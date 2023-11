“CRAVITY” เวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทย โดนตก ฟินกันทั้งฮอลล์

จบลงไปแล้วแบบสมการรอคอย กับเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยของศิลปินบอยแบนด์ภายใต้สังกัด “Starship Entertainment” กับงานซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น 5.5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ งานนี้ได้รับการตอบรับจาก “LUVITY” (ลอบิตี้) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมสร้าง “MASTERPIECE” ไปด้วยกันเต็มพื้นที่จัดการแสดง“CRAVITY” ได้เปิดโชว์กับบทเพลง “Get Lifted”, “Baddie” และ “My Turn” เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ได้ทั้งฮอลล์ ก่อนส่งต่อเข้าเพลงฮิตอีกมากมาย ที่ผ่านการจัด Setlist มาเป็นอย่างดี ทำให้แฟน ๆ ได้ฟินกันแบบนอนสต็อป โดยมีหลาย ๆ บทเพลงที่ได้ทำการ Rearrange ขึ้นใหม่เป็นเวอร์ชั่นคอนเสิร์ตในครั้งนี้โดยเฉพาะอีกด้วย อย่างเพลง “Give me your love” และ “Maybe Baby” และโชว์ไฮไลท์อย่างเพลง “JUMPER” ทั้ง Production และการแสดงจัดเต็มแบบสุด ๆ โดยคอนเสิร์ตในประเทศไทยครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่หนุ่ม ๆ “CRAVITY” ได้แสดงเพลงไตเติ้ลหลักอย่าง “Ready or Not” จากมินิอัลบั้มที่ 6 SUN SEEKER ให้แฟน ๆ ชาวไทยได้ดูเป็น “ครั้งแรก” อีกด้วย! โดยตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมงเต็ม กับ 20 บทเพลงที่ “CRAVITY” ได้คัดสรรอย่างตั้งใจ เพื่อนำมาฝากแฟน ๆ ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ เรียกได้ว่าจุใจแบบสุด ๆ พร้อมเสริมทัพด้วย Production สุดปัง ทั้งแสง สี เสียง ที่สร้างสรรค์งานโดย "BEX", "YJ PARTNERS", "PROUD2" และ "Starship Entertainment" เรียกว่างานนี้แฟน ๆ คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม!โดยในช่วงท้ายของคอนเสิร์ต แฟน ๆ ก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้กับหนุ่ม ๆ อีกด้วย ทั้งแฟนโปรเจกต์สุดซึ้งกับข้อความน่ารัก ๆ และเค้กที่มีข้อความบอกว่า “คราวิตี้ Performance สุดปัง ขอบคุณกับความตั้งใจและทำงานอย่างหนักในเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้” นับเป็นโมเม้นท์ดี ๆ ส่งท้ายคอนเสิร์ตที่สุขใจทั้งผู้รับและผู้ให้ ซึ่ง “CRAVITY” ก็กำลังเติบโตขึ้นทุกวันด้วยภาพลักษณ์ใหม่ที่โตขึ้นในทุก ๆ ผลงาน ฝากแฟน ๆ ร่วมให้กำลังใจทั้ง 9 หนุ่มไปด้วยกันนาน ๆ จนกว่าจะพบกันใหม่ โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ของงานเพิ่มเติมได้ที่ Official Facebook: BEXConcert และ X: @BEX_Concert#MASTERPIECE_IN_BKK#CRAVITY_1ST_WORLD_TOUR#CRAVITY #BEX