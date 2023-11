เบสท์ เอ็กซ์เพรส ยกระดับคุณภาพการให้บริการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร

เบสท์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย มุ่งสร้างความไว้วางใจสู่การให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นเลิศ ด้วยการดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการจัดส่งพัสดุด่วนและการจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 (ไอเอสโอ 9001 เวอร์ชัน 2015) Quality Management System (QMS) จาก LRQA องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระบบคุณภาพชั้นนำของโลก รวมถึงรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เช่น รางวัลด้านนวัตกรรมการบริการยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยมแห่งปี ในด้านการบริการ เบสท์ เอ็กซ์เพรส ไม่หยุดที่จะพัฒนาการบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าแบบครบวงจร ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วไทยจากแนวโน้มอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโตเพิ่มขึ้น และความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น เบสท์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ได้รวบรวมบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า มีทั้งบริการหลัก (Door-to-Door) และบริการเสริม (Value Added Services) ได้แก่บริการรับพัสดุถึงหน้าบ้าน (Door-to-Door Pick up Service)เป็นบริการเข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้าน ฟรี! ตั้งแต่ชิ้นแรกโดยไม่จำกัดจำนวนชิ้น ซึ่ง เบสท์ เอ็กซ์เพรส เป็นผู้ให้บริการรับส่งพัสดุด่วนถึงที่เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย โดยลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการรับส่งพัสดุได้จากหลายช่องทาง เช่น โหลด แอปฯ BEST Express บนมือถือ แล้วกดใช้บริการได้ทันที หรือเพิ่มเป็นเพื่อนกับ BEST Express ผ่าน Line Official Account: @BESTEXPRESSTH ก็สามารถกดเรียกใช้บริการเข้ารับถึงหน้าบ้าน ทั้งสามารถค้นหาสาขา ตรวจสอบราคาเบื้องต้น และเช็กสถานะพัสดุ หรือนัดรับพัสดุได้ง่ายๆ แค่โทร.หาสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ (CS Hotline) ที่หมายเลข 0-2108-8000บริการเก็บเงินปลายทาง BEST Expressเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery หรือ COD) มีค่าบริการเพียง 2% ของมูลค่าสินค้า โดยมูลค่าสินค้าที่จะเก็บจากผู้รับปลายทางจะต้องไม่เกิน 50,000 บาท และ ฟรีค่าธรรมเนียมการตีกลับ กรณีที่ส่งสินค้าไม่สำเร็จ หรือการตีกลับพัสดุกรณีลูกค้าปฏิเสธรับสินค้าบริการ BEST Fast Trackให้บริการเฉพาะจัดส่งพัสดุด่วนพิเศษ ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 0.5-20 กิโลกรัม โดยคิดค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าขนส่งมาตรฐาน คือ น้ำหนักตั้งแต่ 0.5-10 กิโลกรัม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มเติม 15 บาท และน้ำหนักตั้งแต่ 11-20 กิโลกรัม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มเติม 30 บาท โดยลูกค้าสามารถใช้บริการเสริม BEST Fast Track ได้ที่สาขาใกล้บ้าน และชำระค่าใช้จ่าย ณ จุดบริการบริการประกันภัยสินค้า (Insurance)เป็นบริการเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพัสดุโดยตรง (ไม่รวมความเสียหายต่อเนื่อง) ในราคาเริ่มต้นแค่ 10 บาท เบี้ยประกันภัยเพียง 0.4% และคุ้มครองพัสดุสูงสุด 30,000 บาทจากนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาจาก เบสท์ (BEST Inc.) ในประเทศจีน บริษัทแม่ของ เบสท์ ประเทศไทย ทั้งซอฟต์แวร์และเครื่องจักรต่างๆ ที่ทันสมัย มาใช้ภายในศูนย์กระจายพัสดุ (HUB) ที่รองรับการคัดแยกพัสดุจำนวนมหาศาลจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ระบบการคัดแยกสินค้าอัตโนมัติ (Auto Sort System) ระบบการวัดขนาด และน้ำหนักอัตโนมัติ และการนำเครื่องจักรต่างๆ มาช่วยเพิ่มความรวดเร็วของการคัดแยกพัสดุ ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าพัสดุทุกชิ้นที่ส่งกับ BEST Express จะไปถึงปลายทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัย สะดวกสบายทั้งคนส่งและคนรับแน่นอนสนใจใช้บริการ BEST Express ติดต่อได้ที่ Call center 0-2108-8000 หรือแอด LINE Official Account: @BESTEXPRESSTH (มี@ด้วย) หรือคลิก https://lin.ee/jj3oCAb และค้นหาสาขา ตรวจสอบราคาเบื้องต้น เช็กสถานะพัสดุ ได้ที่ www.best-inc.co.th