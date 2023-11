SABUY SPEED ผนึกJ&T HOME รุกตลาดเปิดจุดรับ-ส่งพัสดุ 365 วัน

ผู้จัดการรายวัน 360 - J&T HOME ภายใต้การบริหารงานของ J&T Express สร้างความสะดวกสบาย เปิดรับ-ส่งพัสดุทั่วไทยตลอด 365 วัน ผ่าน SABUY SPEED บริษัทในเครือบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เร่งขยายฐานผู้ใช้บริการ สนับสนุนธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) สร้างสมรรถนะในการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยราคาเริ่มต้นเพียง 18 บาทนายพรวิทย์ ไหลท่วมทวีกุล Chief Sale Officer บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยว่า “ธุรกิจขนส่งในยุคปัจจุบัน กลายเป็นหนึ่งตัวแปรสำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เนื่องจากตลาดอีคอมเมิร์ซมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดส่งผลให้ธุรกิจขนส่งเติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสิ่งสำคัญของการทำธุรกิจคือต้องมีการพัฒนา และพร้อมปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคเสมอ”ที่ผ่านมาทางกลุ่ม SABUY SPEED ภายใต้เครือสบาย กรุ๊ป ผู้ให้บริการธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกส่ง (Drop-Off Store) มีการวางแผนขยายบริการร้านสะดวกส่งให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงทุกพื้นที่ อีกทั้งขยายระบบ SABUY Ecosystem ให้ครบวงจร“การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ทำให้เรามีการปรับตัวอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเรื่องการบริการรับ – ส่งพัสดุทุกวัน 365 วันไม่มีวันหยุดทั้งวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ด้วยแนวคิดนี้จึงทำให้ SABUY SPEED ภายใต้เครือสบาย กรุ๊ป ผนึกกำลังพันธมิตร J&T HOME เปิดรับ-ส่งพัสดุ 365 วัน โดยลูกค้าสามารถส่งพัสดุที่ร้านในเครือ SABUY SPEED ได้แก่ Shipsmile, Plus Express, The Letter Post, Point Express, Speedy, Payspost, และ Paypoint ที่มีทั้งหมด 22,000 สาขา ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด และรองรับกับการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง “นางลิลลี่ เฉิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด J&T Express ประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง J&T HOME และ SABUY SPEED ในครั้งนี้ เพื่อขยายเครือข่ายการบริการของ J&T HOME ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยว่า “เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการขนส่งพัสดุที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ J&T HOME ได้ในสาขาใกล้บ้าน ในฐานะผู้ให้บริการด้านการขนส่งอย่างครบวงจร ทั้งศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ 1 เพื่อติดตามพัสดุลูกค้าแบบเรียลไทม์ Jet Transport บริการรถขนส่งครอบคลุมพื้นที่ 928 อำเภอ 77 จังหวัด J&T Fulfillment การจัดการคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ รวมถึง J&T International บริการขนส่งพัสดุระหว่างประเทศครบวงจร ที่ขยายเครือข่ายครอบคลุม 13 ประเทศทั่วโลก การร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งการส่งมอบประสบการณ์การบริการอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ”“การร่วมมือกันระหว่าง SABUY SPEED และ J&T HOME เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ และผู้บริโภคให้มีความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ท่ามกลางการแข่งขันธุรกิจขนส่งในยุคปัจจุบัน” นายพรวิทย์ กล่าวบริษัท สบาย สปีด จำกัด ผู้ให้บริการธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกส่ง (Drop-Off Store) ภายในเครือทั้ง 7 แบรนด์ ได้แก่ Shipsmile Service, Plus Express, The Letter POST, Point Express, PaysPOST, Paypoint, และ Speedyโดยบริการ J&T HOME ผ่านร้านในเครือ SABUY SPEED ทั่วประเทศ มีค่าขนส่งเริ่มต้นที่ 18 บาท รองรับน้ำหนักสูงสุดถึง 50 กก. และส่งได้ทุกวันไม่มีวันหยุดราชการ