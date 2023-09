3 ตำนานหงส์แดง ร่วมงาน Living Legends: THE KOP DNA ใกล้ชิดแฟนบอลไทย

บริษัท อินฟลูออส จำกัด จัดงาน “Living Legends: THE KOP DNA” ในระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2566 โดยมีกิจกรรมพานักฟุตบอลในตำนาน 3 ท่านจากสโมสรลิเวอร์พูล มาร่วมพบปะแฟนคลับพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยอีกด้วย โดยนักเตะทั้ง 3 ท่าน ได้แก่Dirk Kuyt อดีตนักฟุตบอลชาวเนเธอร์แลนด์ที่เล่นตำแหน่งปีก เป็นนักเตะที่เป็นที่รักของแฟนบอลลิเวอร์พูลและคีย์แมนตัวสำคัญในปี 2007-2008 เค้าท์ยิงจุดโทษตัดสินในเกมรอบรองชนะเลิศกับเชลซี และมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ลิเวอร์พูลเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแชมเปียนส์ลีกในปี 2007 เมื่อสิ้นสุดอาชีพของเขา เขาทำได้ 15 ประตูจาก 48 เกมในแชมเปียนส์ลีก การทำประตูของเคาต์ช่วยให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีก คัพ ในปี 2012Glen Johnson เป็นอดีตนักฟุตบอลอาชีพชาวอังกฤษที่เล่นเป็นแบ็คขวาเป็นหลัก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2014 จอห์นสันได้ทำประตูชัยให้ ลิเวอร์พูล เปิดรังแอนฟีลด์ เอาชนะ สโตกซิตี 1-0 และประตูนี้ของจอห์นสันทำให้ได้รับการโหวตเป็นประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤศจิกายนจาก EA SPORTS Patrik Berger เป็นสาธารณรัฐเช็กอดีตมืออาชีพนักฟุตบอลที่เล่นเป็นกองกลาง เขาย้ายไปอังกฤษในปี 1996 ซึ่งเขาใช้เวลาเจ็ดปีกับลิเวอร์พูลโดยคว้าแชมป์ได้ 6 รายการในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่นั่นโดยนาย ธรณินทร์ เกียรติชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟลูออส จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านกีฬาและการท่องเที่ยว การจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจส่วนตัว ที่เป็นคนชื่นชอบในด้านการกีฬาและการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเกือบทุกประเภท แต่สิ่งที่ชื่นชอบมากที่สุดก็คือกีฬาฟุตบอล จึงจุดประกายที่อยากจะพานักฟุตบอลในตำนานเข้ามาพบปะแฟนคลับในประเทศไทย เพื่อส่งมอบแรงบันดาลใจให้กับคนที่ชื่นชอบนักฟุตบอลเหล่านี้ได้มีกำลังใจและรักสุขภาพและออกกำลังกาย ดูแลตัวเองให้มากขึ้นทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ยังสืบต่อเจตนารมณ์ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จะพลักดันความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ พร้อมเล็งเห็นถึงศักยภาพของนักฟุตบอลที่จะสามารถขยายฐานให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยนำนักฟุตบอลทั้ง 3 ท่าน มาร่วมโปรโมทการท่องเที่ยวในประเทศไทยภายใต้โครงการ “THAI 5F SOFT POWER” นำเสนอเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทย อาทิF1: Film พาไปเยี่ยมชมฉากหนึ่งในซีรีย์ King The Land ที่วัดพระราชนัดดารามวรวิหารF2: Fight พาไปชมมวยคู่หยุดโลกจาก ONE CHAMPIONSHIP ระหว่าง รถถัง vs ซุปเปอร์เล็กF3: Food พาไปชิมร้านอร่อยเด็ดในย่านเยาวราชที่เป็นตำนานความอร่อยระดับประเทศF4: Fashion เพลิดเพลินไปกับการชอปปิงที่ไอคอนสยาม ศูนย์การค้าระดับโลกริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาF5: Fine Art พาไปเยี่ยมชมอาร์ตสเปชแห่งใหม่ ใจกลางกรุงเทพ “เมโทร อาร์ต” ( Metro Art) ภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพหลโยธิน ที่รวบรวมศิลปะจากศิลปินดาวรุ่งชั้นนำของไทยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เรายังได้รับการตอบรับที่ดีจากพันธมิตรผู้สนับสนุนการจัดงานอีกมากมาย ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญทั้งในด้านการกีฬาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ,บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) เป็นผู้สนับสนุนหลักของโครงการ และ เถ้าแก่น้อย , โรงแรมคิมป์ตันมาลัย กรุงเทพฯ , Budweiser Club ผู้ร่วมสนับสนุนของโครงการในครั้งนี้โดยกิจกรรมจะเกิดขึ้นในระหว่าง วันที่ 22 - 24 กันยายน 2566 พร้อมรายละเอียดการจัดงานดังกล่าว ดังนี้ งานแถลงข่าวกิจกรรม "Living Legends: THE KOP DNA" ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13:30 - 15:00 น. ณ โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ ร่วมงานรับประทานอาหารมื้อค่ำสุดพิเศษ “Exclusive Dinner” ไปพร้อมๆกับ Legends ทั้ง 3 ท่าน Dirk Kuyt, Glen Johnson, Patrik Bergerในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 18:00 - 22:00 น. ณ ห้องแกรนด์สตูดิโอ ชั้น 6 โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ พบกับกิจกรรมฟุตบอลนัดกระชับมิตร “7-a-side Football Match” ระหว่าง 3 นักเตะในตำนาน ปะทะ เหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังของเมืองไทยในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 14:00 - 16:00 น. ณ สนาม STB Academy ถนนริมทางรถไฟ สายแปดริ้ว (RCA พระราม 9) ร่วมชมการถ่ายทอดสดฟุตบอล “Viewing Party” ระหว่างทีม ลิเวอร์พูล vs เวสแฮม พร้อมนักฟุตบอลในตำนานทั้ง 3 ท่าน อย่างใกล้ชิด ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 20:00 - 22:00 น. ณ ร้าน Beer Belly, 72 Courtyard ทองหล่อโดยนาย ธรณินทร์ เกียรติชัย ยังกล่าวต่อท้ายอีกว่า ให้ทุกท่านคอยติดตามกิจกรรมของทางบริษัท อินฟลูออส จำกัด เพราะยังมีโปรเจคอื่นๆในอนาคตที่ทำร่วมกับนักฟุตบอลระดับโลกอีกมากมาย ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารพร้อมกิจกรรมต่อๆไปได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของทาง บ.อินฟลูออสฯ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้Instagram: https://www.instagram.com/livinglegendsth,Facebook: https://www.facebook.com/livinglegendsthailand/Twitter: https://twitter.com/LivingLegendsTHช่องทางการขายบัตรงาน “Living Legends: THE KOP DNA” สามารถคลิกลิงค์ซื้อบัตรเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://page.line.me/livinglegendsthเบอร์โทรติดต่อ : 098-278-2848