ปิดฉากสวยงาม! “K-EXPO THAILAND 2023” สายสัมพันธ์ด้านการทูต 65 ปี ไทย-เกาหลี นำทัพมอบความสุข KEY (SHINee), ONF, กลัฟ คณาวุฒิ, PROXIE

จบลงไปแล้วกับงาน K-EXPO THAILAND 2023 ที่ในปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Hall 1-2 ซึ่งในปีนี้ ทาง “K-EXPO Thailand 2023” จัดขึ้นภายใต้ธีม “BE YOUR NEXT K”Mr. Jo Hyun-rae, President of the Korea Creative Content Agency (KOCCA) ในฐานะผู้จัดงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน K-EXPO Thailand 2023 ในครั้งนี้ว่า “ที่ได้มาจัดงานครั้งนี้ เพราะปีนี้ตรงกับวันครบรอบสายสัมพันธ์ด้านการทูต 65 ปีระหว่างไทยและเกาหลี ในด้านของอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ของประเทศไทยและเกาหลี เป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้ทำงานร่วมกัน”และนอกจากนี้ท่านได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของการพัฒนาการทำคอนเทนต์ให้ถูกใจคนไทยและคนเกาหลี ว่า วันนี้ภายในงานมีอุตสาหกรรมสื่อและธุรกิจ B2C มาจากเกาหลี มีสินค้าและบริการหลากหลายที่พร้อมให้ความสนุกและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับทุกท่าน หวังว่าทุกท่านจะได้รับไอเดียความคิดสร้างสรรค์กลับไปมากขึ้น และขอให้ความสัมพันธ์ไทยกับเกาหลียาวนานยิ่งขึ้นไปครับสำหรับกิจกรรมในนิทรรศการ K-EXPO Thailand 2023 (B2C) วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 ณ HALL 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ภายในงานประกอบด้วยโซนนิทรรศการ K-Content โดยหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสื่อจากสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ HALL 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง K-Pop และ T-Pop อาทิ KEY (SHINee), ONF, กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์, PROXIE,และ BERRY BERRY นอกจากนี้ภายในงานก็มีกิจกรรมมากมาย รวมไปถึงมีศิลปิน K-Pop และ T-Pop มาร่วมสร้างสีสันเพิ่มอีกด้วย ณ HALL 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร