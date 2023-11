“โซลาร์-มุนบยอล” แท็กทีมพลัสความสนุกแบบดับเบิล แบบตัวมัมก็เริ่ดเกิ๊น! ใน ‘MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT [TWO RABBITS CODE] - ASIA TOUR in BANGKOK’

พลัสความสนุกเข้าไปแบบดับเบิล สำหรับการกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งของและ2 สาว แห่งที่แท็กทีมมามอบความสนุกแบบนันสต็อปให้กับ MOOMOO (มูมู่ - ชื่อแฟนคลับ) ชาวไทย ในงานที่จัดขึ้น ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยผู้จัด CK STAR ENTERTAINMENT (ซีเค สตาร์ เอนเตอเทนเมนต์)สำหรับ TWO RABBITS CODE เป็นครั้งแรกของ 2 สาว ที่มาในนามของยูนิต MAMAMOO+ ที่ถึงจะมาแค่สองแต่ความสนุกและพลังเสียงเพลงของสองสาวไม่มีแผ่ว จัดเต็มทั้งช่วงทอล์ค ช่วงร้อง ให้มูมู่ไทยได้ใจฟินตลอดทั้งงานเปิดเวทีกันแบบตื่นตาตื่นใจ ก่อนที่ 2 สาว จะปรากฏตัวมาพร้อมกับเหล่าแดนเซอร์ ในอินโทรเพลง Aniri และ Chico Malo ก่อนที่ทั้งคู่จะทักทายแฟนๆ ชาวไทย ด้วยภาษาไทยเสียงดังฟังชัด ที่ฟังก็รู้ว่าเตรียมตัวมาดีสุดๆ “ยินดีที่ได้พบกันนะคะ มูมู่ชาวไทยทุกคน ได้เจอกันอีกครั้งก่อนจะหมดปีนี้ ดีใจมากๆ เลยค่ะ” แน่นอนว่ามาถึงนาทีนี้ แม้จะลุ้นกับภาษาไทยอยู่บ้าง แต่มูมู่ไทยใจฟูมาเต็มเป็นที่เรียบร้อยกับความสนุกมารอตรงหน้าแล้ว 2 สาว โซลาร์และมุนบยอล พร้อมสุดๆ กับโชว์ที่ขนมาแบบจุกๆ ไปต่อกับเพลง I LIKE THIS, Starry Night, Starry Sea, GGBB ที่มาพร้อมกับท่าเต้นเบรกแดนซ์สุดจะเท่ และตามด้วยเพลงคูลๆ อย่าง BADA BOOMอะดรีนาดีนของมูมู่ไทยกำลังพุ่ง 2 สาวก็ขอจัดความพิเศษที่มีเฉพาะใน TWO RABBITS CODE เท่านั้น! กับพาร์ทโซโล่ของแต่ละคน สาวโซลาร์ขอประเดิมคนแรก ขนเพลงโชว์พลังเสียงทองคำอย่าง Adrenaline, Spit it out และ HONEY ตามมาด้วยสาวมุนบยอลคนเท่ ที่มากับเพลง ddu ddu ddu และ C.I.T.T ก่อนที่โซลาร์จะกลับขึ้นมารันความสนุกด้วยกันอีกครั้งในเพลง Shutdownและไม่ใช่แค่ความฟินทางเสียงเพลงที่ 2 สาว เตรียมมาฝากแฟนๆ เพราะความพิเศษยังมีอีกเพียบ ให้แฟนๆ ได้สัมผัสด้วยตาเนื้อ ได้หัวเราะกันท้องแข็งกับความเจื้อยแจ้วของทั้งคู่ กับอีเว้นท์เกมส์ TWO RABBITS CARD ที่จะมาวัดกันว่ามูมู่ไทยจะรู้ใจสาวๆ กันแค่ไหน และอีเว้นท์นี้เองที่ทำให้รู้ว่า ทั้งสาว โซลาร์และมุนบยอล ต่างเป็น Big Fan ของอาหารไทย และก่อนจะจบอีเว้นท์นี้ สาวๆ ก็ไม่ลืมมอบของขวัญให้มูมู่ไทย ด้วยเมดเล่ย์เพลงฮิตทั้งไทยและต่างประเทศมาเต้นโชว์อีกด้วย บอกได้เลยว่าพวกเธอคือติ๊กต๊อกเกอร์ท่านหนึ่ง! และใครที่อยากเห็นสองสาวเต้นเพลง K-POP แบบจัดเต็ม สาวๆ ก็ไม่ลืมเช่นกัน กับ K-Pop Medley ที่ทั้งเท่ทั้งคิ้วท์จนแฟนๆ ต้องร้องขอให้เต้นอีกรอบ!ผ่านมาครึ่งทาง แต่โมเม้นต์มันจุกอกไม่ไหว แต่ก่อนที่แฟนๆ จะจะยิ้มจนปวดแก้มไปกับความน่ารักและแฟนเซอร์วิสและล้นใจของสาวๆ พวกเธอก็พาแฟนๆ ไปสนุกกันอีกครั้ง กับโชว์ที่ยังคงอัดแน่น ในเพลง Save Me, I Love Too, LLL และ Two Rabbits และ dangdang ที่มูมู่ไทยแฟนชานท์กันดังสุดๆ และยังทำโปรเจกต์น่ารักๆ ให้อีกด้วย ทำเอาสาวๆ ใจฟูยิ้มแก้มปริกันเลยทีเดียวและก่อนจะปิดฉาก ‘MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT [TWO RABBITS CODE] - ASIA TOUR in BANGKOK’ ก็จัดเต็มกับอังกอร์ที่มาแบบเมดเลย์ ในเพลง DINGGA, HIP, Décalcomanie, Like Yesterday และ Um Oh Ah Yeh ที่สนุกกันจนหยดสุดท้าย ซึ่งทั้ง 2 สาว ก็ไม่ลืมขอบคุณแฟนๆ ชาวไทย ที่มารวมตัวสร้างความสุข ความสุข และความทรงจำดีๆ ไปด้วยกัน พร้อมกับสัญญาจะกลับมาหามูมู่ชาวไทยที่สุดแสนจะน่ารัก! อีกแน่นอน