Tinder ปล่อยแคมเปญระดับโลก เตือนภัยโรแมนซ์สแกม

Tinder และ Match Group เปิดตัวแคมเปญใหม่ เนื่องในวันป้องกันภัยจากโรแมนซ์สแกมสากล หรือWorld Romance Scam Prevention Day ดึง โจนาธาน เบนเนตต์ (Jonathan Bennett) นักแสดงชื่อดังจากภาพยนตร์คอมมาดี้วัยรุ่นสุดฮิตในยุค 2000 “Mean Girls” และผนึกองค์กรนานาชาติต่อสู้โรแมนซ์สแกม ช่วยเตือนผู้ใช้ Tinder ถึงวิธีหลีกเลี่ยงมิจฉาชีพที่หลอกรักออนไลน์วันป้องกันภัยจากโรแมนซ์สแกมสากล (3 ตุลาคมของทุกปี) จะเป็นวันที่สร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาโรแมนซ์สแกมที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนทุกเพศทุกวัยหลายล้านคนทั่วโลก และเพื่อเตือนให้ทุกคนระวังตัวไม่โอนเงิน หรือลงทุนให้กับคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนสเตฟานี แดนซี รองประธานอาวุโสด้านการตลาดทั่วโลกของ Tinder กล่าวว่า “ทุกคนที่ Tinder ภูมิใจที่เป็นผู้นำด้านความปลอดภัย และสร้างแคมเปญที่มีประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ และทำให้การออกเดทบนแอพของเราและแพลทฟอร์มออนไลน์อื่นๆ มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องในวันป้องกันภัยจากโรแมนซ์สแกมสากล เรากำลังพยายามอย่างมากที่จะให้ความรู้กับผู้ใช้แอพฯ ทุกเพศทุกวัยถึงวิธีการป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์”โจนาธาน เบนเนตต์ เปิดเผยว่า “ นอกจากแฟนๆ จะได้สนุกกับมีม (Meme) สุดโปรด หรือคำพูดสุดฮิตจากหนังในวันที่ 3 ตุลาคมนี้แล้ว จะดียิ่งขึ้นไปอีกว่าเราสร้างการรับรู้ว่าเราสามารถเรียนรู้จากการพูดคุยกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์ได้อย่างไร อยากให้ทุกคนจดจำความสำคัญของวันนี้และตระหนักรู้ให้มากขึ้นถึงพฤติกรรมของพวกมิจฉาชีพออนไลน์ที่ควรระวัง”อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสอบสวนกลาง หรือ FBI ระบุว่า มิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนคริปโตที่ถือเป็นการหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา อย่าง Pig Butchering ที่มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ถูกโรแมนซ์สแกมหลอกให้รักเพื่อโกงเงินมากที่สุด แต่ก็พบว่ากลุ่มคนหนุ่มสาวเริ่มตกเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นทุกปีด้าน เคธี่ วอเทอร์ส กรรมการบริหารของ Advocating Against Romance Scammers กล่าวว่า “จุดประสงค์ในการกำหนดให้วันที่ 3 ตุลาคม เป็นวันป้องกันภัยจากโรแมนซ์สแกมสากล คือเพื่อตอกย้ำว่ามลทินและบาดแผลในใจของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเป็นเหตุให้กว่า 97% ไม่กล้ารายงานหรือเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเอง ดังนั้น Advocating Against Romance Scammers จึงได้ก่อตั้งให้วันที่ 3 ตุลาคม เป็นวันที่จะรวบรวมทุกคนและทุกองค์กรทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากกลโกงของมิจฉาชีพ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความรุนแรงของการถูกควบคุม เล่นกับจิตใจและการถูกหลอกด้วยสารพัดวิธีเพื่อโกงเงิน ขอขอบคุณบริษัท Match Group และ Tinder ที่เข้าร่วมแคมเปญในครั้งนี้ และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ใช้งานบนแพลทฟอร์มออนไลน์ทั่วโลก”แคมเปญนี้เป็นการทำงานต่อเนื่องจาก แคมเปญสร้างการตระหนักรู้ให้ผู้ใช้บนแอพเพื่อป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของ “โรแมนซ์สแกม” ล่าสุด แคมเปญสร้างการตระหนักรู้สาธารณะของMatch Group ที่เปิดตัวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เพื่อช่วยเตือนผู้ใช้ถึงวิธีป้องกันตัวเองจากการหลอกลวงบนโลกออนไลน์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แบรนด์ต่างๆ ในเครือ Match Group ได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกัน และเตือนภัยผู้ใช้แพลทฟอร์ม เกี่ยวกับกลโกงและการหลอกลวงรูปแบบต่างๆ ทั้งการแนะนำฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยใหม่ ๆ เช่นการยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายวีดีโอเซลฟี่ วิดีโอแชท รวมถึงการตรวจสอบบทสนทนาระหว่างผู้ใช้ไม่ว่าภาษาใดก็ตามและการส่งข้อความป็อปอัพแนะนำเรื่องความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ และหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Advocating Against Romance Scammers กรุณาคลิก ที่นี่