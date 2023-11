เปิดโหมดความสนุก ประกอบสร้างโมเม้นต์แห่งความสุข และเฉลิมฉลองเทศกาลฮอลิเดย์ปีนี้ไปกับชิเซโด้ ในงาน Shiseido Ginza Tokyo Play for Joy. Play for Beauty.

ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขปีนี้ แบรนด์ชิเซโด้ชวนทุกคนมาสนุกสนานกับกิจกรรมที่อบอวลไปด้วยความสุข และร่วมประกอบสร้างช่วงเวลาแสนพิเศษอันอบอุ่น กับคนที่คุณรักผ่านงาน Shiseido Ginza Tokyo Play for Joy. Play for Beauty.ที่นำเสนอ Holiday Collection 2023 อันเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจจาก “ศิลปะพิกเซล” (Pixel art) ซึ่งแบรนด์ชิเซโด้เชื่อว่าช่วงเวลาในชีวิตที่เราได้เล่นสนุกเปรียบเสมือนความทรงจำ 1 พิกเซลเมื่อเรียงร้อยประกอบสร้างเข้าด้วยกันในหลากหลายโมเม้นต์ก็จะกลายเป็นช่วงเวลาที่สวยงามและ ล้ำค่า เพื่อมอบเป็นของขวัญแห่งความงดงามให้ตัวเอง และคนที่คุณรักได้เปล่งประกายในเทศกาลแห่งความสุขนี้โดยแบรนด์ SHISEIDO ได้รังสรรค์บรรยากาศความสนุกสนานในช่วงเทศกาลแห่งความสุขของย่าน Ginza ณ ใจกลางห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนในโซน Hall of Fameโดยมีหลากหลายกิจกรรมที่แบรนด์ SHISEIDO ได้นำเสนอขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการส่งต่อความสุข และความสนุกสานเพื่อตอบแทนลูกค้าคนสำคัญไม่ว่าจะเป็น- Play for Beautyไปกับการนำเสนอ Shiseido Holiday Collection 2023 ดีไซน์ลิมิเต็ดอิดิชั่น ลวดลายสวยงามที่ถ่ายทอดช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลณย่านกินซ่า ผ่าน “ศิลปะพิกเซล” (Pixel art)ในคอนเซปต์ Tokyo-in-a-gameลงบนผลิตภัณฑ์ ULTIMUNE เซรั่มอันดับ 1จากชิเซโด้ และชุดของขวัญสุดพิเศษหลากหลายชุด สำหรับส่งต่อความสุขให้ตัวเองและคนที่คุณรักพร้อมรับบริการห่อของขวัญ FuroshikiPlay for Joyไปกับโซน Shiseido Arcadeที่เต็มไปด้วยเกมหลากหลายให้ร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็นเกมตู้ในความทรงจำ,ตู้คีบและตู้กาชาปองพิเศษจากชิเซโด้ , Create your 8Bit Photo Boothให้ทุกคนได้สร้าง avatarของตัวเองแบบ real timeและความสนุกสุดพิเศษกับ “CATCH GIVE HAPPY GAME”เกมเก็บของรางวัลในรูปแบบ Interactiveภายในงานอบอวลไปด้วยมวลแห่งรอยยิ้มและความสุขกับ Mini concert ของFriend of Shiseido Ultimune ที่นอกจากจะมอบของขวัญเป็นโชว์ร้องเพลงสุดพิเศษแล้ว ยังร่วมแชร์โมเมนต์ความสนุกสนานร่วมเล่นเกมในโซน Shiseido Arcade ,พูดคุยอย่างเป็นกันเองถึงโมเม้นต์พิเศษที่ประทับใจในปีนี้พร้อมบอกเล่าประสบการณ์การดูแลผิวด้วยเซรั่ม Ultimuneพร้อมกันนี้ ยังมีแขกคนสำคัญของแบรนด์ชิเซโด้มาร่วมประกอบสร้างโมเม้นต์แห่งความสุขอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น แอน ทองประสม Friend of Shiseido Future Solution LX,แบงค์ ธิติ และพิมฐา ,อัพภูมิ พัฒน์ ,ส้มมารี ,เจนนิษฐ์ ,มอส-ภาณุวัฒน์ และ แบงค์-มณฑป ,เบน-บัญญพนต์ ,ต้าห์อู๋ พิทยา และออฟโรด กันตภณ, 5 สมาชิกวง Perses, เล้ง ธนพลรวมไปถึงเหล่า Beauty blogger, Influencerอีกหลากหลายท่านกิจกรรม Shiseido Ginza Tokyo Play for Joy. Play for Beauty.จัดขึ้นที่ชั้น Mโซน Hall of Fameณห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนในวันที่ 2-8พฤศจิกายน 2566พร้อมรับของขวัญและโปรโมชั่นพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็น-เพียงลงทะเบียนรับฟรี New Ultimune 3 Days Challenge (1.5mlx6pcs)มูลค่า 900.-พร้อมรับสิทธิ์เล่นเกมในงาน-ร่วมตรวจสภาพผิวด้วย Skin Visualizerเครื่องตรวจผิวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่บอกค่า Blood Circulationของผิวเพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะและดีที่สุดให้กับคุณพร้อมรับฟรี Ultimuneขนาด 10mlมูลค่า 950.--รับบริการห่อของขวัญ Furoshikiศิลปะการห่อของขวัญด้วยผ้าแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ตามยอดที่กำหนด-รับส่วนลด ,คะแนนสะสมและของขวัญพิเศษเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ตามยอดที่กำหนด