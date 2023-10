“แดเนียล ซีซาร์” พร้อมเป็น Best Part ในเดือนธันวาของทุกคนแล้ว! ใน “Daniel Caesar Presents Superpowers World Tour Leg 3: Australia + Asia + Hawaii in Bangkok”

ด้วยสไตล์เพลง R&B ที่มีลายเซ็นเฉพาะตัวและร่วมสมัย ผสานกับแนวเพลงหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโซล, ร็อก, อัลเทอร์เนทีฟ และป๊อป ทำให้ผลงานของแดเนียล ซีซาร์ครองใจแฟน ๆ ทั่วโลก และยังประสบความสำเร็จทั้งยอดขาย และคำชมจากเหล่านักวิจารณ์เพลง การันตีด้วยยอดผู้ฟังกว่า 20 ล้านคนต่อเดือนใน Spotify และกว่า 1.6 ล้านผู้ติดตามใน YouTubeในปี 2017 “Freudian” อัลบั้มแรกของแดเนียลสร้างปรากฏการณ์ R&B ฟีเวอร์ด้วยผลงานเพลงฮิตอย่าง "Best Part" (featuring H.E.R.) "Get You" (featuring Kali Uchis) คว้ารางวัล Grammy Award สาขา การแสดง R&B ยอดเยี่ยม (Best R&B Performance) และ “Blessed” บีไซด์แทร็กจากอัลบั้มเดียวกัน ยังอยู่ในเพลย์ลิสต์เพลงโปรดแห่งปีของ ‘บารัค โอบามา’ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปีนั้นอีกด้วย“Case Study, 01” (2019) อัลบั้มถัดมาของแดเนียล เปิดตัวที่อันดับ 17 บนบิลบอร์ดชาร์ต อัลบั้มนี้ได้ร่วมงานกับศิลปินดังมากมายไม่ว่าจะเป็น จอห์น เมเยอร์, แบรนดี้ และ ฟาร์เรล วิลเลียมส์ “Peaches” ผลงานเพลงฮิตที่เจ้าตัวไปร่วมฟีเจอริงกับ จัสติน บีเบอร์ และกิวิออง ก็ไต่ขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ตบิลบอร์ด ฮ็อต 100ปีที่ผ่านมา แดเนียลได้ออกผลงาน "Please Do Not Lean" (2022) กวาดยอดสตรีมไปได้กว่า 70 ล้าน และได้รับความนิยมไปทั่วโลก รวมไปถึงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล อัลบั้ม R&B / Soul แห่งปี (Traditional R&B/Soul Recording of the Year) จากเวที Juno Awards และปีนี้เขาเพิ่งออกอัลบั้ม “Never Enough” ที่มีโฟกัสแทร็ก “Do You Like Me?” ออกมาสร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ อีกครั้งแฟน ๆ ชาวไทยห้ามพลาดกับคอนเสิร์ตใหญ่ ‘Daniel Caesar Presents Superpowers World Tour Leg 3: Australia + Asia + Hawaii in Bangkok’ 9 ธันวาคมนี้ ที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 บัตรราคา 1,500 , 2,500 และ 3,500 บาท จำหน่ายบัตรพรีเซลส์สำหรับสมาชิกไลฟ์เนชั่นเทโร 29 ตุลาคม 10.00 – 22.00 น. จำหน่ายบัตรรอบทั่วไป 30 ตุลาคม 10.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก livenationtero.co.thรายละเอียดวันจำหน่ายบัตร:#DanielCaesar #SuperpowersTour #SuperpowersTourBKK #LiveNationTero