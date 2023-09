OCTOPOP 2023 เปิดไลน์อัปศิลปินสุด POP! ระดับอินเตอร์ล้นเวที 2 วันเต็ม จัดเต็มความมันส์ พร้อมเปิดขายบัตรแล้ว 23 กันยายนนี้

เป็นเทศกาลดนตรีที่แฟนๆ รอคอย กับซึ่งค่ายPROUDLY PRESENTS ตั้งใจให้เป็นเทศกาลดนตรีฝีมือคนไทยที่ได้มาตรฐานระดับโลก และเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของศิลปินไทยแบบไม่จำกัดค่ายและศิลปินระดับ INTERNATIONAL ให้ผู้ชมได้เต็มอิ่มกับโชว์แบบต่อเนื่องใน MUSIC FESTIVAL สุด POP! ครั้งนี้“OCTOPOP 2023” งานเดียวที่จะได้เต็มอิ่มไปกับ MUSIC, ART และ CULTURE พร้อมโพรดักชันส์แบบจัดเต็ม! โดยในปีนี้ OCTOPOP ยังขนความสนุกกับไลน์อัปศิลปินสุดปัง ที่แค่ประกาศไลน์อัปก็ทำเอาแฟนๆ แตกตื่นกันทั้งไทม์ไลน์ และรอกดบัตรกันแทบไม่ไหว เพราะขนกันมาจากฝั่งเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นศิลปินหนุ่มตัวท็อปอย่าง TAEYANG, YUGYEOM, สาว JESSI, JEON SOMI, หนุ่ม LEO และบอยกรุ๊ปน้องใหม่ POW ที่มีสมาชิกชาวไทยในวงอย่าง “ยอร์ช ยงศิลป์” โดยเป็นครั้งแรกที่หนุ่ม LEO และ POW จะขึ้นแสดงโชว์บนสเตจนอกประเทศ ถือเป็น first internation stage ครั้งแรกของทั้งสองศิลปิน รับรองว่าจัดเต็มแน่นอนนอกจากไลน์อัปศิลปิน K-POP แล้ว ยังมีศิลปิน J-POP สุดป๊อปไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็น THE RAMPAGE, BALLISTIK BOYZ และ PSYCHIC FEVER ที่พร้อมจะมาระเบิดความมันส์บนเวที OCTOPOP และเจ้าบ้านอย่างศิลปินไทยระดับท็อปมากมาย นำทัพโดย Nont Tanont, 4 สาวโฟร์ควีน Ink Waruntorn, Bowkylion, Violet Wauteir, Zom Maria, bright, Jeff Satur, F.Hero, Stamp, Slot Machine, Jaylerr, Pyra รวมถึงศิลปิน TPOP สุดปังอีกมากมาย นำทีมโดย TRINITY, Proxie, Pixxie, 4MIX, bamm, BNK48, Matcha, Perses เป็นต้นเห็นไลน์อัปศิลปินแบบนี้ก็ถูกอกถูกใจสาวกคนดนตรีและที่สำคัญคือแฟนๆจะได้สัมผัสกับ “โพรดักชันส์” ที่จะยกระดับเฟสติวัลไทยไปอีกก้าวด้วย แสง สี เสียง จัดเต็ม ไม่ทำให้เสียชื่อ “4NOLOGUE” เรียกว่าปีก่อนอลังการแค่ไหน ปีนี้จะว้าวกว่าเดิมอย่างแน่นอน กับ 2 เวที “ATLANTIS STAGE” ที่พบกับ HEADLINERS ศิลปินชื่อดัง ในโชว์เต็มรูปแบบเต็มอิ่มไม่มีกั๊ก! และอีกเวที “CAVE STAGE” สเตจสุดมันส์ที่จะได้มาโยกกันให้หลุดโลกกับเหล่าศิลปิน และดีเจสุดปัง ที่ทุกคนไม่สามารถหยุดนิ่งได้ พร้อมออกเดินทางสู่ดินแดนแห่งความ POP แบบเต็มอิ่ม 2 วัน 2 เวที“วุธ-อนุวัติ วิเชียรณรัตน์” CEO ของ 4NOLOGUE ในฐานะผู้สร้างสรรค์เฟสติวัลให้กับเมืองไทย ด้วยมาตรฐานระดับโลกนั้น ได้เผยว่า “เราอยากให้ไทยมีเฟสติวัลที่มีมาตราฐานสากล อยากให้ OCTOPOP คือพื้นที่ที่ศิลปินทั้งไทยและต่างชาติต่างรอคอยและภูมิใจที่ได้ขึ้นมาโชว์บนเวทีนี้ และเป็นเทศกาลดนตรีที่ดึงดูดผู้ชมได้จากทั่วโลก เป็น 1 ใน Festival ที่สำคัญของภูมิภาค โดยปีนี้เพิ่มความพิเศษมากมาย โดยเฉพาะ Line up ที่อยากให้ทุกคนติดตาม รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ”บัตร OCTOPOP 2023 จะเปิดจำหน่ายวันแรกในวันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 10 โมงเป็นต้นไป ทาง Thaiticketmajor บัตร VIP : ราคา 5,888 บาท ให้ได้ใกล้ชิดติดขอบเวที ในโซน VIP ทั้ง 2 เวที ตลอด 2 วัน พร้อมสิทธิพิเศษและของที่ระลึก , บัตร GA : ราคา 2,888 บาท เต็มอิ่มกับศิลปินสุด POP ในโซน GA ทั้ง 2 เวที ตลอด 2 วัน , บัตร GA CAVE STAGE : ราคา 888 บาท สนุกสุดมันส์กันที่เวที CAVE STAGE ตลอด 2 วัน พร้อมเอนจอยบรรยากาศความ POP รอบงาน และบัตร VVIP Package : 1 DAY-PASS ยกแก๊งมาสนุกในพื้นที่โซน VVIP 1 Package นั่งได้ 8 คน พร้อมสิทธิเศษมากมาย แอบกระซิบว่ามีจำนวนจำกัด รีบก่อน Sout out!นับถอยหลังสู่ความตื่นเต้นครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม แล้วมาพบกันที่ “OCTOPOP 2023” ในวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2566 ที่ธันเดอร์โดมสเตเดียม และ ธันเดอร์โดม