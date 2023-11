พุ่งสู่ที่ 1 ซื้อขายแบรนด์เนมแท้มือ 2 ต้อง เพอร์รีน พอร์ทเทอร์

ชีวิตไร้ขีดจำกัดที่เราเลือกได้ ชีวิตหรูหราที่เป็นจริงได้ การลงทุนให้ตัวเองที่คุ้มค่าสุดยอด การเรียนรู้ที่จะรักตัวเอง ในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครกับประธานกรรมการบริหารคิดถึงของแบรนด์เนม คิดถึงเพอร์รีน พอทเทอร์ มีหลายเรื่องราวที่น่ารู้ ต้องรู้รุ่งแรงต่อเนื่อง เป็นอันดับ 1 ตัวแม่วงการแบรนด์เนมซื้อ ขาย ฝากขาย แบรนด์เนมมือสอง ที่ตอนนี้ทุกคนจะนึกถึงแต่ เพอร์รีน พอร์ทเทอร์ Perrine Porter “Think of Luxury, Think of Perrine Porter” คิดถึงของแบรนด์เนม คิดถึงเพอร์รีน พอทเทอร์ เพราะได้แบรนด์เนมหรูคุณภาพระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Goyard, Celine, Dior และอีกมากกว่า 30 แบรนด์ ของแท้ ในราคาประหยัด คุณออน สมฤทัย ได้บอกดังๆ ถึงภาพรวมธุรกิจ ทิศทาง แนวโน้มธุรกิจตลาดแบรนด์เนมมือสอง ในปัจจุบัน และแผนการตลาดของบริษัท ในปีหน้า 2567 โดดเด่นยิ่ง คุณออน สมฤทัย เป็นที่รู้จักดีในวงการแบรนด์เนมหรือวงการช้อปปิ้งของลักชูรี่ Luxury ได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิต ที่หลงใหลกับของแบรนด์เนม ออนชอบแบรนด์เนมตั้งแต่ ม.ต้น พออายุ 17 ปี อยู่ ม.5 ก็ไปซื้อแบรนด์เนมมือสองมาใช้ พอใช้แล้วสักพัก ก็เอากระเป๋าไปขายแล้วได้กำไร เลยคิดว่า นี้แหละอาชีพของฉัน หลังจากนั้น เราก็ชื่นชอบช้อปปิ้งของแบรนด์เนม เป็นจิตวิญญาณและได้อยู่กับธุรกิจซื้อขายของแบรนด์เนม มามากกว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งพอนำมาทำเป็นธุรกิจคุณออนได้เน้นเอาประสบการณ์และสิ่งที่ตัวเองชอบออกมาถ่ายทอดในรูปแบบของแบรนด์ Perrine Porter นี่คือทางลัดที่นำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้เร็ววิชั่นของคุณออน สมฤทัย ที่เปิดตัวธุรกิจใหม่ เพอร์รีน พอร์ทเทอร์ Perrine Porter ทำด้วยความรัก เพราะเข้าใจอารมณ์ผู้หญิงเวลาช้อปปิ้งเป็นอย่างดี เพราะเธอชอบซื้อ แต่ผลิตเงินไม่ทัน จึงต้องเอาใบเก่ามาเปลี่ยนเป็นใบใหม่ ด้วยวิธีต่างๆ เช่นฝากขาย เทรด โดยต้องการผลักดันให้ เพอร์รีน พอร์ทเทอร์ Perrine Porter เป็นตัวแทนหลัก ในเรื่องของ sustainability หรือการหมุนเวียนสินค้าแบบยั่งยืน ส่งต่อของที่เราเคยรัก ไปให้คนที่อยากจะใช้ต่อ จะได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายทุกมาตราฐานไม่ว่าจะเป็นการบริการ การคัดคุณภาพสินค้า ราคา ความแท้ และอื่นๆ ได้ส่งตรงมาจากความชอบและประสบการณ์ตรงของคุณออนที่ทุกคนสามารถมั่นใจและไว้ใจได้เลย พร้อมยังเชื่อว่าการช้อปปิ้งจะต้องง่ายและไม่มีขีดจำกัดและยังมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ให้ล้ำหน้านำเทรนด์ โดยการใช้เทคโนโลยี เอไอ Technology AI เข้ามาร่วมในการพัฒนาทั้งระบบหลังบ้านและหน้าบ้าน ให้ตอบสนองและรู้ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ลูกค้าทุกคนที่มาซื้อของที่นี่จะได้รับการดูแลแบบพิเศษแบบ VVIP เหมือนคนในครอบครัว เน้นเรื่องนี้เป็นสำคัญ และเน้นให้ประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด โดยจะมี Membershipในนั้น จะมีสิทธ์ประโยชน์มากมาย ที่หาจากที่อื่นไม่ได้ รับรองว่า ซื้อขายที่นี่จะติดใจแน่นอน ซึ่งตอนนี้ลูกค้าหลายคนทั่วไทย รู้จักดีแล้ว และบอกต่อกันเป็นวงกว้าง เหล่าดารา เซเลบ นักธุรกิจดังๆ ต่างมาสนับสนุนและอุดหนุนกันอย่างคึกคักและมั่งคั่งออนอยากบอกว่า การใช้ของแบรนด์เนมมือสอง ไม่ใช่เรื่องน่าอาย เราซื้อของแบรนด์เนมแท้ได้ ในราคาที่เป็นธรรม ไม่ต้องไปต่อคิวซื้อ ไม่ต้องคิดเยอะตัดใจซื้อ ช้อปกับเราแบบปล่อยใจได้เลย เรามีใบรับประกันให้ ซื้อไปแล้วเบื่อ อยากได้ใบใหม่ เอามาฝากขายคืนกับเราได้ เอาของมาหมุนเวียนกับเราได้ เพื่อยืดอายุของสินค้าให้มากที่สุด ส่งต่อความรักจากของเรา ให้กับคนอื่นได้ด้วย ของใช้แล้วเบื่อ ล้นตู้ ก็เอามาเทรดได้ ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ตามนโยบายเรา https://perrineporter.com/pages/trade-conditionsหัวใจสำคัญคือเราทำธุรกิจนี้ ไม่ใช่ทำเพื่อเงินอย่างเดียว ไม่ได้เก็งกำไรเกินไป แต่ทำธุรกิจนี้ เพราะอินมากๆ ลูกค้าของออน มีหลากเพศหลากอายุ ตั้งแต่ 25-55 ปี ราคาที่เราขาย ไม่แรงอย่างที่คิด เป็นราคาไม่ตะโกน และถึงแม้ร้านของขายแบรนด์เนมมือสอง มีเยอะก็จริง แต่เรามั่นใจว่าเราแตกต่างโดดเด่น มีคุณภาพจริง มีมาตรฐานการทำธุรกิจแบรนด์เนมมือสอง ไม่ง่ายอย่างที่คิด ปัญหาอุปสรรคมีอยู่แล้ว เราต้องอดทน มีความรู้จริงเชี่ยวชาญจริง มีความน่าเชื่อถือ แผนโปรโมทเน้นออนไลน์ ออนตั้งเป้าปีหน้าไว้จะขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นอีกทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งเปิดหน้าร้านสาขาใหม่ใจกลางเมืองย่านคนรวย ถนนวิทยุ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้น ลูกค้าสามารถมาดูของจริงได้ที่หน้าร้านเราได้รับความเชื่อใจไว้ใจอย่างสูง ทั้งจากคนทั่วไป ดาราคนดัง ไฮโซ ฯลฯ ของหลายชิ้น เราส่งของทางไลน์ให้ลูกค้าดูๆ แล้วลูกค้าตัดสินใจซื้อโอนเงินเต็มอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่าลูกค้าไว้ใจร้านเราว่าร้านเราดี ได้ของมีคุณภาพแน่นอน แล้วทางเราจัดส่งให้ถึงบ้านเลย ลูกค้าหลักๆ ของเราจะเป็นชาวไทย และชาวต่างชาติก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยค่ะ ใครที่หาของจากช็อปไม่มี มาหามาซื้อที่เราได้ “Think of Luxury, Think of Perrine Porter” คิดถึงของแบรนด์เนม คิดถึงเพอร์รีน พอทเทอร์ อยากให้ช้อปกับเราอย่างสบายใจ แบบไม่มีอะไรมาขวางกั้น จะซื้อจะขาย จะนำมาเทรดกับเรา ได้หมดบางคนเอาของใหม่ๆ มาขายเลยแบบนี้จะไม่สนับสนุน ออนจะแนะนำว่า ให้เอาไปใช้ก่อน จะได้มีประสบการณ์ แต่ถ้าเขาไม่อยากจะใช้จริงๆ สภาพดี ของเป็นที่ต้องการของตลาด ออนก็จะรับซื้อไว้ด้วยค่ะ สำหรับกระเป๋าหนังวัวคนจะชอบเป็นพิเศษ การจะรับซื้อหรือฝากขายกับเรา ราคาก็จะขึ้นลงตาม สภาพ อุปกรณ์ ปีที่ผลิตในแต่ละรุ่น ออนไม่ได้เก็งกำไรจนเว่อร์ เราเสนอราคาอย่างสมเหตุและสมผลตามสภาพความเป็นจริง พอให้ธุรกิจเราอยู่ได้สำหรับมุมมองตลาดของแบรนด์เนม ออนมองว่าแนวโน้มต่อไป ยังไปได้ดีเรื่อยๆ คนซื้อคนขายต่างได้ประโยชน์ด้วยกัน อีกอย่างคนยังต้องการของแบรนด์เนม เพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตกับตัวเอง และซื้อให้กับคนอื่นๆ ในโอกาสพิเศษต่างๆ เรื่องความแท้ไม่แท้ ที่อาจจะมีคนกังวล รับประกันได้ว่าของที่ออกจากร้านเรา ของแท้แน่นอน เพราะเรามีการตรวจสอบหลายสเต็ป เริ่มจาก Technology AI, ทีมงานผู้เชียวชาญตรวจสอบ และออนตรวจเองทุกใบซีลีน Celine เป็นแบรนด์ที่ยังมาแรง ขายดีหมดทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า กิ๊บ ยางมัดผม ฯลฯ ต้องยกให้เลยว่า Lisa Black Pink เป็นโกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์ Global Brand Ambassador ที่ประสบความสำเร็จ เก่งเจ๋งมากๆ ที่ทำให้คนอยากจะซื้อซีลีน Celine มาใช้ตามสำหรับช่องทางการติดต่อบริการ ซื้อ ขาย ฝากขายแบรนด์เนมมือสองของแท้ ที่ Perrine Porter สามารถติดต่อได้ตามนี้ Website : https://perrineporter.com/ Line : @perrineporter (มี@) หรือ คลิ้ก https://line.me/ti/p/~@perrineporter โทร : 065-964-5286