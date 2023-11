BRIGHT THE FIRST FAN MEETING เปิด แสดง 23-24 ธ.ค.นี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

​It’ s time to PARTY!!! ได้เวลามาปาร์ตี้กับ BRIGHT&FRIEND ที่ BRIGHT’s HOME PARTY ปาร์ตี้ที่ทุกคนจะได้สนุกไปกับเสียงดนตรี ดีเจสุดเฟี้ยว ที่พร้อมจัดเต็มความบันเทิงให้กับทุกคนในบรรยากาศสุดอบอุ่นเข้ากับช่วงเวลาปลายปี ในสไตล์โฮมมี่ตามแบบของไบร์ท​“BRIGHT THE FIRST FAN MEETING Presented by Lazada” เปิด แสดงให้ชมกัน 23-24 ธ.ค.นี้ ณ ห้องบอลรูม ฮอลล์ 1-4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัตรราคา 7,500 / 5,000 / 4,500 / 3,500 / 2,500 บาท เปิดจำหน่ายวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ ทาง THE CONCERT APPLICATION แล้วพบกัน#BRIGHTsHomeParty#Clound9Ent#bbrighttvc