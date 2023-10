PELUPO 2024 ประกาศเฮดไลเนอร์ Jack Johnson และ Parcels

PELUPO เทศกาลดนตรีระดับโลกของไทย ที่มาพร้อมกับกิจกรรมและความสนุกมากมาย เตรียมกลับมาอีกครั้ง ณ เดอะฟิลด์ แอท สยามคันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2024 พร้อมประกาศศิลปินเฮดไลเนอร์ นำโดย Jack Johnson และ Parcels และยังมีศิลปินอีกเพียบที่จะประกาศเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้สำหรับ PELUPO 2024 จะมอบความสนุกจุใจ 2 วันเต็ม คืนแรกจัดขึ้นในวันศุกร์ (1 มีนาคม 2024) ภายในธีม Friday maj7 (ฟรายเดย์ เมเจอร์ เซเว่น) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากคอร์ดดนตรี maj7 ที่ทาง PELUPO ตั้งใจเลือกสรรศิลปินที่มีกลิ่นอายแนวเพลงสไตล์ Jazz, Soul, Funk, R&B ซึ่งเฮดไลเนอร์นำโดย Parcels วงดนตรีที่มีจุดเด่นในการผสมผสานดนตรีหลายแนวเข้าด้วยกัน และมีเสน่ห์เฉพาะตัวแบบเดียวกับเสียงคอร์ดของ maj7ส่วนเฮดไลเนอร์คืนที่สอง ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ (2 มีนาคม 2024) พบกับ Jack Johnson ศิลปินโฟล์กป็อประดับโลก เจ้าของเพลง "Better Together", "Banana Pancakes" และ "Upside Down" ซึ่งการมาแสดงที่ PELUPO 2024 ถือเป็นการมาเยือนประเทศไทยครั้งแรกของเขา พร้อมกับโชว์เต็มรูปแบบ 90 นาที การันตีว่านี่คือคอนเสิร์ตที่หาชมได้ยาก และคอดนตรีทุกคนไม่ควรพลาดนอกจากผลงานเพลงที่สัมผัสใจแฟนเพลงทั่วโลก Jack Johnson ยังเป็นศิลปินที่มีบทบาทในการอุทิศตัวให้กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจัดคอนเสิร์ตที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ซึ่งตรงกับแนวทางของ PELUPO ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดย PELUPO เชื่อว่าการมาประเทศไทยครั้งนี้ของ Jack Johnson จะช่วยกระตุ้นให้ชาวเพลูเปี้ยนหันมาใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ PELUPO 2024 มิวสิกเฟสติวัลประจำปีของชาวเพลูเปี้ยน พร้อมสัมผัสประสบการณ์การชมคอนเสิร์ตระดับโลก เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมและความสนุกแบบจัดเต็ม และเฉลิมฉลองความงดงามของศิลปะ ดนตรี รวมถึงมิตรภาพใหม่ๆ ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งหญ้าสีเขียว ณ เดอะฟิลด์ แอท สยามคันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2024Jack Johnson เป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินโฟล์กระดับโลก เจ้าของเพลง "Better Together", "Upside Down", "Banana Pancakes" เขาประสบความสำเร็จในระดับเมนสตรีมจากอัลบั้ม In Between Dreams (2005) ที่มีบทเพลงอย่าง "Better Together" ซึ่งมียอดสตรีมบน Spotify กว่า 730 ล้านครั้ง ปัจจุบัน Jack Johnson มีอัลบั้มทั้งหมด 8 ชุด โดยอัลบั้มล่าสุดได้แก่ Meet the Moonlight ที่ออกวางขายในปี 2022ในอีกมุมหนึ่ง Jack Johnson ยังมีบทบาทในการอุทิศตัวให้กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดคอนเสิร์ตที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ตลอดจนทำงานด้านการกุศลเพื่อส่งเสริมแวดวงการศึกษา ดนตรี และศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้ง Kokua Hawaii Foundation และ Johnson Ohana Foundation ที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติมาโดยตลอดParcels วงดนตรีสัญชาติออสเตรเลีย ฟอร์มวงที่ออสเตรเลียในปี 2014 ก่อนจะย้ายไปปักหลักเพื่อทำงานเพลงที่ประเทศเยอรมัน ปัจจุบัน Parcels มีสมาชิกวง ได้แก่ Louie Swain, Patrick Hetherington, Noah Hill, Anatole "Toto" Serret และ Jules Crommelinในปี 2018 วง Parcels วางจำหน่ายอัลบั้มแรกที่ใช้ชื่อเดียวกับวง ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดย NME ชื่นชมว่าเพลงมีความเหนือกาลเวลาและติดหูคนฟัง ส่วนอัลบั้มที่สอง Day/Night ก็ได้รับคำชื่นชมจากสื่อดนตรีหลายสำนักในแง่ของความทะเยอทะบาน และครอบคลุมหลายแนวเพลงจุดเด่นของ Parcels คือลูกเล่นในการใส่แนวเพลงหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นฟังก์, ดิสโก้, โซล พวกเขายังเป็นศิลปินเพียงไม่กี่วงที่เคยได้ร่วมงานกับดูโอ้ระดับตำนานอย่าง Daft Punk และได้รับการกล่าวขานว่า เป็นหนึ่งในวงดนตรีแสดงสดที่โดดเด่นที่สุดในยุคนี้



