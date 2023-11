วาสนาพี่สาวแจม! ใจละลายกันยกฮอลล์ ‘JO1’(เจโอวัน) รัวความสนุก จัดเต็มความมันส์ไม่ยั้ง

ความฮอตพุ่งทะยานไม่หยุด กับความสนุกที่ 11 หนุ่มขนมามอบให้กับพี่สาวแจม (JAM : ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) ในคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเขาในเมืองไทย ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ Union Hall ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ โดยผู้จัด Avalon Live ที่เสิร์ฟความมันส์สุดฟินตลอด 2 ชั่วโมง!แต่ก่อนจะพาทุกคนไปกระโดดกันจนเวทีโยก สมาชิกทั้ง 11 คนและได้พบปะกับพี่ๆ สื่อมวลชนก่อนพบกับแฟนๆและแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยของพี่สาวแจม กับความสนุกสุดมันส์ที่พร้อมจะระเบิดขึ้นใน 3 2 1! เมื่อ 11 หนุ่ม JO1 ปรากฏตัวขึ้นมาบนเวทีด้วยลุคสุดจะเกินต้าน ในเพลง SuperCali, Rose และ Trigger ก่อนพวกเขาจะส่งเสียงทักทายชาวแจมอย่างสุดเสียงว่าเพียงเท่านี้ก็ทำเอาชาวแจมกรี๊ดลั่นสนั่นฮอลล์ และส่งเสียงเชียร์พวกเขาอีกครั้ง เมื่อหนุ่มๆ JO1 แนะนำตัวทักทายทีละคน ด้วยสไตล์ที่แตกต่าง เรียกว่าเท่บ้าง น่ารักบ้าง คูลๆ บ้าง ก่อนจะปล่อยหมัดฮุกที่ทำเอาพี่สาวแจมเขินม้วน ด้วยภาษาไทยที่ว่านาทีนี้บอกได้เลยว่าพี่สาวแจมแทบจะทรุดกับความดาเมจของหนุ่มนิฮงจินอ้อนพี่สาวแจมให้ใจละลายไปแล้ว หนุ่มๆ JO1 ก็พร้อมระเบิดความน่ารักต่อเนื่อง กับเพลง Run&Go, NEWSmile, We Good และ Dreaming Night ลิสต์เพลงที่แสนจะสดใสมากที่สุดในคอนเสิร์ตนี้ และไปต่ออย่าให้เอเนอร์จี้ดรอป กับเพลงจังหวะหนักๆ ดนตรีแน่นๆ ในเพลง Born To Be Wild , OH-EH-OH ที่เรียกได้ว่าสเปเชียลสุดๆความมันส์ระอุขึ้นเรื่อยๆ หนุ่มๆ JO1 ไม่ลืมเช็คพลังงานของชาวแจม ทั้งด้านหน้าด้านหลัง ผ่านมากว่าครึ่งทางแต่พลังงานพี่สาวแจมยังเต็มหลอด พร้อมไปสนุกกันต่อในเพลงโยกเบาๆ อย่าง Bokura no Kisetsu, Gradation และโยกกันให้สุดตัวไปกับเพลง Venus, Phobia และ With USพักเบรกความสนุกกันสักครู่ เพราะหนุ่มๆ เขาเตรียม Event สุดพิเศษมาฝากชาวแจมอีกด้วย กับกิจกรรม Make A Wish ที่จะทำให้ความปรารถนาของชาวแจมเป็นจริง ถือเป็นช่วงเวลาที่ทั้งอบอุ่นและใกล้ชิด เพราะแฟนๆ และ JO1 ได้ทักทาย พูดคุยกันอย่างน่ารัก จากข้อความที่แฟนๆ ได้เขียนมาให้พวกเขา เป็นกิจกรรมที่หนุ่มๆ ทุ่มกันสุดตัว โชว์เสน่ห์ความน่ารักน่าเอ็นดูออกมาตลอดเวลาเมื่อ Event จบลง ความสนุกก็มาต่อคิวทันที JO1 โดดกันต่อเนื่องกับเพลงสุดเร้าใจอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Eyes On Me, Algorithm, Walk It Like I Talk It, Speed of Light, YOLO-konde และเพลงสุดท้าย Tiger ที่ไม่ท้ายสุด เพราะเมื่อหนุ่มๆ ลงจากเวที ชาวแจมก็ส่งเสียงตะโกนเรียกชื่อ JO1 สนั่นฮอลล์อีกครั้ง ก่อนที่พวกเขาจะกลับขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมมอบอังกอร์ให้แฟนๆ ในเพลง RadioVision, MUGENDAI และ TSUKAME เป็นการส่งท้ายความสนุก ความประทับใจในคอนเสิร์ตครั้งนี้ และก่อนจะโบกมือบ๊ายบาย หนุ่มๆ JO1 ไม่ลืมสัญญากับแฟนๆ ว่าจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งแน่นอน