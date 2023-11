bamm ส่งเพลงล่าสุด “เกือบเป็นแฟน” เพลงใหม่ในมินิอัลบัม “bamm NEXT DOOR”

ถึงเวลาปล่อยเพลงใหม่ในมินิอัลบัมล่าสุดจากศิลปินที่มาพร้อมกับความสามารถทั้งร้องเต้นและเอ็นเตอร์เทนผู้ชมอย่าง bamm ที่เพิ่งปล่อยมินิอัลบัมที่มีชื่อว่า bamm NEXT DOORเมื่อวง bamm ได้มาเป็นเพื่อนข้างบ้านที่คอยห่วงใย และชอบใส่ใจเรื่องราวของเรา เพื่อนข้างบ้าน แก๊งนี้ อาจจะดูเหมือนอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของเราไปซะทุกเรื่อง แต่พวกเขาพร้อมจะคอยอยู่ข้างๆ ถ้าคุณรู้สึกเหงาเมื่อไหร่ bamm NEXT DOOR จะคอยอยู่เป็นเพื่อนคุณเสมอ“เกือบเป็นแฟน” (Close Enough) เพลงใหม่ล่าสุดจากวง bamm เพลงนี้เป็นเพลงที่ต้องการจะสื่อถึงคนที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อคนที่ชอบ เพราะแอบหวังว่าสักวันก็คงจะได้เป็นแฟน แต่ไม่ว่าจะพยายามทำเพื่อเขาขนาดไหน สุดท้ายจะทำยังไงก็ไม่ใช่อยู่ดี บอกเลยว่าเป็นเพลงเศร้าแต่สนุกได้ใจไปเต็มๆ ในมิวสิควิดีโอที่เพิ่งปล่อยไปนั้น มางสมาชิกสาวจากวง bamm สวมบทบาทเป็นผีสาวที่หลงรักชายหนุ่ม ที่ได้ จั๋ง จากวง PERSES มารับบทบาทพระเอก MV โดยมางต้องการให้เขาได้เห็นตัวตนที่ไม่ใช่แค่วิญญาณ จึงพยายามทำทุกวิถีทางด้วยเวลาที่จำกัด และมี เปา กับ อาร์ตี้ ที่มาขัดขวางสารพัดวิธี จนชายหนุ่มเกือบจะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของผีสาว แต่สุดท้ายก็ได้เห็นแค่รองเท้าที่ผีสาวทิ้งไว้ โดย MV ได้ทิ้งท้ายไว้ให้รอติดตามชมตอนต่อไป ซึ่งตอนต่อไปที่ว่าจะเป็นยังไง รอชมได้เร็วๆ นี้!ติดตามฟังเพลง “เกือบเป็นแฟน” (Close Enough) จากวง bamm ได้ตั้งแต่วันนี้ที่ Youtube/ LIT Entertainment และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทาง Instagram: bammofficial_th, LIT Entertainment, Facebook: bamm, LIT Entertainment, Twitter : LIT Entertainment, TikTok: bamm_official