขอบคุณ MTV มาก ๆ สำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ขอบคุณทุก ๆ คนที่อยู่ที่นี่ ขอบคุณมากครับ”