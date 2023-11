ฮอตเกินต้าน! JO1 ปล่อยวีดีโอการแสดงเพลง Venus กับ สเตจที่ 4 “ทะเลเมฆกับดอกไม้ไฟ” สุดอลังการที่ฮอกไกโด ในโปรเจกต์ HOT JAPAN with JO1

มีงานออกมารัว ๆ ให้ว้าวุ่นกันไม่หยุด กับหนุ่ม ๆ โกลบอลบอยกรุ๊ปจากญี่ปุ่น JO1 (เจโอวัน) ไม่ว่าจะเป็น MV เพลง Eyes On Me (feat.R3HAB) ที่ได้ดีเจชื่อดังระดับโลก R3HAB มาโปรดิวซ์และบันทึกเสียงให้ที่ LA หรือคอนเสิร์ต 2023 JO1 1ST ASIA TOUR 'BEYOND THE DARK' LIMITED EDITION in Bangkok ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ประเทศไทย ล่าสุด JO1 ปล่อยวีดีโอการแสดงในโปรเจกต์ HOT JAPAN with JO1 โดยเลือกเพลง Venus เพลงหลักจากอัลบั้มล่าสุด EQUINOX มาแสดงในสเตจลำดับที่ 4 “ทะเลเมฆกับดอกไม้ไฟ” ที่จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นท่าเต้นในเพลง Venus ที่ JO1 ถ่ายทอดออกมาผสมผสานทั้งความพลิ้วไหวอ่อนช้อยและมั่นคงแข็งแรง ท่ามกลางธรรมชาติกว้างใหญ่ตระการตาของฮอกไกโดที่ถูกปกคลุมไปด้วยทะเลเมฆ บางช่วงจะเห็นแสงของดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นผ่านพ้นขอบฟ้า นอกจากนี้ยังจัดเต็มกับดอกไม้ไฟสุดอลังการ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาและเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวญี่ปุ่น ทั้งหมดนี้ทำให้การแสดงในเพลงนี้ทรงพลังน่าหลงใหลมากขึ้นไปอีก ฮอตแค่ไหนไปดูกัน!HOT JAPAN Spectacle Video|Venus × UNKAI with Fireworkshttps://www.youtube.com/watch?v=DN3o9e5-SKkเท่านั้นยังไม่พอ รอชมคลิปของหนุ่ม ๆ ใน “HOT JAPAN MOVIE in Hokkaido” จะมีทั้งหมดสามตอน โดยเหล่าสมาชิก JO1 จะพาไปสัมผัสแง่มุมและเสน่ห์ต่าง ๆ ที่น่าค้นหาของฮอกไกโด ติดตามได้ที่ยูทูปของ JO1 เร็ว ๆ นี้Venus เป็นเพลงในลำดับที่ 4 ของโปรเจกต์ HOT JAPAN with JO1 ที่เปิดตัวมาครบ 1 ปี และได้ JO1 มาเป็นแอมบาสเดอร์ ถ่ายทอดความฮอตด้านต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ผู้คน วัฒนธรรม และอื่น ๆ ออกสู่สายตาชาวโลกเว็บไซต์ HOT JAPANhttps://hot-japan.jp/3 เพลงกับ 3 สเตจที่ผ่านมา เปิดตัวด้วยเพลง "Born To Be Wild" JO1 ไปร้องและเต้นกลางทะเลสาบยามานากะโดยมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิอยู่เบื้องหลัง ซึ่งทั้งสองแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกHOT JAPAN Spectacle Video|Born To Be Wild × Mt. Fujihttps://www.youtube.com/watch?v=6IyYxhCjInEถัดมาที่เพลง "YOLO-konde" กับความสนุกของเทศกาลอาโอโมริเนบุตะ จัดขึ้นในฤดูร้อนของญี่ปุ่นช่วงต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี แต่ครั้งนี้ JO1 ได้ไปปรากฏตัวในช่วงฤดูหนาว ฮอตจนหิมะแทบละลายHOT JAPAN Spectacle Video|YOLO-konde × NEBUTA in AOMORIhttps://www.youtube.com/watch?v=ByV0As8YxJgและเพลงที่สาม ALL HOURS ที่ปราสาทฮิเมจิ มรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น กับความงามของดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิที่บานสะพรั่งปลิวไสวทั้งกลางวันและกลางคืน ต่อจากนี้ JO1 จะพาเราไปค้นพบกับอะไรที่ไหน มาติดตามไปด้วยกัน ระหว่างนี้ก็ปักหมุด หาข้อมูล รอไปตามรอยกันHOT JAPAN Spectacle Video|ALL HOURS × HIMEJI Castle with SAKURAhttps://www.youtube.com/watch?v=NJqRuxZd6xE#HOTJAPAN #JO1